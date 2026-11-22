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बीजेपी महिला विधायक की संदिग्ध जहर से बिगड़ी हालत, अस्पताल में वेंटिलेटर पर

भाजपा विधायक रेखा पात्रा की फाइल फोटो. ( ETV Bharat )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की भाजपा विधायक रेखा पात्रा को संदिग्ध जहर (पॉइजनिंग) के बाद गंभीर हालत में कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराई गई हैं. उनका इलाज इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट (ITU) में चल रहा है और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। खबरों के मुताबिक, उनके शरीर में जहर का असर पाया गया है.

संदिग्ध पॉइजनिंग की यह घटना किन परिस्थितियों में हुई, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है. न तो उनकी अचानक तबीयत बिगड़ने का सटीक कारण पता चल पाया है और न ही यह स्थापित हो सका है कि वह पदार्थ उनके शरीर में कैसे पहुंचा.