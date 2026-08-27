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पश्चिम बंगाल: प्राइवेट फैक्ट्री में फटा बॉयलर, मजदूर संघ के नेता ने प्रशासन पर लगाया बड़ा आरोप

पश्चिम बर्धमान: पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले में बीती रात एक प्राइवेट फैक्ट्री में बॉयलर फटने की घटना हुई. इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. हालांकि मजदूर संघ के नेता ने प्रशासन पर लगाया बड़ा आरोप लगाया है.

एक प्राइवेट फैक्ट्री में कुछ ही घंटों के भीतर लगातार तीन धमाके हुए. इस घटना से दुर्गापुर के वार्ड नंबर 1 के कमालपुर, रघुनाथपुर और धोबीघाट इलाकों में दहशत फैल गई. अंधेरे में सैकड़ों लोग फैक्ट्री के गेट की ओर दौड़े. इस बीच दुर्गापुर पुलिस स्टेशन से पुलिस की एक बड़ी टीम मौके पर पहुंची.

फैक्टरी अधिकारियों का दावा है कि धमाके में कोई भी कर्मचारी हताहत नहीं हुआ, लेकिन भारतीय मजदूर संघ के नेता मृण्मय बंद्योपाध्याय ने देर रात घटनास्थल का मुआयना करने के बाद बड़ा आरोप लगाया. संघ के नेता मृण्मय बंद्योपाध्याय ने कहा,'इस मामले में भी हमें आशंका है कि कम से कम छह से सात लोग मारे गए. उनकी लाशें गायब कर दी गई. मैंने सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कहा, लेकिन उनका कहना है कि डीवीआर आग से खराब हो गया था.'

पूरा इलाका बुधवार रात अचानक हुए धमाके से दहल उठा. स्थानीय लोगों के मुताबिक लगातार तीन धमाके हुए. बिहार के सासाराम के रहने वाले मुन्ना प्रसाद चौरसिया धमाके के समय क्रेन ऑपरेटर का काम कर रहे थे. जब मीडिया वालों ने उनसे धमाके के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, 'तीन धमाके हुए थे. कई वर्कर नीचे और ऊपर काम कर रहे थे.