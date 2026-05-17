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अद्भुत आविष्कार: पूर्व सैनिक के बेटे ने बनाया माइक्रो टर्बोजेट इंजन, हवाई जहाज और ड्रोन में होगा इस्तेमाल

माइक्रो टर्बोजेट इंजन देख वैज्ञानिक भी हैरान इंजन बनाने के लिए जरूरी खास पंप भारत में नहीं मिलता है, इसलिए उसे विदेश से खरीदना पड़ा. काफी कोशिश के बाद, आखिरकार वह इंजन बनाने में कामयाब हो गए. मृण्मय का आविष्कार उनके घर या इलाके तक ही सीमित नहीं रहा; पिछले साल, उन्होंने चेन्नई में एक राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रदर्शनी (Science Exhibition) में हिस्सा लिया. वहां, नदिया के इस होनहार छात्र ने पहला स्थान हासिल किया. मृण्मय का बनाया इंजन देखकर कई वैज्ञानिक हैरान रह गए, और उन्होंने इस युवा साइंस स्टूडेंट की तारीफ की.

बहुत खोजबीन के बाद, मृण्मय ने पाया कि माइक्रो टर्बोजेट इंजन बहुत जरूरी हैं—खासकर विमानन के क्षेत्र में. इस इंजन का विकल्प बनाने की चाहत से प्रेरित होकर, उन्होंने चार साल पहले अपना प्रोजेक्ट शुरू किया. उन्होंने इंजन बनाने के लिए जरूरी सभी पार्ट्स खुद अपने घर पर बनाए.

मृण्मय रानाघाट सेंट मैरी स्कूल में पढ़ते हैं. उनके पिता आर्मी से रिटायर हो चुके हैं और उनकी मां घर से ही कपड़ों का बिजनेस चलाती हैं. मृण्मय बचपन से ही एक होनहार छात्र रहे हैं. उनमें न सिर्फ पढ़ाई में अच्छा करने की, बल्कि कुछ नया बनाकर खुद को अलग दिखाने की भी जबरदस्त इच्छा थी. उन्हें छोटी उम्र से ही यह जानने की उत्सुकता थी कि एक हवाई जहाज आसमान में कैसे उड़ता है. इसी सोच ने उन्हें कुछ अनोखा और अलग बनाने की कोशिश करने के लिए प्रेरित किया.

शांतिपुर (पश्चिम बंगाल): नदिया जिले के शांतिपुर थाना क्षेत्र के 12वीं कक्षा के साइंस स्टूडेंट मृण्मय सरकार ने माइक्रो टर्बोजेट इंजन का मॉडल विकसित किया है. इस अद्भुत आविष्कार की खूब तारीफ हो रही है.

माइक्रो टर्बोजेट इंजन क्या है?

माइक्रो टर्बोजेट इंजन एक कॉम्पैक्ट जेट प्रोपल्शन सिस्टम है जो 1,000 न्यूटन या उससे कम थ्रस्ट पैदा कर सकता है. ये इंजन काफी हल्के होते हैं. इनका इस्तेमाल छोटे मानवरहित विमान (UAV) या ड्रोन के साथ-साथ टारगेट ड्रोन और क्रूज मिसाइल में भी किया जाता है. इनमें डुअल-फ्यूल सिस्टम होता है, जिससे ये गैस और बिजली दोनों का इस्तेमाल करके चल सकते हैं.

मृण्मय कहते हैं, "मैंने जो माइक्रो-टर्बोजेट इंजन बनाया है, उसका इस्तेमाल ड्रोन के लिए किया जा सकता है. इसके अलावा, इसे एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. यह गैस और इलेक्ट्रिक दोनों ऊर्जा स्रोत के साथ अनुकूल है. मैंने जो इंजन डिजाइन किया है, उसे बहुत कम लागत पर बनाया जा सकता है. एक बार यह इंजन इस्तेमाल में आ जाएगा, तो भारत को विदेश से इंजन इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाएगा."

वह आगे कहते हैं, "इंजन बनाने में काफी जोखिम होता है, क्योंकि कोई भी मैकेनिकल कमी किसी भी पल धमाका कर सकती है. इस मामले में, मेरे माता-पिता दोनों ने मुझे बहुत हिम्मत दी. मुझे उनसे वित्तीय मदद भी मिली. मेरी इच्छा है कि मैं भविष्य में भी नए घटक (Component) बनाता रहूं और इस तरह भारत का साथ दूं."

मृण्मय में देशभक्ति की गहरी भावना

मृण्मय की मां शुक्ला सरकार कहती हैं, "बचपन से ही उसमें देशभक्ति की गहरी भावना थी. इसीलिए, अपनी पढ़ाई के साथ-साथ, उसने एक इंजन बनाने की इच्छा जताई. उसने चार साल पहले यह काम शुरू किया. हालांकि यह काम काफी जोखिम वाला था, लेकिन हमने अपने बेटे को बहुत हिम्मत दी—क्योंकि बिना जोखिम उठाए कोई सफल नहीं हो सकता. इसके अलावा, मृण्मय भविष्य में इंजीनियर बनना चाहता है और देश की सेवा में खुद को लगाना चाहता है. उसने भारत में ही वे पार्ट्स बनाकर आत्मनिर्भरता हासिल करने के विज़न को आगे बढ़ाया है, जिन्हें अभी विदेश से ज्यादा कीमत पर आयात करना पड़ता है. उसकी सफलता के पीछे उसकी मजबूत इच्छाशक्ति, कड़ी मेहनत और एक पक्का इरादा है."

मृण्मय की मां और पड़ोसियों ने अपील की है कि अगर केंद्र सरकार भविष्य में उनके बनाए इंजन को टेस्ट और इस्तेमाल करे, तो इससे न सिर्फ भारत आत्मनिर्भरता के अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेगा, बल्कि मृण्मय की उपलब्धियों से देश और जिले दोनों का नाम भी रोशन होगा.

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