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बंगाल के फलता में आवास योजना में भारी भ्रष्टाचार का आरोप, नामों की सूची में लिखा, 'ZZZ-FFF'

फलता के विधायक देबांशु पांडा का आरोप है कि हाउसिंग स्कीम के लिए लाभार्थियों की लिस्ट में गंभीर गड़बड़ियां हैं.

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बंगाल के फलता में आवास योजना में भारी भ्रष्टाचार का आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 1, 2026 at 2:35 PM IST

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कोलकाता: साउथ 24 परगना के फलता में एक हाउसिंग स्कीम में करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद हंगामा मच गया है. लाभार्थियों की लिस्ट में कथित कई गड़बड़ियों के आरोप के बाद स्कीम की पारदर्शिता और प्रशासन की भूमिका की जांच के दायरे में आ गयी. फलता के विधायक देबांशु पांडा ने इस मामले पर बात की है. उन्होंने बिना किसी भेदभाव के जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों को कड़ी सजा देने की मांग की.

विधायक का आरोप है कि देबीपुर ग्राम पंचायत के मजलिशपुर इलाके में हाउसिंग स्कीम के लिए लाभार्थियों की लिस्ट में गंभीर गड़बड़ियां हैं. उनका दावा है कि यह विस्फोटक जानकारी राइट टू इन्फॉर्मेशन (RTI) एक्ट के जरिए मिले सरकारी डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के बाद सामने आई.

आरोप के मुताबिक लिस्ट से कई असली लाभार्थियों के नाम गायब हैं. खासकर, कई ऐसे लोग जो लंबे समय से पक्के घर के लिए सरकारी मदद का इंतजार कर रहे थे, उनके नाम लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं. सबसे हैरानी की बात यह है कि लाभार्थियों की लिस्ट में कई जगहों पर असली नामों के बजाय सिर्फ 'ZZZ या FFF' जैसे अक्षर दिखते हैं. जाहिर है इस बारे में सवाल उठे हैं कि ऐसी एंट्री ऑफिशियल लिस्ट में कैसे आई. इन एंट्री को देखकर, कई लोगों को शक है कि नकली पहचान का इस्तेमाल करके सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की गई.

विधायक देबांशु पांडा ने कहा कि इसे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव गलती मानकर नजरअंदाज करना मुश्किल है. उनके हिसाब से इतने बड़े प्रोजेक्ट में ऐसी गड़बड़ियां बहुत चिंता की बात हैं, और सोचे-समझे करप्शन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा, 'अगर असली लाभार्थी को छोड़कर नकली नाम लिस्ट करके फंड निकाला गया है, तो मामला बहुत सीरियस है. इसमें शामिल लोगों की पहचान करना बहुत जरूरी है.'

स्थानीय लोगों का आरोप है कि हाउसिंग स्कीम का मुख्य मकसद बेघर और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के सिर पर पक्की छत देना है लेकिन, असल में, कई गरीब परिवार अभी भी कामचलाऊ या टूटे-फूटे घरों में रहने को मजबूर हैं. इस बीच सरकारी लिस्ट में संदिग्ध नाम आने से लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है.

देबीपुर ग्राम पंचायत इलाके के रहने वाले कुंतल मजूमदार ने बताया कि गांव के कई परिवार घर के लिए अप्लाई करने के बाद सालों से इंतजार कर रहे हैं, फिर भी उनमें से कई लोगों के नाम लिस्ट से गायब हैं. उन्होंने कहा, 'जो लोग सच में घर के हकदार हैं, उन्हें वंचित रखा जा रहा है. अगर नकली नामों का इस्तेमाल करके पैसे निकाले जा रहे हैं, तो यह आम लोगों के साथ धोखा है.'

इस घटना से राजनीतिक हलकों में ज़ुबानी जंग छिड़ गई है. विपक्ष का दावा है कि एक के बाद एक सरकारी स्कीम में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आना एडमिनिस्ट्रेटिव नाकामी का साफ सबूत है. उनका यह भी कहना है कि सरकारी स्कीमों का फायदा असली जरूरतमंद लोगों तक पहुँचे, यह पक्का करने के लिए और कड़ी मॉनिटरिंग की जरूरत है.

हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक कोई ऑफिशियल जवाब नहीं दिया है, लेकिन लोकल लेवल पर इस मामले को लेकर बहस तेज गई है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेगा.

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