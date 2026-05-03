ETV Bharat / bharat

बंगाल चुनाव परिणाम से पहले सड़क पर फेकीं मिलीं VVPAT पर्चियां, चुनाव आयोग ने दी सफाई

सड़क पर फेंकी हुई वीवीपैट पर्ची. ( /x.com/ANI/status )