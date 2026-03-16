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प.बंगाल विधानसभा चुनाव : वाममोर्चा ने 192 उम्मीदवारों की जारी की सूची, तमन्ना की मां को भी बनाया उम्मीदवार

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

कालीगंज - सबीना यास्मीन (तमन्ना की माँ)

राजारहाट न्यू टाउन - सप्तर्षि देब

दम दम उत्तर - दिप्सिता धार

वाम मोर्चे की उम्मीदवार सूची में उल्लेखनीय नामों पर एक नजर:

इस चुनाव को पश्चिम बंगाल में माकपा के नेतृत्व वाले वाममोर्चा के लिए अस्तित्व की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है, जिसने 2011 तक 34 वर्षों तक लगातार राज्य पर शासन किया और 2021 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट जीतने में विफल रहा. भट्टाचार्य कोलकाता के दक्षिणी बाहरी क्षेत्र के जादवपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जबकि वाम मोर्चा की युवा चेहरा मुखर्जी हुगली जिले के उत्तरपारा से लड़ेंगी.

महत्वपूर्ण बात यह है कि सीपीआई (एम) ने तमन्ना खातून की मां सबीना यास्मीन को अपना उम्मीदवार बनाया है. तमन्ना खातून की कालियागंज में तृणमूल द्वारा कथित बमबारी की घटना में हत्या कर दी गई थी. जादवपुर विधानसभा क्षेत्र से बिकाश रंजन भट्टाचार्य को उम्मीदवार बनाया गया है. वाम मोर्चे की उम्मीदवार सूची में शीर्ष नेतृत्व ने युवाओं और युवा पीढ़ी पर भरोसा जताया है. इस सूची में मीनाक्षी मुखर्जी, दिप्सिता धर, कलातन दासगुप्ता और ध्रुबज्योति साहा सहित कई युवा नेता शामिल हैं.

कोलकाता : भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित किए जाने के एक दिन बाद, सोमवार को वाम मोर्चा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए 192 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की. इस सूची में घोषित 192 उम्मीदवारों में से 28 महिलाएं हैं.

गंगारामपुर - बिप्लब बर्मन (सीपीआईएम)

गज़ोले-क्षितीश सरकार

मानिकचक- देबज्योति सिन्हा (सीपीआईएम)

मुर्शिदाबाद-अब्दुल मन्नान

बेलडांगा - राजेश घोष

श्यामपुर-असितबरन साव

उदयनारायणपुर - षष्ठी माझी

उत्तरपाड़ा - मिनाक्षी मुखर्जी

श्रीरामपुर - नबनिता चक्रवर्ती (सीपीआईएम)

कसबा- दीपू दास

जादवपुर - विकास रंजन भट्टाचार्य

सोनारपुर साउथ- मोनालिसा सिन्हा-

निहार भक्त- बेहाला पश्चिम

सायन बनर्जी-महेशतला

संजय बसु- चौरंगी

परमिता रॉय - बेलेघाटा

मानिकतला – मौशुमी घोष

मुखर्जी को 2021 के चुनाव में नंदीग्राम से उम्मीदवार बनाया गया था और वह भाजपा के शुभेंदु अधिकारी एवं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी के बाद तीसरे स्थान पर रही थीं. वाम मोर्चा ने कालीगंज से माकपा उम्मीदवार सबीना यास्मीन को भी चुनाव मैदान में उतारा है.

सबीना की छह साल की बेटी तमन्ना की पिछले साल जून में इस सीट पर उपचुनाव के बाद मतगणना के दिन एक विजय रैली से कथित तौर पर फेंके गए एक देसी बम के फटने पर मौत हो गई थी. कालीगंज सीट सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी.

वाम मोर्चा के अध्यक्ष बिमान बोस ने कहा कि शेष सीट के लिए नामों को तीन से चार दिनों के भीतर अंतिम रूप दे दिया जाएगा और घोषित कर दिया जाएगा. बोस ने यहां प्रेसवार्ता में 192 उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए कहा, “देश में इस बार की लड़ाई देश में नव-फासीवादी ताकतों, हमारे राज्य में तानाशाही गतिविधियों के विरूद्ध है. यह लड़ाई इनके कारण जनता को झेलनी पड़ रही कठिनाइयों के खिलाफ है.’’

उन्होंने कहा, “हम राज्य में वामपंथी राजनीति को पुनर्जीवित करने और वामपंथी ताकतों को मजबूत करने के लिए भी लड़ेंगे.” राज्य में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होंगे. वोटों की गिनती चार मई को होगी. राज्यसभा में भट्टाचार्य का कार्यकाल चार अप्रैल को समाप्त होगा. वह 2005 से 2010 तक कोलकाता के महापौर रहे थे.

वाममोर्चा ने जिन 192 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की है, उनमें माकपा 142, फारवार्ड ब्लॉक 21, रिवोल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) 13, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) 14, आरसीपीआई एक और एमसीपी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी.

बोस ने बताया कि 28 निर्वाचन क्षेत्रों में महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा गया है तथा शेष सीटों के लिए और अधिक महिलाओं के नाम घोषित किए जाएंगे.

बोस ने कहा कि भाकपा (मार्क्सवादी लेनिनवादी)-लिबरेशन और इंडियन सेकुलर फ्रंट (आईएसएफ) सहयोगी के रूप में उम्मीदवार उतारेंगे. उन्होंने कहा कि इनके अलावा, वाम मोर्चे की सूची में कुछ निर्दलीय और महत्वपूर्ण नाम भी शामिल होंगे.

वाम मोर्चा के साथ सीट-साझाकरण व्यवस्था में 2021 के विधानसभा चुनाव में उतर चुके आईएसएफ ने दक्षिण 24 परगना में केवल एक सीट - भांगर - पर जीत हासिल की थी.

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