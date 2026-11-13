बारानगर के एक फ्लैट में युवती की मिली लाश, पुलिस ने आरोपी को दिल्ली के आनंद विहार से किया गिरफ्तार
पश्चिम बंगाल के बारानगर में एक युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को दिल्ली के आनंद विहार से गिरफ्तार किया है.
Published : November 13, 2026 at 1:27 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के बारानगर में एक युवती की हत्या (Baranagar Murder Case) की जांच में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है. मंगलवार को एक फ्लैट में उसकी लाश मिलने से बड़ा हंगामा मच गया था. जांच के बाद पुलिस टीम ने हत्या के इस मामले में दूसरे राज्य के एक शख्स को गिरफ्तार किया है.
पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम धर्मबीर है. खबर है कि उसे दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बाहर से पकड़ा गया और उसकी पहचान इस मामले के मुख्य संदिग्ध के तौर पर हुई है.
पुलिस और स्थानीय सूत्रों का कहना है कि पिछले मंगलवार को बारानगर के एक फ्लैट में लड़की की लाश मिली थी. जांच शुरू करने प, पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि उसकी हत्या की गई है. पुलिस ने मामले में कई सुरागों के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी.
शुरुआती जांच से पता चला कि इस जुर्म में पीड़िता का कोई जान-पहचान वाला शामिल हो सकता है. आगे यह भी पता चला कि धर्मबीर नाम के एक शख्स को पीड़िता का पता पता था और उसकी हरकतें संदिग्ध लग रही थीं. जिसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई.
घटना के तुरंत बाद संदिग्ध कानून की नजर से बच रहा था. मोबाइल टावर लोकेशन ट्रैक करके और गुप्त जानकारी पर कार्रवाई करके जांचकर्ताओं को पता चला कि वह कोलकाता से दिल्ली भाग गया था. एक स्पेशल पुलिस टीम दिल्ली गई और आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास धर्मबीर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का मानना है कि धर्मबीर पीड़ित के फ्लैट तक पहुंच सकता था क्योंकि वे पहले से जानते थे.
जांचकर्ता अब इस बेरहमी से की गई हत्या के पीछे का मकसद पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. क्या यह किसी निजी दुश्मनी से हुआ था या कोई और अंदरूनी वजह थी. बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट के एक अधिकारी ने कहा, "हमें लगता है कि असली मकसद तब साफ हो जाएगा जब संदिग्ध को ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी."
खास बात यह है कि युवती की लाश मंगलवार रात बारानगर में उसकी बहन और जीजा के एक फ्लैट में मिली, जो उस समय बाहर थे. उसका मोबाइल फोन मौके से गायब था. मृतका के पिता का दावा है कि मंगलवार दोपहर करीब 3:45 बजे, उन्हें अपनी बेटी के नंबर से फोन पर एक मैसेज मिला. उसमें लिखा था, "मुझे ले चलो मैं बारिश में फंस गई हूं."
जांच करने वालों को शुरू में शक था कि मैसेज भेजे जाने से पहले ही लड़की की मौत हो चुकी थी. लेकिन अगले दिन एक और चौंकाने वाली घटना हुई. बुधवार को दोपहर 2:38 बजे पर उसी नंबर से पिता के फ़ोन पर एक और मैसेज आया, जिसमें सिर्फ एक शब्द था. 'हाय'. गुरुवार को पिता पुलिस स्टेशन गए और अधिकारियों को मैसेज दिखाया. इसके बाद आरोपी को उसी दिन दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया.
ये भी पढ़ें: बेंगलुरु मर्डर केस अपडेट: पुलिस ने सभी सात शव बरामद किए, मामले की जांच जारी