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पश्चिम बंगाल : मुस्लिम बहुल जिलों में भाजपा ने लगाई सेंध, वोटों में विभाजन से टीएमसी को नुकसान

टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ( IANS )

नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल के परिणाम ने सभी राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया. भाजपा को इतनी बड़ी जीत मिलेगी, किसी ने भी इसका अंदाजा नहीं लगाया था. चुनाव में भाजपा की व्यापक जीत ने न केवल अपने पारंपरिक गढ़ों से, बल्कि मुस्लिम बहुल जिलों में अप्रत्याशित लाभ से भी निर्णायक गति प्राप्त की है. अल्पसंख्यक मतदाताओं के बिखरे हुए समूह का सबसे अधिक फायदा भाजपा को पहुंचा. अभी तक इसका सीधा लाभ टीएमसी को मिलता था. एक दशक से अधिक समय तक मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में टीएमसी का वर्चस्व मुस्लिम वोटों के लगभग पूर्ण एकीकरण पर आधारित था. अंदाजा लगाइए, इन क्षेत्रों में इनकी आबादी 50 प्रतिशत या उससे अधिक है. 2011 में वाम दलों की हार के बाद टीएमसी ने इस पर अपना वर्चस्व बना लिया था. 2021 में भी टीएमसी को इसका फायदा मिला. लेकिन इस बार यह एकता टूट गई. इन तीन जिलों में फैली 43 विधानसभा सीटों में से 2021 में भाजपा को मात्र आठ सीटें मिली थीं. जबकि इस बार यह संख्या बढ़कर 19 हो गई. यहां पर टीएमसी को पिछली बार 35 सीटें मिली थी, जबकि इस बार मात्र 22 सीटें मिलीं. बाकी की सीटें सीपीएम, कांग्रेस और हुमायूं कबीर के पास गईं. चुनाव से पहले व्यापक रूप से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) - जिसमें बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए - से मुस्लिम मतदाता टीएमसी के पीछे एकजुट हो जाएंगे. लेकिन परिणाम इसके विपरीत संकेत देते हैं. रणनीतिक एकता के बजाय अल्पसंख्यक मतदाता कई विपक्षी दलों में बंट गए. करीबी मुकाबले वाले निर्वाचन क्षेत्रों में टीएमसी की बढ़त फीकी पड़ गई. इस उथल-पुथल के केंद्र मुर्शिदाबाद में यह बदलाव विशेष रूप से नाटकीय है. मुस्लिम आबादी का 66 प्रतिशत से अधिक होने के कारण, यह जिला टीएमसी का गढ़ रहा था. 2021 में, टीएमसी ने यहां की 22 में से 20 सीटें जीती थीं. इस बार, यह संख्या घटकर नौ रह गई है. भाजपा ने भी उतनी ही सीटें जीती हैं. पिछले चुनाव में उसकी दो सीटों की तुलना में यह एक असाधारण छलांग है. राजनीतिक विश्लेषक बिश्वनाथ चक्रवर्ती ने पीटीआई न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मुर्शिदाबाद में लगभग 7.8 लाख नाम हटाए गए. टीएमसी का तर्क है कि नाम हटाए जाने से उसके समर्थन आधार पर असमान रूप से असर पड़ा है. लेकिन चुनावी आंकड़ों से पता चलता है कि कांग्रेस, सीपीआई(एम) और एजेयूपी के बीच वोटों के बंटवारे ने नुकसान को और बढ़ा दिया. रानीनगर में जहां कांग्रेस ने टीएमसी को मामूली अंतर से हराया, वहीं सीपीआई(एम) ने महत्वपूर्ण वोट शेयर हासिल किया, जिससे कभी एकजुट रहे टीएमसी समर्थित अल्पसंख्यक वोटों में सेंध लग गई. डोमकल में सीपीएम की जीत ने अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में वामपंथी गढ़ों के पुनरुत्थान को और भी स्पष्ट कर दिया. रेजिनगर और नौदा में एजेयूपी के हुमायूं कबीर ने स्थानीय प्रभाव को निर्णायक जीत में तब्दील करते हुए मुस्लिम मतदाताओं का पर्याप्त समर्थन हासिल किया, जो अन्यथा टीएमसी को मिल सकता था. इन जिलों के उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां हिंदू मतदाताओं का अनुपात अधिक था, एक प्रतिसंतुलनकारी समेकन देखने को मिला.