पश्चिम बंगाल : SIR को लेकर सुवेंदु अधिकारी ने CEC को पत्र लिखा, ममता के आरोपों को बताया झूठ
पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर एसआईआर प्रक्रिया को जारी रखने का अनुरोध किया.
कोलकाता: भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर चुनौती दी. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना को पूरी तरह से गलत बताया.
उन्होंने एक्स पर एक मैसेज शेयर करते हुए लिखा, "मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र भेजा है, जिसमें एसआईआर एक्सरसाइज के बारे में ममता बनर्जी के हताशा भरे झूठ और इसे रोकने की उनकी नई अपील का खंडन किया गया है. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बारे में उनकी तथाकथित चिंताएं पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं.
असल में, ईसीआई की यह मुहिम टीएमसी के गंदे राजों पर रोशनी डाल रही है: नकली वोटर, मरे हुए लोगों के भूत, और गैर-कानूनी घुसपैठिए जिन्हें उन्होंने सालों से चुनावों में धांधली करने के लिए बचाया है."
अधिकारी ने कहा कि यह बिल्कुल साफ है कि ममता बनर्जी घबरा रही हैं क्योंकि एसआईआर उनके 2026 के सपनों के लिए मौत की घंटी है.
भारत का चुनाव आयोग मतदाता सूची को अपडेट और साफ करने के लिए एसआईआर कर रहा है, जिसका मकसद चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और साख पक्का करना है. यह विवाद अगले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य नेतृत्व और केंद्रीय चुनाव आयोग के बीच बढ़ते तनाव को दिखाता है.
इससे पहले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र लिखकर राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़े अलग-अलग मुद्दों को उठाया था.
3 जनवरी को लिखे अपने पत्र में, मुख्यमंत्री बनर्जी ने आरोप लगाया कि भारत चुनाव आयोग (ECI) के अधिकारियों ने आईटी सिस्टम का गलत प्रयोग किया, और दावा किया कि बिना सही प्राधिकार के वोटरों के नाम हटा दिए गए.
उन्होंने सवाल किया कि ऐसे कामों को किसने और किस कानूनी अधिकार के तहत मंजूरी दी, और इस बात पर जोर दिया कि चुनाव आयोग को अपनी देखरेख में किए गए किसी भी गैर-कानूनी, मनमाने या पक्षपाती कामों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए.
सीएम बनर्जी ने एसआईआर के मकसद, प्रक्रिया और टाइमलाइन के बारे में साफ जानकारी नहीं होने के लिए चुनाव आयोग की आलोचना की. उन्होंने कहा कि इस काम को टाइम-बाउंड बताया गया है, लेकिन इसमें कोई एक जैसी या पारदर्शिता गाइडलाइंस नहीं हैं.
उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि राज्य अलग-अलग मानदंड लागू कर रहे हैं और मनमाने ढंग से टाइमलाइन बदल रहे हैं, जो खराब तैयारी और प्रक्रिया की समझ की कमी को दिखाता है.
उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि जरूरी निर्देश अक्सर व्हाट्सऐप या टेक्स्ट मैसेज जैसे अनौपचारिक तरीकों से जारी किए जाते हैं, न कि आधिकारिक लिखे हुए नोटिफिकेशन, सर्कुलर या कानूनी आदेशों के ज़रिए, जो इतने संवैधानिक महत्व के मामलों के लिए ज़रूरी हैं.
यह देखना बहुत परेशान करने वाला है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी, चुनाव आयोग एसआईआर के सही मकसद, तौर-तरीकों और आखिरी लक्ष्यों को लेकर पक्का नहीं है.
हालांकि इस एक्सरसाइज को टाइम-बाउंड बताया गया है, लेकिन इसकी कोई साफ तौर पर तय, पारदर्शिता या एक जैसी लागू होने वाली टाइमलाइन नहीं है. अलग-अलग राज्य अलग-अलग मानदंड का अनुसरण कर रहे हैं, और समयसीमा को मनमाने ढंग से बदला जा रहा है, जो स्पष्टता, तैयारी और प्रक्रिया की समझ की साफ कमी दिखाता है.
