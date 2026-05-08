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पश्चिम बंगाल में नए मुख्यमंत्री का ऐलान आज, अमित शाह कोलकाता पहुंचे, शुभेंदु अधिकारी ने किया स्वागत

अमित शाह के कोलकाता पहुंचने पर शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया. ( ANI )