मतुआ खेमे में कोल्ड वॉर: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के ठाकुरनगर दौरे से अटकलें तेज
बोंगांव नगरपालिका के चेयरपर्सन को लेकर चल रहे विवाद ने केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर और अशोक कीर्तनिया के बीच अनबन को सामने ला दिया है.
Published : October 25, 2026 at 8:54 PM IST
बोंगांव (पश्चिम बंगाल): मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 13 अक्टूबर को उत्तर 24 परगना के बोंगांव में राज्य के खाद्य मंत्री अशोक कीर्तनिया के बुलावे पर दुर्गा पूजा का उद्घाटन किया. ठीक 18 दिन बाद, वह 1 नवंबर को दूसरे वार्षिक अंतरराष्ट्रीय मतुआ गोसाई कॉन्फ्रेंस के मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री और बोंगांव के सांसद शांतनु ठाकुर के बुलावे पर ठाकुरनगर में मतुआ नेतृत्व के पुश्तैनी घर ठाकुरबाड़ी जाने वाले हैं.
हालांकि, इस दौरे की अहमियत सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी से कहीं ज्यादा है, क्योंकि अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि शुभेंदु अधिकारी मंच से नागरिकता के मुद्दे, SIR अभ्यास पर मतुआ समुदाय की चिंताओं को दूर करने और कीर्तनिया और ठाकुर के बीच चल रहे टकराव के बीच संतुलन बनाने के लिए क्या कहते हैं.
शांतनु ठाकुर का मतुआ इलाके में ठाकुरबाड़ी के वारिस और ऑल इंडिया मतुआ महासंघ के प्रमुख के तौर पर लंबे समय से खास प्रभाव रहा है. 2019 में, वह BJP के टिकट पर सांसद चुने गए, बाद में उन्होंने के लिए केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री के तौर पर काम किया.
2021 के विधानसभा चुनाव में, उनके बड़े भाई सुब्रत ठाकुर, गायघाटा से विधायक चुने गए, जबकि उनकी पत्नी सोमा ठाकुर ने BJP के टिकट पर बगदाह सीट से चुनाव लड़ा. नतीजतन, ठाकुर परिवार का राजनीतिक प्रभाव बोंगांव के मतुआ-बहुल इलाकों में और भी मजबूत हो गया.
ठाकुर की भूमिका पर नाराजगी
फिर भी, BJP के अंदर ठाकुर की भूमिका को लेकर नाराजगी की बातें हो रही हैं. BJP के अंदर, कुछ लोगों ने उनके काम करने के तरीके पर आपत्ति जताई है, जिसमें उम्मीदावरों को चुनने और स्थानीय संगठनात्मक मामलों के प्रबंधन में उनके शामिल होने से लेकर दबाव डालने की उनकी आदत तक शामिल है.
बगदाह सीट से उनकी पत्नी के नामांकन को लेकर भी सवाल उठाए गए थे. हालांकि, ठाकुर ने अभी तक इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया है.
कीर्तनिया- ठाकुरबाड़ी के प्रभाव से बाहर के नेता
इस पृष्ठभूमि में, कीर्तनिया को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल करने से बोंगांव की राजनीति में नया बदलाव आया है. बोंगांव उत्तर क्षेत्र के विधायक अशोक कीर्तनिया मतुआ समुदाय के प्रतिनिधि भी हैं. कुछ राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, कैबिनेट मंत्री के तौर पर उनके प्रमोशन से उस समुदाय के अंदर से नेतृत्व को आगे लाने का मौका मिला है जो ठाकुरबाड़ी के प्रभाव से बाहर है.
हाल के महीनों में, बोंगांव नगर पालिका के चेयरपर्सन दिलीप मजूमदार को लेकर हुए विवाद के बाद दोनों खेमों के बीच दरार सामने आई है.
कीर्तनिया और ठाकुर के करीबी नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. कीर्तनिया ने सबके सामने कहा कि वह बोंगांव में किसी भी नए गुंडे को उभरने नहीं देंगे. इसके बाद, मजूमदार के साथ, ठाकुर ने भी कहा कि वह भी किसी नए डाकू को सिर उठाने नहीं देंगे.
राजनीतिक हलकों में इन बयानों को एक-दूसरे पर छिपे हमले के तौर पर देखा जा रहा है. दोनों खेमों के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर भी एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं.
एकता का संदेश
इस पृष्ठभूमि में, उद्घाटन समारोह में कीर्तनिया और ठाकुर के करीबी बीजेपी विधायक देबदास मंडल के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी को पार्टी एकता का संदेश माना गया. अब, यह जानने की उत्सुकता है कि क्या उनका आगामी दौरा इस संदेश को और मजबूत करेगा.
हालांकि, 1 नवंबर के दौरे से जुड़े सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे नागरिकता और मतदाता सूची ही हो सकते हैं. मतुआ समुदाय के कई लोगों के मन में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेजों के सत्यापन और मतदाता सूची में उनके नाम शामिल किए जाने को लेकर गहरी चिंताएं हैं.
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान नाम हटाए जाने और आवेदनों पर फैसला लेने की प्रक्रिया में देरी को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. इस हवाले से, क्या मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी नागरिकता के बारे में कोई ठोस भरोसा देते हैं या वोटर लिस्ट पर अपना रुख साफ करते हैं, यह राजनीतिक रूप से अहम साबित हो सकता है.
नागरिकता और SIR को लेकर चिंता
शांतनु ठाकुर को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री शरणार्थियों और मतुआ समुदाय के लिए नागरिकता के मुद्दे पर भी बात करेंगे. उनकी पत्नी ने भी संकेत दिया है कि वह समुदाय की तरफ से भेजी गई अलग-अलग मांगें मुख्यमंत्री के सामने रखेंगी.
अखिल भारतीय मतुआ महासंघ की केंद्रीय समिति के महासचिव अनिमेष बाला ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में मुख्यमंत्री अधिकारी को 14 मांगों की एक सूची सौंपी है. उन्होंने कहा, "इनमें से छह या सात मांगें पहले ही पूरी हो चुकी हैं. हमें उम्मीद है कि ठाकुरबाड़ी के नटमंदिर (समारोह हॉल) में मुख्यमंत्री की बैठक से बाकी मांगों पर भी सकारात्मक जवाब मिलेगा."
मुख्यमंत्री के दौरे का स्वागत करते हुए, कीर्तनिया ने कहा कि ठाकुरनगर मतुआ समुदाय का आध्यात्मिक केंद्र है, और मुख्यमंत्री का आना स्वाभाविक है.
हालांकि दोनों नेताओं ने सार्वजनिक रूप से दौरे का स्वागत किया है, लेकिन उनके अपने-अपने राजनीतिक खेमों के बीच दरार कितनी कम हुई है, यह भविष्य के पार्टी कार्यक्रमों और स्थानीय संगठन द्वारा लिए गए फैसलों से ही साफ होगा.
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बोंगांव में सत्ता का भविष्य कई कारकों पर निर्भर कर सकता है, जैसे कि मुख्यमंत्री नागरिकता और मतदाता सूची के संबंध में मतुआ समुदाय की अपेक्षाओं को कैसे पूरा करते हैं, ठाकुर के साथ उनके राजनीतिक समीकरण की स्पष्टता, और कीर्तनिया के नेतृत्व को वह कितना महत्व देते हैं.
कॉन्फ्रेंस के लिए ठाकुरनगर में प्रशासनिक तैयारियां पहले से ही चल रही हैं. बोंगांव की पुलिस अधीक्षक बिदिशा कलिता दासगुप्ता समेत जिला प्रशासन के अधिकारियों ने शनिवार को ठाकुरबाड़ी का दौरा किया और नटमंदिर में संभावित जगह का निरीक्षण किया और हेलीपैड के लिए जगह की पहचान की.
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