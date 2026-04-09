प. बंगाल चुनाव : भाजपा सत्ता में आई तो मछली उत्पादन बढ़ाया जाएगा : पीएम मोदी
पीएम मोदी ने जनसभा में टीएमसी पर हमला बोला. उन्होंने मछली उत्पादन गिरावट के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया.
Published : April 9, 2026 at 3:00 PM IST
मेदिनीपुर (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मछली को लेकर टीएमसी के द्वारा भाजपा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का पीएम ने गुरुवार को जवाब दिया. एक जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि माच-भात (मछली और चावल पसंद करने वाले) बंगालियों को भरोसा दिलाते हुए कहा, "अपने 15 साल के कार्यकाल में टीएमसी आपको रोज की मछली भी नहीं दे पाई है."
उन्होंने कहा, "पिछले 11 सालों में भारत का मछली उत्पादन दोगुना हो गया है. हालांकि, बंगाल में तृणमूल सरकार की गलत हरकतों की वजह से मछली उत्पादन में असल में गिरावट आई है."
Haldia’s energy reflects a strong wave for change across West Bengal. People are placing their trust in the BJP. @BJP4Bengal https://t.co/uNp6tEPlf3— Narendra Modi (@narendramodi) April 9, 2026
इसके बाद, प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया कि अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो न सिर्फ मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए बल्कि राज्य के मछुआरों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए भी कई कदम उठाए जाएंगे.
तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी से लेकर पार्टी के हर स्तर के नेताओं तक, तृणमूल के पदाधिकारी मछली और मांस खाने के मुद्दे पर नियमित तौर पर भाजपा पर निशाना साधते हैं.
असल में, लगभग हर जनसभा में ममता बनर्जी को यह चेतावनी देते हुए सुना गया है कि अगर भाजपा राज्य में सत्ता में आती है, तो बंगाली लोगों की मछली और मांस तक पहुंच बहुत कम कर दी जाएगी.
Haldia, West Bengal: Prime Minister Narendra Modi is felicitated by State LoP Suvendu Adhikari and other BJP leaders pic.twitter.com/bhgSThlj01— IANS (@ians_india) April 9, 2026
इस संदर्भ में तृणमूल नेताओं ने अक्सर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात का उदाहरण दिया है. इस बार प्रधानमंत्री ने इन दावों का जवाब दिया और इसके लिए उन्होंने खास तौर पर पूर्वी मेदिनीपुर की मिट्टी को चुना. दिन की रैली के दौरान तृणमूल पर हमला तेज करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह तृणमूल ही है जिसने बंगालियों को उनकी मछली से वंचित किया है.
प्रधानमंत्री ने आगे घोषणा की कि राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाने और बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ-साथ 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना) भी लागू की जाएगी.
उन्होंने कहा कि बिहार को भी पहले दूसरे राज्यों से मछली खरीदनी पड़ती थी. अब भाजपा सरकार के तहत बिहार में मछली का उत्पादन दोगुना हो गया है; असल में, बिहार अब दूसरे राज्यों को मछली निर्यात करता है.
VIDEO | West Bengal election: Addressing an election rally in Haldia, PM Modi (@narendramodi) said, " this election of west bengal is not an ordinary election. this is an election to re-establish bengal's grandeur... the first and most important step towards it would be the… pic.twitter.com/5eIMtiKZzY— Press Trust of India (@PTI_News) April 9, 2026
मोदी ने कहा, "बंगाल में मछली की बहुत ज़्यादा मांग है. लेकिन, बंगाल का मछली पालन सेक्टर अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है; इसे अभी भी दूसरे राज्यों से मछली खरीदनी पड़ती है और यह उन पर निर्भर है." तृणमूल ने यहां भी भ्रष्टाचार किया है. केंद्र सरकार ने 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' शुरू की है, फिर भी यहां की घमंडी तृणमूल सरकार ने इसे लागू करने से मना कर दिया है." "नतीजा यह है कि मछुआरे परेशान हैं."
उन्होंने कहा कि जहां भी भाजपा सत्ता में है, वहां मछली उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि इसका कारण यह है कि इन राज्यों ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लागू किया है.
प्रधानमंत्री ने कहा, "जब से भाजपा सत्ता में आई है, देश में पहली बार एक अलग मत्स्य मंत्रालय बनाया गया है. यह मंत्रालय मछुआरों और उनके परिवारों की भलाई के लिए काम करने के लिए समर्पित है. केंद्र खास तौर पर उनके लिए अलग से बजट दे रहा है. भाजपा सरकार ने ही उन्हें 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवरेज दिया था.
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