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पश्चिम बंगाल में नए मुख्यमंत्री का ऐलान आज, अमित शाह कोलकाता पहुंचे, शुभेंदु अधिकारी ने किया स्वागत

बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे बताए जा रहे हैं. अधिकारी ने भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराया है.

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अमित शाह के कोलकाता पहुंचने पर शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 8, 2026 at 11:36 AM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में आज नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है. विधानसभा चुनावों में जीत के बाद बीजेपी राज्य में सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं, जहां शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया.

बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, शपथ ग्रहण समारोह से पहले विधायक दल का नेता चुनने के लिए आज शाम 4 बजे पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की एक मीटिंग हो सकती है. यह बैठक अमित शाह की देखरेख में होगी, जिसमें पार्टी विधायक दल का नेता चुने जाने की संभावना है, जो बंगाल का अगला मुख्यमंत्री होगा.

सूत्रों के मुताबिक, भवानीपुर सीट से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को हराने वाले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे हैं. उनके मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावना है.

चुनाव नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पद से इस्तीफा देने से मना कर दिया था. हालांकि, राज्यपाल आरएन रवि ने गुरुवार को विधानसभा भंग कर दी. इसी के साथ टीएमसी सरकार का खात्मा हो गया. विधानसभा भंग होने से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार का रास्ता साफ हो गया है.

बीजेपी को 2026 के विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत मिली और 207 सीटें जीती. जबकि 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) 80 सीटों पर सिमट गई.

यह भी पढ़ें- बंगाल के कई इलाकों में सार्वजनिक सेवा ठप, अफसर, कर्मचारियों में हड़कंप, लोग हुए परेशान

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