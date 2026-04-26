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क्या पश्चिम बंगाल रचेगा नया इतिहास? वामपंथ का किला ढहाने वाले 2011 के चुनाव से भी ज्यादा हुई वोटिंग

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का पहला चरण 23 अप्रैल, गुरुवार को संपन्न हुआ. मतदान खत्म होने के बाद, चुनाव आयोग ने शुरुआत में बताया कि 92.25 प्रतिशत मतदान हुआ है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था. शनिवार को चुनाव आयोग ने मतदान के अंतिम आंकड़े जारी किए. उनके बयान के मुताबिक, पहले चरण में 93.19 प्रतिशत वोटिंग हुई, जो राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है.

आयोग के आंकड़ों के अनुसार, पहले चरण का मतदान 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों पर हुआ था. कुल 3.61 करोड़ मतदाताओं में से 3.36 करोड़ लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया. इनमें 1.65 करोड़ महिलाएं और 1.71 करोड़ पुरुष शामिल थे.

सबसे ज़्यादा मतदान कूचबिहार जिले में 96.2 प्रतिशत दर्ज किया गया. इसके बाद दक्षिण दिनाजपुर में 95.44 प्रतिशत और मालदा में 94.79 प्रतिशत वोटिंग हुई. जलपाईगुड़ी में मतदान की दर 94.76 प्रतिशत, बीरभूम में 94.51 प्रतिशत और उत्तर दिनाजपुर में 94.16 प्रतिशत रही.

मुर्शिदाबाद में 93.67 प्रतिशत, अलीपुरद्वार में 93.2 प्रतिशत, पूर्वी मेदिनीपुर में 92.75 प्रतिशत, बांकुरा में 92.55 प्रतिशत, झारग्राम में 92.26 प्रतिशत, पश्चिम मेदिनीपुर में 92.19 प्रतिशत और पुरुलिया में 91.59 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. पश्चिम बर्धमान में मतदान की दर 90.32 प्रतिशत रही. दार्जीलिंग में मतदान का प्रतिशत 88.98 रहा, जबकि कालिम्पोंग में सबसे कम 83.04 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.