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बंगाल में बड़ा उलटफेर: अपनी ही सीट नहीं बचा पाईं 'दीदी', BJP पर लगाया जनादेश लूटने का आरोप

कोलकाताः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव हार गयीं हैं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने उन्हें करीब 15 हजार मतों पराजित किया. पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव परिणाम चौंकाने वाले रहे. ममता से पहले, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी चुनाव हार गये.

सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट से भी जीत दर्ज की है. जैसे ही भवानीपुर में गिनती के आखिरी चार राउंड शुरू हुई देश की नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि क्या "बंगाल की बेटी" अपनी सीट वापस पा सकती है या सुवेंदु अधिकारी TMC के लंबे समय से चले आ रहे किले को आखिरी झटका देंगे.

भवानीपुर में 20वें और आखिरी राउंड की गिनती के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) के आंकड़ों से पता चलता है कि अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ 15,105 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की. ​ECI की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाए गए डेटा के मुताबिक, सुवेंदु अधिकारी को 19वें और आखिरी राउंड के आखिर में 1,27,301 वोट मिले.

भवानीपुर सीट के ट्रेंड्स में 16वें राउंड में बड़ा बदलाव दिखा, जब BJP के सुवेंदु अधिकारी को 53,932 वोट मिले, जिससे वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से थोड़ा आगे हो गए. 16 राउंड की काउंटिंग के बाद जारी ECI के आंकड़ों से पता चलता है कि कांटे की टक्कर है, जिसमें बनर्जी 53,369 वोटों से पीछे हैं, जबकि CPI(M) कैंडिडेट तीसरे नंबर पर हैं. इससे पहले, बनर्जी ने 14वें राउंड के आखिर में 3,830 वोटों के बड़े अंतर को कम कर लिया था, लेकिन 17वें राउंड ने एक बार फिर BJP को बढ़त दिला दी.