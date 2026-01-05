ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल : SIR को लेकर सुवेंदु अधिकारी ने CEC को पत्र लिखा, ममता के आरोपों को बताया झूठ

भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ( ANI )

कोलकाता: भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर चुनौती दी. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना को पूरी तरह से गलत बताया. उन्होंने एक्स पर एक मैसेज शेयर करते हुए लिखा, "मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र भेजा है, जिसमें एसआईआर एक्सरसाइज के बारे में ममता बनर्जी के हताशा भरे झूठ और इसे रोकने की उनकी नई अपील का खंडन किया गया है. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बारे में उनकी तथाकथित चिंताएं पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं. असल में, ईसीआई की यह मुहिम टीएमसी के गंदे राजों पर रोशनी डाल रही है: नकली वोटर, मरे हुए लोगों के भूत, और गैर-कानूनी घुसपैठिए जिन्हें उन्होंने सालों से चुनावों में धांधली करने के लिए बचाया है." अधिकारी ने कहा कि यह बिल्कुल साफ है कि ममता बनर्जी घबरा रही हैं क्योंकि एसआईआर उनके 2026 के सपनों के लिए मौत की घंटी है. भारत का चुनाव आयोग मतदाता सूची को अपडेट और साफ करने के लिए एसआईआर कर रहा है, जिसका मकसद चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और साख पक्का करना है. यह विवाद अगले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य नेतृत्व और केंद्रीय चुनाव आयोग के बीच बढ़ते तनाव को दिखाता है. इससे पहले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र लिखकर राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़े अलग-अलग मुद्दों को उठाया था.