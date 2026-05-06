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कभी दीदी का दाहिना हाथ थे, अब उन्हीं की सियासी जमीन छीनी; बंगाल में बीजेपी को जीत दिलाने वाले सुवेंदु को कितना जानते हैं आप?

हैदराबाद. पश्चिम बंगाल में बीजेपी को पहली बार सत्ता तक पहुंचाने वाले सुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी की सियासी लड़ाई कई मायनों में दिलचस्प है. इसे आप तमाम पौराणिक ग्रंथों तथा एतिहासिक घटनाओं से भी जोड़कर देख सकते हैं. तकरीबन 55 साल के अधिकारी कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट थे, वह उनके दाहिने हाथ माने जाते थे. आज उन्हीं सुवेंदु ने दीदी का किला ध्वस्त कर दिया है और बंगाल के नए दादा व सीएम बनने की दौड़ में हैं. दीदी की तृणमूल कांग्रेस(टीएमसी) ने 2011 में वाम दलों के लगभग तीन दशक से भी ज्यादा(34 साल) चले शासन को उखाड़ फेंका था और अब 15 साल बाद 2026 में खुद सत्ता से बाहर हो गई.

ममता बनर्जी फिलवक्त तक वेस्ट बंगाल की सीएम हैं. विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है. हालांकि कानूनन 9 मई के बाद उनकी पूरी सरकार का कार्यकाल खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और वह सीएम नहीं रहेंगी। कहते हैं, कभी अपना घर-परिवार नहीं बसाने वाली दीदी राजनीति और जनता की सेवा में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर रखा है, लेकिन सत्ता मिलने के बाद जब उन्हें भतीजा मोह(अभिषेक बनर्जी) शुरू हुआ तो सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी को छोड़ दिया। भाजपा जाॅइन कर भगवा ध्वज थाम लिया। ये बात सन् 2020 की.

5 साल पहले ऐसे दीदी से अलग हुए सुवेंदु,

तब सुवेंदु को शायद लगता था कि पार्टी में उनकी जगह दीदी के बाद की है पर लीड रोल और सीन में आ चुके थे अभिषेक बनर्जी, दीदी के उत्तराधिकारी के रूप में. टीएमसी के लिए खून-पसीना बहाने वाले अधिकारी के लिए यह किसी झटके सरीखा था. उन्होंने टीएमसी से सत्ता छीनने और ममता बनर्जी को पूर्व सीएम बनाने का बीड़ा उठाया। पांच साल की राजनीतिक उठापटक के बाद सुवेंदु ने उसे सच कर दिखाया है. अब आगे बंगाल के इस टाइगर के बारे में पढ़िए कुछ रोचक बातें जो शायद लोगों को कम ही पता है.

बंगाल का रसूखदार परिवार, विरासत में मिली सियासत

सियासत सुवेंदु को विरासत में मिली, उनके पिता शिशिर अधिकारी 2009 से 2012 तक मनमोहन सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं. पूर्वी मेदिनीपुर जिले के कांथी में 15 दिसंबर, 1970 को पैदा हुए. जाति से उत्कल ब्राह्मण हैं. इनके पिता और परिवार का बंगाल की राजनीति में काफी दबदबा है, विशेषकर पूर्वी मेदिनीपुर में अधिकारी परिवार का खासा प्रभाव है. सुवेंदु के दो भाई भी एक्टिव राजनीति में हैं और सांसद-विधायक रह चुके हैं. सुवेंदु ने पारिवारिक माहौल में ही सियासत की एबीसीडी सीखी। स्टूडेंट पाॅलिटिक्स से राज्य के सत्ता शीर्ष तक का सफर तय कर लिया।