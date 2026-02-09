ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल की जनता खुद इस बार ममता की सरकार को हराएगी : शमिक भट्टाचार्य

शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि इस बार बंगाल में भाजपा नहीं जनता खुद टीएमसी को हराएगी. उन्होंने कहा कि वहां की जनता टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कुशासन से त्रस्त है. उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती है और यही वजह है कि जनता खुद इस बार ममता की सरकार को हराएगी.

नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने टीएमसी को घेरते हुए कहा कि टीएमसी संसद में हंगामा करने वाली ताकतों का साथ दे रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी बंगाल में हिंसा, भ्रष्टाचार और घोटालों को बढ़ावा दे रही है. संसद में व्यवधान पैदा करना उनकी राजनीति का हिस्सा है, लेकिन बंगाल की जनता 2026 के विधानसभा चुनावों में इसका जवाब देगी.

ईटीवी भारत ने की पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष से बातचीत (ETV Bharat)

इस सवाल पर की विपक्ष लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है, हालांकि टीएमसी ने अभी तक उस पर अपनी सहमति नहीं दिखाई है. मगर क्या लगता है विपक्ष राज्यों के चुनावों को देखते हुए संसद को अवरोध कर रहे हैं, इसपर बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि राज्यों में देखा जाए तो टीएमसी कांग्रेस चाहे जितना हंगामा कर ले या जान दे मगर पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा की ही सरकार बनने जा रही है.

उन्होंने कहा कि टीएमसी इंडिया गठबंधन के साथ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है. बता दें कि यह विवाद जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब 'Four Stars of Destiny' से शुरू हुआ, जिसमें कथित तौर पर 2020 के भारत-चीन गतिरोध पर संवेदनशील जानकारी है.

उधर, राहुल गांधी ने संसद में किताब की कॉपी दिखाई और कहा कि वे इसे पीएम मोदी को भेंट करेंगे. सरकार का कहना है कि किताब अप्रकाशित है और संसद नियमों के तहत इसका उद्धरण नहीं दिया जा सकता. संसद में तनाव बढ़ता जा रहा है. विपक्ष का दावा है कि सरकार बहस से भाग रही है, जबकि सत्ताधारी दल इसे राजनीतिक नाटक बता रहा है. मंगलवार की कार्यवाही पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

