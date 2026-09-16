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प.बंगाल में TMC के 10 बागी विधायकों को विधानसभा सचिवालय ने अयोग्यता याचिका पर नोटिस भेजा

ऋतब्रत बनर्जी ( ETV Bharat )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा ने काफी देर के बाद आखिरकार पार्टी छोड़ने वाले 10 तृणमूल विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की है. विपक्ष के 'अंतरिम' नेता ऋतब्रत बनर्जी और उनके खेमे के नौ अन्य लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं. इस लिस्ट में पूर्व मंत्री अरूप रॉय, फिरहाद हकीम, सबीना यास्मीन, बिप्लब मित्रा, जावेद खान और रथिन घोष शामिल हैं. संदीपन साहा, अक्रूज्जमान अंसारी और शिउली साहा को भी नोटिस भेजे गए हैं. विधानसभा स्पीकर ने ये नोटिस एंटी-डिफेक्शन कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग वाली शिकायतों के आधार पर जारी किए हैं. उन्हें जवाब देने के लिए सात दिन की डेडलाइन दी गई है. इस कदम से राज्य में नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है, जो राज्य विधानसभा स्पीकर रथिंद्र बसु के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दायर होने के ठीक बाद आया है. बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी ने पहले भी लोकसभा में दलबदलुओं के खिलाफ कानूनी लड़ाई के संबंध में इसी तरह की रणनीति अपनाई थी. इससे पहले लोअर हाउस में पार्टी के नेता अभिषेक बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल होने वाले सांसदों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की थी. उस समय स्पीकर को एक लेटर देकर उनकी मेंबरशिप कैंसिल करने की मांग की गई थी. इसके बाद इस मामले में केस फाइल होने के बाद लोकसभा स्पीकर ने संबंधित सांसदों को नोटिस जारी किया. ऐसा ही कुछ अब विधानसभा में भी हुआ जहां तृणमूल उन विधायकों के खिलाफ भी यही रास्ता अपना रही है जो पार्टी छोड़कर विरोधी खेमे में शामिल हो गए.