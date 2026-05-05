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पश्चिम बंगाल : मुस्लिम बहुल जिलों में भाजपा ने लगाई सेंध, वोटों में विभाजन से टीएमसी को नुकसान

अल्पसंख्यक वोटों में विभाजन से टीएमसी के गढ़ों में दरार आई, मुस्लिम बहुल जिलों में भाजपा की लोकप्रियता बढ़ी.

Mamata and Suvedu
टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 5, 2026 at 12:04 PM IST

6 Min Read
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नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल के परिणाम ने सभी राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया. भाजपा को इतनी बड़ी जीत मिलेगी, किसी ने भी इसका अंदाजा नहीं लगाया था. चुनाव में भाजपा की व्यापक जीत ने न केवल अपने पारंपरिक गढ़ों से, बल्कि मुस्लिम बहुल जिलों में अप्रत्याशित लाभ से भी निर्णायक गति प्राप्त की है.

अल्पसंख्यक मतदाताओं के बिखरे हुए समूह का सबसे अधिक फायदा भाजपा को पहुंचा. अभी तक इसका सीधा लाभ टीएमसी को मिलता था. एक दशक से अधिक समय तक मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में टीएमसी का वर्चस्व मुस्लिम वोटों के लगभग पूर्ण एकीकरण पर आधारित था. अंदाजा लगाइए, इन क्षेत्रों में इनकी आबादी 50 प्रतिशत या उससे अधिक है.

2011 में वाम दलों की हार के बाद टीएमसी ने इस पर अपना वर्चस्व बना लिया था. 2021 में भी टीएमसी को इसका फायदा मिला. लेकिन इस बार यह एकता टूट गई. इन तीन जिलों में फैली 43 विधानसभा सीटों में से 2021 में भाजपा को मात्र आठ सीटें मिली थीं. जबकि इस बार यह संख्या बढ़कर 19 हो गई. यहां पर टीएमसी को पिछली बार 35 सीटें मिली थी, जबकि इस बार मात्र 22 सीटें मिलीं. बाकी की सीटें सीपीएम, कांग्रेस और हुमायूं कबीर के पास गईं.

चुनाव से पहले व्यापक रूप से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) - जिसमें बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए - से मुस्लिम मतदाता टीएमसी के पीछे एकजुट हो जाएंगे. लेकिन परिणाम इसके विपरीत संकेत देते हैं.

रणनीतिक एकता के बजाय अल्पसंख्यक मतदाता कई विपक्षी दलों में बंट गए. करीबी मुकाबले वाले निर्वाचन क्षेत्रों में टीएमसी की बढ़त फीकी पड़ गई. इस उथल-पुथल के केंद्र मुर्शिदाबाद में यह बदलाव विशेष रूप से नाटकीय है. मुस्लिम आबादी का 66 प्रतिशत से अधिक होने के कारण, यह जिला टीएमसी का गढ़ रहा था.

2021 में, टीएमसी ने यहां की 22 में से 20 सीटें जीती थीं. इस बार, यह संख्या घटकर नौ रह गई है. भाजपा ने भी उतनी ही सीटें जीती हैं. पिछले चुनाव में उसकी दो सीटों की तुलना में यह एक असाधारण छलांग है.

राजनीतिक विश्लेषक बिश्वनाथ चक्रवर्ती ने पीटीआई न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मुर्शिदाबाद में लगभग 7.8 लाख नाम हटाए गए. टीएमसी का तर्क है कि नाम हटाए जाने से उसके समर्थन आधार पर असमान रूप से असर पड़ा है. लेकिन चुनावी आंकड़ों से पता चलता है कि कांग्रेस, सीपीआई(एम) और एजेयूपी के बीच वोटों के बंटवारे ने नुकसान को और बढ़ा दिया.

रानीनगर में जहां कांग्रेस ने टीएमसी को मामूली अंतर से हराया, वहीं सीपीआई(एम) ने महत्वपूर्ण वोट शेयर हासिल किया, जिससे कभी एकजुट रहे टीएमसी समर्थित अल्पसंख्यक वोटों में सेंध लग गई.

डोमकल में सीपीएम की जीत ने अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में वामपंथी गढ़ों के पुनरुत्थान को और भी स्पष्ट कर दिया.

रेजिनगर और नौदा में एजेयूपी के हुमायूं कबीर ने स्थानीय प्रभाव को निर्णायक जीत में तब्दील करते हुए मुस्लिम मतदाताओं का पर्याप्त समर्थन हासिल किया, जो अन्यथा टीएमसी को मिल सकता था.

इन जिलों के उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां हिंदू मतदाताओं का अनुपात अधिक था, एक प्रतिसंतुलनकारी समेकन देखने को मिला.

कंडी और नबग्राम जैसी सीटों पर भाजपा ने एकजुट हिंदू वोटों का लाभ उठाया. अन्यथा यहां पर टीएमसी को बढ़त थी.

मालदा में भी इसी तरह का बदलाव देखने को मिलता है. यहां, भाजपा ने अपनी सीटों की संख्या चार से बढ़ाकर छह कर ली. जबकि मुस्लिम वोटों में विभाजन और कांग्रेस की बची-खुची संगठनात्मक शक्ति के कारण टीएमसी की पकड़ कमजोर हो गई. जिले में अपनी ऐतिहासिक जड़ों के बावजूद, कांग्रेस को सीमित सफलता ही मिली, लेकिन कई निर्वाचन क्षेत्रों में टीएमसी के अंतर को कम करने के लिए उसकी उपस्थिति पर्याप्त थी.

उत्तर दिनाजपुर में भी यही पैटर्न देखने को मिला. भाजपा ने अपनी सीटों की संख्या दोगुनी करते हुए दो से चार कर ली, जबकि टीएमसी की सीटें सात से घटकर पांच रह गईं.

कई निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस और वामपंथी उम्मीदवारों का संयुक्त वोट शेयर टीएमसी की हार के अंतर से कहीं अधिक था, जो वोट विभाजन के निर्णायक प्रभाव को दर्शाता है.

इन तीन जिलों के अलावा, यही पैटर्न दक्षिण 24 परगना और बीरभूम के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिला, जहां अल्पसंख्यक मतदाता संख्या में तो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बहुमत में नहीं हैं. यहां भी भाजपा ने उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की, जिसमें इसी तरह की गतिशीलता का योगदान रहा—अल्पसंख्यक वोटों का विखंडन और हिंदू मतदाताओं का एकीकरण.

यह परिणाम 2021 के चुनाव से एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जब टीएमसी ने एनआरसी और सीएए को लेकर तीव्र ध्रुवीकरण के बीच अल्पसंख्यकों का भारी समर्थन हासिल करते हुए खुद को भाजपा के प्रमुख गढ़ के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित किया था.

एक वरिष्ठ टीएमसी नेता ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि रणनीतिक मतदान व्यवहार कमजोर पड़ गया है, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं का एक वर्ग कांग्रेस और वामपंथी दलों की ओर लौट रहा है, जबकि अन्य एजेयूपी और इंडियन सेकुलर फ्रंट जैसे उभरते क्षेत्रीय विकल्पों की ओर आकर्षित हो रहे हैं."

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह चुनाव एक महत्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित करता है. कोलकाता स्थित एक चुनाव विश्लेषक ने कहा, "टीएमसी का मॉडल अल्पसंख्यक वोटों के लगभग पूर्ण हस्तांतरण पर निर्भर था. यहां तक ​​कि महत्वपूर्ण सीटों पर 10-15 प्रतिशत का बदलाव भी परिणामों को पलट सकता है."

उन्होंने कई ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की ओर इशारा किया जहां भाजपा ने अपने वोट शेयर में नाटकीय वृद्धि किए बिना जीत हासिल की.यह गतिशीलता भाजपा की इस बड़ी सफलता के पैमाने को समझने के लिए केंद्रीय है. इनमें से कई सीटों पर पार्टी को अपने आधार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी. उसे केवल विभाजित विपक्ष से लाभ मिला.

मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना और बीरभूम - इन पांच जिलों में कुल मिलाकर 85 विधानसभा सीटें हैं. यहां भाजपा के प्रदर्शन ने न केवल उसकी सीटों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि उन क्षेत्रों में भी उसकी पहुंच की धारणा को बदल दिया है जिन्हें कभी चुनावी रूप से दुर्गम माना जाता था.

टीएमसी के लिए, यह फैसला एक चेतावनी है कि उसका सबसे विश्वसनीय समर्थन आधार अब एकजुट नहीं रहा. यह गिरावट अभी एक समान या अपरिवर्तनीय नहीं हो सकती है, लेकिन यह इतनी गहरी है कि इस चुनाव के परिणाम को प्रभावित कर सकती है.

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