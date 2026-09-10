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Land Scam Case: बंगाल CID ने अभिषेक बनर्जी के PA सुमित रॉय को गिरफ्तार किया

कोलकाता: पश्चिम बंगाल पुलिस की CID ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के निजी सचिव (PA) सुमित रॉय को गिरफ्तार कर लिया है. रॉय को पहले कोर्ट से गुरुवार तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने 6 अगस्त को सुमित रॉय को यह राहत दी थी.

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूछताछ के लिए सुमित रॉय को हिरासत में लेने के पक्ष में जोरदार दलील दी. उन्होंने आरोप लगाया कि रॉय जमीन घोटाले के एक मामले में जांच अधिकारियों के सवालों से बच रहे हैं.