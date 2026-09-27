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पश्चिम बंगाल: बोलपुर में बीजेपी मंडल अध्यक्ष की दिनदहाड़े हत्या, बाइक सवार हमलावर फरार

राज्य में भाजपा सरकार के बीच हुई इस राजनीतिक हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही.

Chandan Bhalla Murder
चंदन भल्ला. (File) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 27, 2026 at 10:43 PM IST

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बोलपुर (पश्चिम बंगाल): बीरभूम जिले में रविवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. बोलपुर के त्रिशूलापट्टी इलाके में मोटरसाइकिल पर आए दो अज्ञात हमलावरों ने भाजपा के मंडल अध्यक्ष चंदन भल्ला को बेहद करीब से गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बाद भी एक वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ता की इस तरह हुई हत्या ने राजनीतिक गलियारों और स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है.

मिली जानकारी के अनुसार चंदन भल्ला (47 वर्ष) को रविवार रात बोलपुर के वार्ड नंबर 12 के त्रिशूलापट्टी इलाके में बहुत करीब से गोली मारी गई. जब हमलावरों को यकीन हो गया कि चंदन भल्ला की मौत हो चुकी है, तो दोनों बाइक सवार वहां से फरार हो गए. मृतक के बड़े भाई को आशंका है कि इस घटना के पीछे नानूर के कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं का ही हाथ है.

वहीं उनकी पत्नी श्यामाली भल्ला ने बताया कि चंदन जमीन की खरीद-बिक्री (प्रॉपर्टी डीलिंग) का काम करते थे. जब यह हादसा हुआ, तब वह किसी को जमीन दिखाने के लिए अपनी बाइक से घर से निकले थे.

इस राजनीतिक नेता की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है. हालांकि, अभी तक किसी भी पुलिस अधिकारी ने इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है.

मृतक के बड़े भाई गौर चंद्र भल्ला ने कहा, "बदमाशों ने मेरे भाई को बाहर बुलाया और गोली मार दी. दो लोग बाइक पर आए, गोली चलाई और भाग गए. गोली सीधे उनके सिर के पार हो गई. मेरा भाई भाजपा का बूथ अध्यक्ष था. सुबह पहले नानूर थाना क्षेत्र के कुछ भाजपा सदस्य हमारे घर आए थे. मुझे शक है कि यह उन्हीं का काम हो सकता है. हम चाहते हैं कि दोषियों को सजा मिले."

हालांकि, न तो परिवार और न ही पुलिस इस बारे में कोई जानकारी दे सकी कि चंदन को बाहर बुलाने कौन आया था. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, राज्य में सरकार बदलने के बाद से बीरभूम जिले में राजनीतिक हत्या की कोई घटना नहीं हुई थी.

बोलपुर के भाजपा नेता सुमित मंडल ने कहा, "यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. वह लंबे समय से पार्टी के कार्यकर्ता थे. हमने कई राजनीतिक कार्यक्रमों में साथ हिस्सा लिया था. हालांकि, यह हरकत किसने की, यह जांच का विषय है, इसलिए समय से पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता. राज्य में भाजपा की सरकार है; ऐसे में सिर्फ पार्टी से जुड़े होने की वजह से किसी की हत्या कैसे की जा सकती है? इसीलिए जांच जरूरी है. मैं पुलिस प्रशासन से उचित जांच करने की मांग करता हूं."

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