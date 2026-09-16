प.बंगाल में TMC के 10 बागी विधायकों को विधानसभा सचिवालय ने अयोग्यता याचिका पर नोटिस भेजा
स्पीकर ने ये नोटिस एंटी-डिफेक्शन कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग वाली शिकायतों के आधार पर जारी किए. सुरजीत दत्ता की रिपोर्ट...
Published : September 16, 2026 at 9:11 AM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा ने काफी देर के बाद आखिरकार पार्टी छोड़ने वाले 10 तृणमूल विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की है. विपक्ष के 'अंतरिम' नेता ऋतब्रत बनर्जी और उनके खेमे के नौ अन्य लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं. इस लिस्ट में पूर्व मंत्री अरूप रॉय, फिरहाद हकीम, सबीना यास्मीन, बिप्लब मित्रा, जावेद खान और रथिन घोष शामिल हैं. संदीपन साहा, अक्रूज्जमान अंसारी और शिउली साहा को भी नोटिस भेजे गए हैं.
विधानसभा स्पीकर ने ये नोटिस एंटी-डिफेक्शन कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग वाली शिकायतों के आधार पर जारी किए हैं. उन्हें जवाब देने के लिए सात दिन की डेडलाइन दी गई है. इस कदम से राज्य में नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है, जो राज्य विधानसभा स्पीकर रथिंद्र बसु के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दायर होने के ठीक बाद आया है.
बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी ने पहले भी लोकसभा में दलबदलुओं के खिलाफ कानूनी लड़ाई के संबंध में इसी तरह की रणनीति अपनाई थी. इससे पहले लोअर हाउस में पार्टी के नेता अभिषेक बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल होने वाले सांसदों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की थी.
उस समय स्पीकर को एक लेटर देकर उनकी मेंबरशिप कैंसिल करने की मांग की गई थी. इसके बाद इस मामले में केस फाइल होने के बाद लोकसभा स्पीकर ने संबंधित सांसदों को नोटिस जारी किया. ऐसा ही कुछ अब विधानसभा में भी हुआ जहां तृणमूल उन विधायकों के खिलाफ भी यही रास्ता अपना रही है जो पार्टी छोड़कर विरोधी खेमे में शामिल हो गए.
खबर है कि तृणमूल लीडरशिप ने इस साल जुलाई की शुरुआत में ही स्पीकर को लेटर लिखकर इन 'दलबदलू' विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी. हालांकि, आरोप लगे कि काफी समय बीत जाने के बावजूद स्पीकर ने कोई एक्शन नहीं लिया. हालात में कोई बदलाव न होने पर ममता खेमे ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की गई. खास बात यह है कि 10 दलबदलू विधायकों के साथ असेंबली स्पीकर को भी इस केस में पार्टी बनाया गया. इस केस के फाइल होने के कुछ ही समय बाद खबर आई कि स्पीकर ने सात दिन की डेडलाइन देते हुए एक नोटिस जारी किया.
सीनियर तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी पहले ही स्पीकर के इस अचानक कदम और इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा चुके हैं. उन्होंने शक जताया कि नोटिस असल में बताए गए समय पर जारी किया गया था या इसे बैकडेट से जारी किया जा रहा है. इस मामले पर कल्याण ने कहा, 'स्पीकर आज अचानक एक्टिव हो गए हैं.
अगर मान भी लें कि नोटिस 10 सितंबर को जारी किया गया था, तो यह अब तक लोगों के ध्यान में क्यों नहीं आया? यह आज इतनी अचानक कैसे सामने आया? रिट पिटीशन फाइल होते ही एक्शन लिया जा रहा है जो लोकसभा में हुआ, वही अब विधानसभा में हो रहा है. वही पैटर्न फॉलो किया जाएगा. वे समय मांगेंगे और स्पीकर उसे दे देंगे. इसी तरह सुवेंदु अधिकारी के साथियों को और समय दिया जाएगा.