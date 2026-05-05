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पश्चिम बंगाल : महिला मतदाताओं ने भी टीएमसी से किया किनारा, 'भाजपा ने महिलाओं को 3000 रु प्रति माह और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था का दिया था भरोसा'

टीएमसी भी मानती है कि सिर्फ प्रति माह पैसा देने से मतदाताओं को रिझा नहीं सकते हैं. रोजगार और कानून व्यवस्था जरूरी.

Women voters
मतदान करती महिलाएं (फाइल फोटो) (@CEOWestBengal via X)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 5, 2026 at 2:24 PM IST

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नई दिल्ली : भाजपा की जीत में पश्चिम बंगाल चुनाव में महिलाओं ने बहुत अहम भूमिका निभाई है. ऐसा लगता है कि अधिक आर्थिक सहायता राशि के वादे और मतदाताओं की बदलती सोच ने उनकी प्राथमिकता बदल दी. अभी तक उन्हें ममता बनर्जी का बैकबोन माना जाता था.

टीएमसी सरकार ने चुनाव से पहले 'लक्ष्मी भंडार' योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि बढ़ा दी थी. सामान्य वर्ग के लिए यह राशि 1,500 रुपये प्रति माह और आरक्षित वर्ग के लिए 1,700 रुपये प्रति माह कर दी गई थी. इसके जवाब में भाजपा ने अपने घोषणापत्र में 'अन्नपूर्णा' योजना के तहत 3,000 रुपये प्रति माह की सहायता का वादा किया.

टीएमसी ने 2014 के लोकसभा चुनावों को छोड़कर, 2011 से ही चुनावों में महिला मतदाताओं की अधिक भागीदारी पर जोर दिया है.चुनाव आयोग के एक अधिकारी के अनुसार, इस वर्ष के पहले चरण के मतदान में 152 निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 92.69 रहा, जो पुरुषों के 90.92 प्रतिशत से अधिक था. 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद, जहां टीएमसी ने 42 में से 29 सीटें जीतीं, तब महिलाओं ने उनके समर्थन में केंद्रीय भूमिका निभाई थी. यानी लगभग 53% महिलाओं ने उनका समर्थन किया था.

टीएमसी नेता के अनुसार 2021 के चुनावों के बाद के विश्लेषण से पता चला था कि लगभग दो करोड़ महिलाओं को ‘लक्ष्मीर भंडार’ योजना से प्रत्यक्ष लाभ मिला था. इसके तहत उन्हें प्रति माह 500 से 1000 रुपये तक की राशि मिलती थी.उन्होंने कहा, "2021 में लगभग 55-58 प्रतिशत महिला मतदाताओं ने टीएमसी का समर्थन किया था. इस बार स्थिति बदल गई है. वित्तीय प्रोत्साहन अभी भी प्रासंगिक हैं, लेकिन अब वे एकमात्र निर्णायक कारक नहीं रह सकते हैं."

उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं को चुनावी प्रोत्साहन के बजाय अधिकार के रूप में देखा जाने लगा है और यह टीएमसी की बदौलत हुआ है. टीएमसी के प्रति घटते समर्थन को लेकर उनका कहना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर जनता के गुस्से, अनसुलझे हाई-प्रोफाइल मामलों, भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोपों और स्थानीय नेतृत्व स्तर पर कथित अहंकार जैसे फैक्टर्स अहम थे. टीएमसी नेता ने साफ तौर पर स्वीकार किया कि केवल वित्तीय सहायता से चुनावी निष्ठा हासिल नहीं की जा सकती है, बल्कि सुशासन और जवाबदेही पर महिलाएं अधिक जोर दे रही हैं. उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर और भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण, इसको लेकर महिलाएं अधिक सजग हैं.

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, "बंगाल की महिलाओं ने अनगिनत अत्याचारों की कहानियों के खिलाफ मतदान किया, चाहे वह संदेशखाली की घटना हो या आरजी कार कांड. तृणमूल नेतृत्व ने इन घटनाओं से निपटने के लिए अहंकारपूर्ण रवैये अपनाए थे."

एसआईआर के अंतर्गत मतदाता सूची के शुद्धिकरण के बाद 6.44 करोड़ मतदाताओं में से 3.16 करोड़ महिला मतदाता थीं, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 3.28 करोड़ थी. 2021 में, महिला-पुरुष मतदाताओं का अनुपात 3.59 करोड़ बनाम 3.74 करोड़ था. 2021 में, टीएमसी ने 48.02% वोट शेयर हासिल किया था, जबकि भाजपा को 38.1% और कांग्रेस को 10% वोट मिले थे.

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