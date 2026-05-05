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पश्चिम बंगाल : महिला मतदाताओं ने भी टीएमसी से किया किनारा, 'भाजपा ने महिलाओं को 3000 रु प्रति माह और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था का दिया था भरोसा'

मतदान करती महिलाएं (फाइल फोटो) ( @CEOWestBengal via X )

नई दिल्ली : भाजपा की जीत में पश्चिम बंगाल चुनाव में महिलाओं ने बहुत अहम भूमिका निभाई है. ऐसा लगता है कि अधिक आर्थिक सहायता राशि के वादे और मतदाताओं की बदलती सोच ने उनकी प्राथमिकता बदल दी. अभी तक उन्हें ममता बनर्जी का बैकबोन माना जाता था. टीएमसी सरकार ने चुनाव से पहले 'लक्ष्मी भंडार' योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि बढ़ा दी थी. सामान्य वर्ग के लिए यह राशि 1,500 रुपये प्रति माह और आरक्षित वर्ग के लिए 1,700 रुपये प्रति माह कर दी गई थी. इसके जवाब में भाजपा ने अपने घोषणापत्र में 'अन्नपूर्णा' योजना के तहत 3,000 रुपये प्रति माह की सहायता का वादा किया. टीएमसी ने 2014 के लोकसभा चुनावों को छोड़कर, 2011 से ही चुनावों में महिला मतदाताओं की अधिक भागीदारी पर जोर दिया है.चुनाव आयोग के एक अधिकारी के अनुसार, इस वर्ष के पहले चरण के मतदान में 152 निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 92.69 रहा, जो पुरुषों के 90.92 प्रतिशत से अधिक था. 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद, जहां टीएमसी ने 42 में से 29 सीटें जीतीं, तब महिलाओं ने उनके समर्थन में केंद्रीय भूमिका निभाई थी. यानी लगभग 53% महिलाओं ने उनका समर्थन किया था. टीएमसी नेता के अनुसार 2021 के चुनावों के बाद के विश्लेषण से पता चला था कि लगभग दो करोड़ महिलाओं को ‘लक्ष्मीर भंडार’ योजना से प्रत्यक्ष लाभ मिला था. इसके तहत उन्हें प्रति माह 500 से 1000 रुपये तक की राशि मिलती थी.उन्होंने कहा, "2021 में लगभग 55-58 प्रतिशत महिला मतदाताओं ने टीएमसी का समर्थन किया था. इस बार स्थिति बदल गई है. वित्तीय प्रोत्साहन अभी भी प्रासंगिक हैं, लेकिन अब वे एकमात्र निर्णायक कारक नहीं रह सकते हैं."