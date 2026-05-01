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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावः 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर 2 मई को फिर से डाले जाएंगे वोट

कोलकाताः चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर 2 मई को दोबारा वोटिंग का आदेश दिया है. स्ट्रांगरूम को लेकर चल रहे विवाद के बीच, चुनाव आयोग ने कई पोलिंग बूथों पर दोबारा वोटिंग की घोषणा की है. मगराहाट पश्चिम विधानसभा सीट के 11 बूथों और डायमंड हार्बर विधानसभा सीट के 4 बूथों पर दोबारा वोटिंग होगी. ये दोनों दक्षिण 24 परगना जिले में हैं.

मगराहाट पश्चिम विधानसभा सीट के बूथ नंबर 46, 126, 127, 128, 142, 214, 215, 216, 230, 231, और 232 पर दोबारा मतदान होंगे. इसके अलावा, डायमंड हार्बर विधानसभा सीट (निर्वाचन क्षेत्र नंबर 143) के बूथ नंबर 117, 179, 194, और 243 पर दोबारा वोटिंग होगी. रीपोलिंग वाले बूथों पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया है ताकि मतदाता को इसकी जानकारी हो सके.

चुनाव आयोग ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, बताया कि इन बूथों पर 29 अप्रैल को मतदान हुए थे. लेकिन, रिटर्निंग ऑफिसर और स्पेशल ऑब्जर्वर की रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर, इन बूथों पर हुए मतदान को रद्द कर दिया गया है. इसलिए, शनिवार को मगरहट वेस्ट और डायमंड हार्बर विधानसभा सीटों के कुल 15 बूथों पर फिर से मतदान होगा. EC के आदेश में कहा गया है कि मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच होगा.