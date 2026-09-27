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पश्चिम बंगाल: बोलपुर में बीजेपी मंडल अध्यक्ष की दिनदहाड़े हत्या, बाइक सवार हमलावर फरार

चंदन भल्ला. (File) ( ETV Bharat )

बोलपुर (पश्चिम बंगाल): बीरभूम जिले में रविवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. बोलपुर के त्रिशूलापट्टी इलाके में मोटरसाइकिल पर आए दो अज्ञात हमलावरों ने भाजपा के मंडल अध्यक्ष चंदन भल्ला को बेहद करीब से गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बाद भी एक वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ता की इस तरह हुई हत्या ने राजनीतिक गलियारों और स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है.