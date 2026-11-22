बीजेपी महिला विधायक की संदिग्ध जहर से बिगड़ी हालत, अस्पताल में वेंटिलेटर पर
अस्पताल में विधायक से मुलाकात करने के बाद पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री शरतवत मुखर्जी ने पत्रकारों को बताया कि उनकी हालत अब स्थिर है.
Published : November 22, 2026 at 10:22 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल की भाजपा विधायक रेखा पात्रा को संदिग्ध जहर (पॉइजनिंग) के बाद गंभीर हालत में कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराई गई हैं. उनका इलाज इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट (ITU) में चल रहा है और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। खबरों के मुताबिक, उनके शरीर में जहर का असर पाया गया है.
संदिग्ध पॉइजनिंग की यह घटना किन परिस्थितियों में हुई, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है. न तो उनकी अचानक तबीयत बिगड़ने का सटीक कारण पता चल पाया है और न ही यह स्थापित हो सका है कि वह पदार्थ उनके शरीर में कैसे पहुंचा.
अस्पताल में पात्रा से मुलाकात करने के बाद पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री शरतवत मुखर्जी ने पत्रकारों को बताया कि उनकी हालत अब स्थिर है. सूत्रों के अनुसार, रेखा पात्रा फूड पॉइजनिंग के कारण बीमार पड़ी हैं, हालांकि मुखर्जी ने कहा, "हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे कैसे बीमार पड़ीं."
उत्तर 24 परगना जिले के हिंगलगंज से विधायक पात्रा को तबीयत बिगड़ने के बाद शनिवार को पहले एक स्थानीय अस्पताल और फिर बशीरहाट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया था. उन्हें बशीरहाट के क्रिटिकल केयर यूनिट (CCU) में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ. इसके बाद डॉक्टरों और उनके परिवार ने उन्हें कोलकाता ले जाने का फैसला किया. बाद में उन्हें शहर के ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास के पास स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.
रेखा पात्रा संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस (ममता गुट) नेता शेख शाहजहां और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों का एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरी थीं. भाजपा ने उन्हें 2024 के आम चुनावों में बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा था, लेकिन वे चुनाव हार गई थीं. बाद में उन्होंने 2026 का विधानसभा चुनाव हिंगलगंज से जीता और विधायक बनीं.
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