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बंगाल चुनाव परिणाम से पहले सड़क पर फेकीं मिलीं VVPAT पर्चियां, चुनाव आयोग ने दी सफाई

नोआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 29 की VVPAT पर्चियां इचापुर नीलगंज पंचायत के सुभाषनगर इलाके में फेंकी हुई मिलीं.

VVPAT slips thrown in Bengal
सड़क पर फेंकी हुई वीवीपैट पर्ची. (/x.com/ANI/status)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 3, 2026 at 10:42 PM IST

3 Min Read
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उत्तर 24 परगना (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मतगणना से एक दिन पहले 3 मई को उत्तर 24 परगना जिले में VVPAT पर्चियों के फेंके जाने का मामला सामने आया. नोआपारा विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 29 से कथित तौर पर VVPAT स्लिप्स काउंटिंग से एक दिन पहले, मध्यमग्राम असेंबली की इच्छापुर नीलगंज पंचायत के सुभाषनगर में फेंकी हुई मिलीं. अब जिला चुनाव अधिकारी ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है.

जिला चुनाव अधिकारी (उत्तर 24 परगना) ने ट्वीट कर बताया कि जांच में पाया गया है कि जो VVPAT पेपर स्लिप्स दिखाई गई हैं, वे पोलिंग डे से पहले किए गए मॉक पोल से संबंधित हैं. ये वास्तविक मतदान के दिन की पर्चियां नहीं हैं. अधिकारी ने कहा कि मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है और सत्यापन एवं कार्रवाई के लिए औपचारिक शिकायत भी दर्ज की गई है. अब आधिकारिक स्पष्टीकरण के बाद विवाद शांत होने की उम्मीद है.

क्या है मामला

नोआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 29 की VVPAT पर्चियां इचापुर नीलगंज पंचायत के सुभाषनगर इलाके में फेंकी हुई मिलीं. CPI(M) उम्मीदवार गार्गी चटर्जी समेत स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे थे. इस सीट पर TMC के त्रिनांकुर भट्टाचार्य और BJP के अर्जुन सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं. मामले में वीडियो फुटेज में कूड़े के ढेर में सफेद VVPAT स्लिप्स बिखरी हुई नजर आई थीं, जिसके बाद चुनाव में गड़बड़ी की आशंका को लेकर सवाल उठे थे.

क्या कहती हैं सीपीएम उम्मीदवार

इस सीट से CPIM कैंडिडेट गार्गी चटर्जी कहती हैं, "यह इलेक्शन कमीशन की हालत है. यह 'निर्वाचन' कमीशन नहीं है. यह 'निर्जतन' (दमनकारी) कमीशन है. मेरे नाम की कुछ पर्चियां, BJP की कुछ, और TMC कैंडिडेट की दो-तीन पर्चियां यहां पड़ी हैं. हमारी पार्टी के एक वर्कर ने यह यहां देखा. उसने मुझे कॉल किया. हमने CEO को कॉल किया, लेकिन उनके पास CPIM के लिए टाइम नहीं है. हम जांच की मांग करेंगे, और जब तक वे हमें EVM यूनिट नहीं दिखाते, काउंटिंग प्रोसेस शुरू नहीं हो सकता. ज़्यादातर पर्चियां मेरे नाम की हैं. मैं इसे इलेक्शन कमीशन की गलती कहूंगी..."

चार मई को होगी मतगणना

पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर दो फेज में चुनाव हुए थे. पहला फेज 23 अप्रैल को और दूसरा और आखिरी फेज 29 अप्रैल को हुआ था. चुनाव आयोग के मुताबिक, पहले फेज में 93.19% वोटिंग हुई, जबकि दूसरे फेज में 91.66% वोटिंग हुई. दोनों फेज का कुल वोटिंग प्रतिशत 92.47% रहा. शनिवार को चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र चुनाव को रद्द कर दिया. अब 293 सीटों के चार मई को मतगणना होगी.

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