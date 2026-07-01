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बंगाल के फलता में आवास योजना में भारी भ्रष्टाचार का आरोप, नामों की सूची में लिखा, 'ZZZ-FFF'

कोलकाता: साउथ 24 परगना के फलता में एक हाउसिंग स्कीम में करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद हंगामा मच गया है. लाभार्थियों की लिस्ट में कथित कई गड़बड़ियों के आरोप के बाद स्कीम की पारदर्शिता और प्रशासन की भूमिका की जांच के दायरे में आ गयी. फलता के विधायक देबांशु पांडा ने इस मामले पर बात की है. उन्होंने बिना किसी भेदभाव के जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों को कड़ी सजा देने की मांग की.

विधायक का आरोप है कि देबीपुर ग्राम पंचायत के मजलिशपुर इलाके में हाउसिंग स्कीम के लिए लाभार्थियों की लिस्ट में गंभीर गड़बड़ियां हैं. उनका दावा है कि यह विस्फोटक जानकारी राइट टू इन्फॉर्मेशन (RTI) एक्ट के जरिए मिले सरकारी डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के बाद सामने आई.

आरोप के मुताबिक लिस्ट से कई असली लाभार्थियों के नाम गायब हैं. खासकर, कई ऐसे लोग जो लंबे समय से पक्के घर के लिए सरकारी मदद का इंतजार कर रहे थे, उनके नाम लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं. सबसे हैरानी की बात यह है कि लाभार्थियों की लिस्ट में कई जगहों पर असली नामों के बजाय सिर्फ 'ZZZ या FFF' जैसे अक्षर दिखते हैं. जाहिर है इस बारे में सवाल उठे हैं कि ऐसी एंट्री ऑफिशियल लिस्ट में कैसे आई. इन एंट्री को देखकर, कई लोगों को शक है कि नकली पहचान का इस्तेमाल करके सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की गई.

विधायक देबांशु पांडा ने कहा कि इसे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव गलती मानकर नजरअंदाज करना मुश्किल है. उनके हिसाब से इतने बड़े प्रोजेक्ट में ऐसी गड़बड़ियां बहुत चिंता की बात हैं, और सोचे-समझे करप्शन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा, 'अगर असली लाभार्थी को छोड़कर नकली नाम लिस्ट करके फंड निकाला गया है, तो मामला बहुत सीरियस है. इसमें शामिल लोगों की पहचान करना बहुत जरूरी है.'