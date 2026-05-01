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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावः 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर 2 मई को फिर से डाले जाएंगे वोट

जिन बूथों पर मतदान रद्द किया गया है, वहां 29 अप्रैल 2026 को दूसरे चरण के मतदान के दौरान अनियमितताएं पाई गईं.

Repoll in West Bengal
पश्चिम बंगाल में पुनर्मतदान. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 1, 2026 at 7:08 PM IST

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Updated : May 1, 2026 at 7:23 PM IST

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कोलकाताः चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर 2 मई को दोबारा वोटिंग का आदेश दिया है. स्ट्रांगरूम को लेकर चल रहे विवाद के बीच, चुनाव आयोग ने कई पोलिंग बूथों पर दोबारा वोटिंग की घोषणा की है. मगराहाट पश्चिम विधानसभा सीट के 11 बूथों और डायमंड हार्बर विधानसभा सीट के 4 बूथों पर दोबारा वोटिंग होगी. ये दोनों दक्षिण 24 परगना जिले में हैं.

मगराहाट पश्चिम विधानसभा सीट के बूथ नंबर 46, 126, 127, 128, 142, 214, 215, 216, 230, 231, और 232 पर दोबारा मतदान होंगे. इसके अलावा, डायमंड हार्बर विधानसभा सीट (निर्वाचन क्षेत्र नंबर 143) के बूथ नंबर 117, 179, 194, और 243 पर दोबारा वोटिंग होगी. रीपोलिंग वाले बूथों पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया है ताकि मतदाता को इसकी जानकारी हो सके.

चुनाव आयोग ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, बताया कि इन बूथों पर 29 अप्रैल को मतदान हुए थे. लेकिन, रिटर्निंग ऑफिसर और स्पेशल ऑब्जर्वर की रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर, इन बूथों पर हुए मतदान को रद्द कर दिया गया है. इसलिए, शनिवार को मगरहट वेस्ट और डायमंड हार्बर विधानसभा सीटों के कुल 15 बूथों पर फिर से मतदान होगा. EC के आदेश में कहा गया है कि मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच होगा.

BJP ने TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के प्रतिनिधित्व वाले डायमंड हार्बर लोकसभा सीट के तहत आने वाली दोनों सीटों के कुछ पोलिंग स्टेशनों पर बड़े पैमाने पर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया था. EC ने आरोपों की जांच के लिए अपने स्पेशल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता को भेजा था.

कमीशन के सूत्रों के मुताबिक, राज्य के स्पेशल ऑब्जर्वर, सुब्रत गुप्ता ने इस मामले में कमीशन को एक रिपोर्ट सौंपी है. उन्होंने कुल 23 बूथों पर फिर से चुनाव का प्रस्ताव दिया था. हालांकि, आयोग ने आखिरकार घोषणा की है कि उनमें से 15 बूथों पर फिर से मतदान कराया जाएगा.

चुनाव आयोग की मानें तो दूसरे चरण के मतदान के बाद कई शिकायतें आईं, जिनमें EVM से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना-धमकाना, वेबकास्ट फुटेज गायब होना, कुछ बूथों पर BJP के चुनाव चिह्न पर टेप चिपकाने या ब्लॉक करने के आरोप लगे थे. मगराहाट पश्चिम में गुप्त कैमरा लगाकर मतदाताओं की पसंद जासूसी करने का गंभीर आरोप लगा था.

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Last Updated : May 1, 2026 at 7:23 PM IST

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