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बारानगर के एक फ्लैट में युवती की मिली लाश, पुलिस ने आरोपी को दिल्ली के आनंद विहार से किया गिरफ्तार

बारानगर पुलिस थाना ( ETV Bharat )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के बारानगर में एक युवती की हत्या (Baranagar Murder Case) की जांच में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है. मंगलवार को एक फ्लैट में उसकी लाश मिलने से बड़ा हंगामा मच गया था. जांच के बाद पुलिस टीम ने हत्या के इस मामले में दूसरे राज्य के एक शख्स को गिरफ्तार किया है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम धर्मबीर है. खबर है कि उसे दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बाहर से पकड़ा गया और उसकी पहचान इस मामले के मुख्य संदिग्ध के तौर पर हुई है.

पुलिस और स्थानीय सूत्रों का कहना है कि पिछले मंगलवार को बारानगर के एक फ्लैट में लड़की की लाश मिली थी. जांच शुरू करने प, पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि उसकी हत्या की गई है. पुलिस ने मामले में कई सुरागों के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी. शुरुआती जांच से पता चला कि इस जुर्म में पीड़िता का कोई जान-पहचान वाला शामिल हो सकता है. आगे यह भी पता चला कि धर्मबीर नाम के एक शख्स को पीड़िता का पता पता था और उसकी हरकतें संदिग्ध लग रही थीं. जिसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई. घटना के तुरंत बाद संदिग्ध कानून की नजर से बच रहा था. मोबाइल टावर लोकेशन ट्रैक करके और गुप्त जानकारी पर कार्रवाई करके जांचकर्ताओं को पता चला कि वह कोलकाता से दिल्ली भाग गया था. एक स्पेशल पुलिस टीम दिल्ली गई और आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास धर्मबीर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का मानना ​​है कि धर्मबीर पीड़ित के फ्लैट तक पहुंच सकता था क्योंकि वे पहले से जानते थे.