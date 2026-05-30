बंगाल CID ने 'फर्जी हस्ताक्षर' जांच में अभिषेक बनर्जी को नोटिस दिया, सोमवार को पेश होने का निर्देश
पश्चिम बंगाल सीआईडी ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को नोटिस देकर कथित नकली हस्ताक्षर की जांच के बारे में पूछताछ के लिए बुलाया है.
Published : May 30, 2026 at 5:21 PM IST
कोलकाता : पश्चिम बंगाल सीआईडी ने शनिवार को टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को नोटिस देकर उनसे यहां जांच अधिकारियों के सामने पेश होने को कहा है. यह नोटिस विधानसभा सचिवालय को सौंपे गए एक मैसेज में पार्टी विधायकों के जाली हस्ताक्षर के कथित इस्तेमाल की जांच के सिलसिले में है, जिसमें शोभनदेब चट्टोपाध्याय को विपक्ष के नेता के तौर पर समर्थन दिया गया था.
नोटिस को सीआईडी सूत्रों ने एक सम्मन बताया है जिसमें उन्हें सोमवार को दोपहर में एजेंसी के भबानी भवन मुख्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया गया था. यह नोटिस अंततः बनर्जी को व्यक्तिगत रूप से उनके कालीघाट रोड स्थित आवास पर दिया गया.
#WATCH | TMC national general secretary and MP Abhishek Banerjee says, " they had to serve me a notice and i had to receive it in person. so, they were waiting here. they had gone somewhere else mistakenly; they didn't know where i lived. so, through you, i said that if someone… https://t.co/K64YMKssRF pic.twitter.com/doR7bWv4Pu— ANI (@ANI) May 30, 2026
लेकिन, यह प्रक्रिया कोलकाता की सड़कों पर हुई एक नाटकीय घटना के बाद हुई, जिसने लोगों का काफी ध्यान खींचा और लगभग डेढ़ घंटे तक चली.
यह तब शुरू हुआ जब राज्य के पांच सीआईडी अधिकारियों की एक टीम दोपहर करीब 1.25 बजे दक्षिण कोलकाता में 188ए, हरीश मुखर्जी रोड पर बनर्जी के शांतिनिकेतन नाम के घर पर पहुंची, लेकिन नेता के घर पर न होने की वजह से वे घर में घुसने में नाकाम रहे.
अधिकारियों को बनर्जी के घर पर ड्यूटी पर मौजूद एक स्टाफ सदस्य से यह कहते हुए सुना गया कि वे मालिक को नोटिस देने आए हैं और वे करीब 30 मिनट तक वहीं रुके रहे.
#WATCH | On an FIR against him, TMC national general secretary and MP Abhishek Banerjee says, " let them do whatever they want. they can do whatever they want. understand it this way, earlier it was just ed, cbi and now it is bengal police and kolkata police too, along with kmc… https://t.co/K64YMKssRF pic.twitter.com/tC0xmXed5U— ANI (@ANI) May 30, 2026
इसके बाद टीम को नेता के कालीघाट रोड स्थित दूसरे और पास के घर भेजा गया, जहां बनर्जी के ऑफिस स्टाफ को समन देने से मना करने पर अधिकारियों को करीब 10 मिनट तक बाहर इंतजार करना पड़ा. अधिकारियों ने नोटिस टीएमसी सांसद को दिया, जिन्होंने नोटिस मिलने की बात मानी और फिर सीआईडी टीम दोपहर करीब 2.50 बजे वहां से चली गई.
जांच टीम के जाने के बाद अभिषेक बनर्जी ने मीडिया कहा, “मुझे अभी नोटिस का कंटेंट देखना बाकी है. मैं अपने वकीलों से सलाह लूंगा और सही जवाब दूंगा. मैं हर तरह से जांच में जरूर सहयोग करूंगा.” बनर्जी ने आरोप लगाया कि यह कदम राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीधे विरोध का नतीजा है.
उन्होंने कहा, “मैं उनकी धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं हूं और लड़ाई का मैदान नहीं छोड़ूंगा. मैंने पहले भी कोलकाता और दिल्ली दोनों जगहों पर ईडी और सीबीआई का 10-12 बार सामना किया है."
#WATCH | West Bengal | A CID official serves a notice to TMC national general secretary and MP Abhishek Banerjee, at his residence in Kalighat. pic.twitter.com/2Pt1OYTeWC— ANI (@ANI) May 30, 2026
टीएमसी नेता ने कहा, "अब, विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, वे मेरे पीछे आने के लिए कोलकाता पुलिस, सीआईडी और कोलकाता नगर निगम भी आ गए हैं. उन्हें मुझे गिरफ्तार करने दो... मैं भाग नहीं रहा हूं."
यह मामला 19 मई को विधानसभा सचिवालय को दिए गए एक विवादित पत्र से जुड़ा है, जिस पर करीब 70 नए चुने गए टीएमसी विधायक ने हस्ताक्षर किए थे. इस लेटर में शोभनदेब चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष, जो कैबिनेट मंत्री रैंक का पद है, के तौर पर समर्थन देने की बात कही गई थी.
VIDEO | West Bengal: CID team leaves from TMC MP Abhishek Banerjee's residence in Kolkata after probing MLA signature case.— Press Trust of India (@PTI_News) May 30, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/e23AJUtJzx
इसके बाद राज्य विधानसभा सचिवालय ने कोलकाता के हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि टीएमसी नेता नयना बनर्जी के हस्ताक्षर, जो उन्होंने विधायक के रूप में शपथ लेने के बाद किए थे, चट्टोपाध्याय के समर्थन पत्र में किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते थे.
अपनी जांच में सीआईडी ने अब तक कई टीएमसी विधायक से पूछताछ की है, जिनमें नयना बनर्जी, बोलपुर विधायक चंद्रनाथ सिन्हा, बेलेघाटा विधायक कुणाल घोष और कैनिंग-ईस्ट विधायक बहारुल इस्लाम शामिल हैं.
6 मई को, विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के करीब 48 घंटे बाद, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपने कालीघाट घर पर पार्टी के चुने हुए विधायकों की एक बैठक बुलाई थी, जहां अभिषेक बनर्जी ने रणनीति बनाने और नेता प्रतिपक्ष चुनने का फैसला करने के लिए विधायकों से बात की.
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