ETV Bharat / bharat

SIR के काम का दबाव! BLO ने नदी में लगाई छलांग, डॉक्युमेंट्स से भरा बैग नाव में छोड़ा

मोहम्मद कयामुद्दीन ने कहा, "मैं SIR का काम नहीं कर पाया. आज (21 फरवरी) फॉर्म अपलोड करने की आखिरी तारीख थी. लेकिन मैंने वह काम पूरा नहीं किया है. मतदाताओं को क्या जवाब दूंगा? मुझे बहुत बुरा लग रहा है. मैं डिजिटली समक्ष नहीं हूं. इसलिए काम करना मुश्किल था. आयोग ने मुझे हेल्पर दिए, फिर भी मैं काम नहीं कर पाया. दिन-ब-दिन मुझे SIR का काम करते हुए दिक्कतों का सामना करना पड़ा. आज सुबह मैं बैरकपुर से सेरामपुर आया. फिर, सेरामपुर से बैरकपुर जाते समय मैंने गंगा में छलांग लगा दी."

पुलिस ने SIR के डॉक्यूमेंट्स से भरा बैग और उनका मोबाइल बरामद किया. बीएलओ मोहम्मद कयामुद्दीन का घर टीटागढ़ में है. वह कांचरापाड़ा बीएन हाई स्कूल के कार्यवाहक हेडमास्टर हैं. बीएलओ ने पुलिस के सामने दावा किया कि SIR का टेक्निकल काम नहीं कर पाने की वजह से उन्होंने गंगा में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की.

हुगली (पश्चिम बंगाल) : हुगली जिले में एक बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) ने SIR के डॉक्युमेंट्स से भरा बैग नाव में छोड़कर गंगा नदी में छलांग लगा दी. यह घटना शनिवार को हुगली के सेरामपुर में हुई. हालांकि, लॉन्च स्टाफ (नाव चलाने वाले) ने उसे बचा लिया. रेस्क्यू के बाद, सेरामपुर थाने की पुलिस BLO को लेकर हॉस्पिटल पहुंची और उसकी हालत अभी सामान्य है.

फेरी घाट के कर्मचारी मोहम्मद बबलू ने कहा, "यात्री अचानक गंगा में कूद गया. हमने उसे बचा लिया. बाद में पता चला कि वह एक BLO है. पुलिस और उसके परिवार को सूचित किया गया."

घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

वहीं, इस घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं. स्थानीय टीएमसी नेता संतोष कुमार सिंह ने कहा, "चुनाव आयोग SIR करने की जल्दबाजी करके लोगों को परेशान कर रहा है. कई लोगों की मौत हो चुकी है. मोहम्मद कयामुद्दीन डिजिटली उतने जानकार नहीं हैं. उन पर यह काम करने का दबाव डाला गया था. कई वोटर्स की मैपिंग होने के बावजूद उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया गया. उन्होंने मानसिक तनाव के कारण अपनी जान देने की कोशिश की. चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए. बिना ट्रेनिंग के काम हो रहा है. यह बीजेपी की जिम्मेदारी है. वे SIR करके बंगाल पर कब्जा करना चाहते हैं. लोग चुनाव में इसका जवाब देंगे."

बीजेपी नेता भास्कर भट्टाचार्य ने कहा, "बीएलओ का कहना है कि वह टेक्निकली काबिल नहीं है. चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने उसकी मदद नहीं की. वरिष्ठ अधिकारी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं. राज्य सरकार BLO पर ऐसा करने का दबाव बना रही है, इसीलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं. इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है."

सुसाइड समाधान नहीं: जिन लोगों के मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, उन्हें बेझिझक अपना दर्द और अपनी निराशा साझी करनी चाहिए. इसके लिए आप दिन में किसी भी समय स्नेहा फाउंडेशन को 044-24640050 पर कॉल कर सकते हैं. आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के हेल्पलाइन नंबर (9152987821) पर भी कॉल कर सकते हैं, जो सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे के बीच उपलब्ध है.

यह भी पढ़ें- तेलंगाना में 20 नक्सलियों का सरेंडर, शीर्ष माओवादी देवजी और संग्राम ने डाले हथियार