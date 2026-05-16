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पश्चिम बंगाल में दो गुटों के बीच झड़प के बाद आसनसोल में पुलिस चौकी पर पथराव, जांच जारी

आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डिप्टी कमिश्नर ध्रुब दास के अनुसार पुलिस पिकेटिंग शुरू कर दी है और अब स्थिति नियंत्रण में है.

Bengal Asansol Clash
पश्चिम बंगाल में दो गुटों के बीच झड़प के बाद आसनसोल में पुलिस चौकी पर पथराव किया गया. (ANI Video)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 16, 2026 at 2:10 PM IST

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आसनसोल: पश्चिम बंगाल के बदर्मान जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. एक पुलिस अधिकारी के अनुसार दो ग्रुप के लोगों के बीच झगड़ा हुआ जिसके बाद पुलिस चौकी पर पत्थर फेंके गए. इससे थोड़ा नुकसान पहुंचा. पश्चिम बंगाल पुलिस ने आरोपियों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है.

पत्रकारों से बात करते हुए शनिवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ध्रुब दास ने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात करीब 9 बजे हुई. उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों ने कुछ जगहों पर पुलिस पिकेटिंग शुरू कर दी है और अब स्थिति कंट्रोल में है.

उन्होंने कहा, 'कल रात करीब 9 बजे किसी बात पर बात करने के लिए बहुत भीड़ जमा हुई थी. पुलिस वाले भी यहां थे. भीड़ के बीच दो ग्रुप बन गए और वे आपस में बहस करने लगे. पुलिस ने इसे शांत करने की कोशिश की लेकिन भीड़ ने पुलिस चौकी पर पत्थर फेंके, जिससे थोड़ा नुकसान हुआ.

इसलिए हम इसमें शामिल लोगों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी की जांच कर रहे हैं. उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अभी हालात कंट्रोल में हैं. हमने कुछ जगहों पर पुलिस पिकेटिंग शुरू की है. अभी हालात नॉर्मल हैं. हम पता लगा रहे हैं कि पूरा मामला क्या था.' जांच चल रही है, और आगे की जानकारी का इंतजार है.

गुरुवार को एक अलग घटना में पश्चिम बंगाल के आसनसोल इलाके में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) की एक कोयला खदान में अचानक एयर ब्लास्ट होने से एक कोयला शाफ्ट गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. ईसीएल सेफ्टी मैनेजर बिनोद सिंह के अनुसार शुरुआती जांच से पता चलता है कि खदान मैनेजमेंट में शायद कोई चूक हुई है.

उन्होंने कहा, 'पहली नजर में रिपोर्ट में स्टोविंग में कमी दिख रही है. ऐसा लगता है कि यह मैनेजमेंट की गलती है.' उन्होंने आगे कहा, 'हाइड्रोलिक स्टोविंग के बावजूद इतना बड़ा एयर ब्लास्ट मेरी सोच से भी परे है. एक व्यक्ति की मौत हो गई है. उसकी बॉडी यहां रखी है.

चार से पांच लोग गंभीर रूप से घायल हैं. सभी को बचा लिया गया है.' उन्होंने डिटेल्ड जांच की मांग करते हुए कहा, 'पहली नजर में यह मैनेजमेंट की तरफ से एक गंभीर गलती लगती है. इसकी पूरी जांच होनी चाहिए.' बीजेपी नेता देबतनु भट्टाचार्य ने भी घटना की पुष्टि की और कहा, 'एक मजदूर की मौत हो गई है. घायलों में दो अधिकारी हैं. मैंने सीएमडी (चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर) से बात की है. उन्होंने कहा कि यह हादसा एयर ब्लास्ट की वजह से हुआ. मैं सही कारण जानने के लिए कोयला मंत्री से बात करूंगा.'

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