BSF ने बांग्लादेश में शादीशुदा बेटी को उसके मृत पिता से आखिरी बार मिलने की इजाजत दी

​​नादिया जिले में ग्राम पंचायत के अनुरोध पर बीएसएफ ने बांग्लादेश में शादीशुदा बेटी को उसके मृत पिता से आखिरी बार मिलने की अनुमति दी.

बांग्लादेश से अपने मृत पिता को आखिरी बार देखने बॉर्डर पर पहुंची महिला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 6, 2026 at 2:35 PM IST

​​नादिया: भारत- बांग्लादेश के बीच राजनयिक स्तर पर रिश्ते भले ही खराब हों, लेकिन बॉर्डर पर इंसानी मामलों में सीमा सुरक्षा बल हमेशा चौकन्ना रहता है. बीएसएफ ने बांग्लादेश में शादीशुदा एक महिला को उसके मृत भारतीय पिता को आखिरी बार देखने का मौका दिया. यह घटना नदिया जिले के छपरा बॉर्डर इलाके में हुई.

बांग्लादेश में विवाहित बेटी के अनुरोध पर 101 वर्षीय व्यक्ति के शरीर को सीमा के जीरो पॉइंट पर लाया गया. वहां बेटी उम्मेहरा बीबी ने अपने पिता को आखिरी बार देखा और उन्हें श्रद्धांजलि दी. मृतक के परिवार ने यह भी कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें बीजीबी (बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश) से पूरा सहयोग मिलता है.

गौरतलब है कि इसराफिल हालसोना छपरा पुलिस स्टेशन एरिया के हाटखोला गांव के रहने वाले थे. हाल ही में बुढ़ापे की वजह से उनका निधन हो गया. यह खबर उनकी बेटी तक पहुंची, जिसकी शादी बांग्लादेश के चुआडांगा जिले के कुतुबपुर गांव में हुई है. अपने पिता की मौत की खबर सुनकर उम्मेहरा बीबी ने उनसे आखिरी बार मिलने की इच्छा जताई. उन्होंने अपने पिता के गांव में अपने परिवार वालों को फोन पर इस बारे में बताया.

पता चला है कि छपरा में उम्मेहरा के परिवार ने लोकल हाटखोला ग्राम पंचायत को इस मामले की जानकारी दी. पंचायत ने बीएसएफ की 101वीं बटालियन से संपर्क किया. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बीएसएफ ने तुरंत बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ बॉर्डर के जीरो पॉइंट पर एक बैठक बुलाई. बैठक के बाद दोनों परिवारों को जानकारी दी गई. फिर जब इसराफिल हलसोना का शव हाटखोला बॉर्डर के जीरो पॉइंट पर लाया गया तो उनकी बेटी ने अपने पिता को आखिरी बार देखा. वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुई.

इस बारे में हाटखोला ग्राम पंचायत के डिप्टी हेड अतिहार हलसोना ने कहा, 'इसराफिल हलसोना सौ साल से अधिक उम्र के थे. हाल ही में उनका निधन हो गया. उनकी एक बेटी की शादी बांग्लादेश में हुई है. वह अपने पिता को आखिरी बार देखना चाहती थी. परिवार ने हमारी पंचायत को इस बारे में बताया. हमने बीएसएफ से संपर्क किया. फिर बीएसएफ और बीजीबी ने एक फ्लैग मीटिंग की और उसे अपने पिता को आखिरी बार देखने का मौका दिया. इस पूरी प्रक्रिया में बीएसएफ ने बहुत सहयोगात्मक तरीके से काम किया. हम इस बात से बहुत खुश हैं.'

