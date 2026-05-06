कभी दीदी का दाहिना हाथ थे, अब उन्हीं की सियासी जमीन छीनी; बंगाल में बीजेपी को जीत दिलाने वाले सुवेंदु को कितना जानते हैं आप?
West Bengal Assemble Polls 2026: सीएम पद की रेस में सबसे आगे, पढ़िए- सुवेंदु अधिकारी का दिलचस्प राजनीतिक सफर
Published : May 6, 2026 at 5:17 PM IST
हैदराबाद. पश्चिम बंगाल में बीजेपी को पहली बार सत्ता तक पहुंचाने वाले सुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी की सियासी लड़ाई कई मायनों में दिलचस्प है. इसे आप तमाम पौराणिक ग्रंथों तथा एतिहासिक घटनाओं से भी जोड़कर देख सकते हैं. तकरीबन 55 साल के अधिकारी कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट थे, वह उनके दाहिने हाथ माने जाते थे. आज उन्हीं सुवेंदु ने दीदी का किला ध्वस्त कर दिया है और बंगाल के नए दादा व सीएम बनने की दौड़ में हैं. दीदी की तृणमूल कांग्रेस(टीएमसी) ने 2011 में वाम दलों के लगभग तीन दशक से भी ज्यादा(34 साल) चले शासन को उखाड़ फेंका था और अब 15 साल बाद 2026 में खुद सत्ता से बाहर हो गई.
ममता बनर्जी फिलवक्त तक वेस्ट बंगाल की सीएम हैं. विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है. हालांकि कानूनन 9 मई के बाद उनकी पूरी सरकार का कार्यकाल खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और वह सीएम नहीं रहेंगी। कहते हैं, कभी अपना घर-परिवार नहीं बसाने वाली दीदी राजनीति और जनता की सेवा में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर रखा है, लेकिन सत्ता मिलने के बाद जब उन्हें भतीजा मोह(अभिषेक बनर्जी) शुरू हुआ तो सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी को छोड़ दिया। भाजपा जाॅइन कर भगवा ध्वज थाम लिया। ये बात सन् 2020 की.
5 साल पहले ऐसे दीदी से अलग हुए सुवेंदु,
तब सुवेंदु को शायद लगता था कि पार्टी में उनकी जगह दीदी के बाद की है पर लीड रोल और सीन में आ चुके थे अभिषेक बनर्जी, दीदी के उत्तराधिकारी के रूप में. टीएमसी के लिए खून-पसीना बहाने वाले अधिकारी के लिए यह किसी झटके सरीखा था. उन्होंने टीएमसी से सत्ता छीनने और ममता बनर्जी को पूर्व सीएम बनाने का बीड़ा उठाया। पांच साल की राजनीतिक उठापटक के बाद सुवेंदु ने उसे सच कर दिखाया है. अब आगे बंगाल के इस टाइगर के बारे में पढ़िए कुछ रोचक बातें जो शायद लोगों को कम ही पता है.
बंगाल का रसूखदार परिवार, विरासत में मिली सियासत
सियासत सुवेंदु को विरासत में मिली, उनके पिता शिशिर अधिकारी 2009 से 2012 तक मनमोहन सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं. पूर्वी मेदिनीपुर जिले के कांथी में 15 दिसंबर, 1970 को पैदा हुए. जाति से उत्कल ब्राह्मण हैं. इनके पिता और परिवार का बंगाल की राजनीति में काफी दबदबा है, विशेषकर पूर्वी मेदिनीपुर में अधिकारी परिवार का खासा प्रभाव है. सुवेंदु के दो भाई भी एक्टिव राजनीति में हैं और सांसद-विधायक रह चुके हैं. सुवेंदु ने पारिवारिक माहौल में ही सियासत की एबीसीडी सीखी। स्टूडेंट पाॅलिटिक्स से राज्य के सत्ता शीर्ष तक का सफर तय कर लिया।
ममता बनर्जी की तरह ही अनमैरिड
ममता बनर्जी की तरह ही सुवेंदू अधिकारी भी अविवाहित हैं. अलग होने से पहले ममता सरकार में कई अहम विभागों में मंत्रिपद संभाल चुके हैं. दीदी की तरह ही पुराने कांग्रेसी रहे. जब 1998 में मूल कांग्रेस छोड़कर दीदी ने अपनी तृणमूल बनाई तब सुवेंदू भी साथ हो लिए थे. पूरा अधिकारी परिवार टीएमसी से साथ डटकर खड़ा हुआ और सुवेंदू ने दीदी के साथ हर जगह सड़क पर उतरकर संघर्ष किया, लाठियां खाईं। 2007 का नंदीग्राम आंदोलन तो सबको याद ही होगा, वही वाम सरकार की ताबूत में टीएमसी की आखिरी कील थी. नंदीग्राम ने सुवेंदु को भी बंगाल की राजनीति में एक बड़े चेहरे के रूप में स्थापित कर दिया।
स्टूडेंट पाॅलिटिक्स से शुरुआत, वाम सरकार से मोर्चा
सुवेंदु ने पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई-लिखाई की. उनका राजनीतिक सफर भी कम दिलचस्प नहीं। बंगाल में जब वामपंथ चरम पर था तब 1989 में वह कांग्रेस के छात्र संगठन 'छात्र परिषद' से जुड़े। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार से लोहा लिया। 1995 में पहली बार पार्षद बने. फिर सांसद, विधायक। जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरना, शासन-सत्ता के खिलाफ दमखम से लड़ना इनकी फितरत रही है. चाहे सरकार वामपंथी की रही हो या फिर ममता बनर्जी की.
लगातार दो चुनाव में मुख्यमंत्री को हराने वाले संभवत: पहले नेता हैं सुवेंदु
सुवेंदु अधिकारी देश के संभवत: पहले ऐसे नेता है जिन्होंने किसी मुख्यमंत्री को लगातार दो चुनाव में हराया है. सुवेंदु ने 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट पर हराया। अब फिर 2026 में भवानीपुर सीट पर. भवानीपुर सीट को टीएमसी का गढ़ और सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती रही है. इससे साफ है कि सुवेंदु अधिकारी की बंगाल की राजनीति और लोगों पर कितनी गहरी पकड़ पर है. बंगाल में वह भाजपा के लिए चाणक्य भी साबित हुए. शायद चंद्रगुप्त भी.