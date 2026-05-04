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रुझानों पर ममता बनर्जी का पहला बयान, बोलीं- BJP को जानबूझकर आगे दिखाया जा रहा

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( ANI )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम के रुझानों में बीजेपी ने बड़ी बढ़त हासिल कर ली है. सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पीछे चल रही है. इस बीच टीएमसी प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रुझानों पर प्रतिक्रिया दी है और कई जगहों पर मतणगना रोकने का आरोप लगाया है. भवानीपुर से टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी ने एक बयान में कहा कि काउंटिंग एजेंट और कैंडिडेट काउंटिंग सेंटर छोड़कर न जाएं. यह BJP का प्लान है, मैं कल से कह रही हूं कि उन्हें पहले आगे दिखाया जाएगा. उन्होंने कई जगहों पर काउंटिंग रोक दी है. कल्याणी में ऐसी मशीनें मिली हैं, जहां कोई मैच नहीं है; सेंट्रल फोर्स के जरिये हर तरफ से TMC पर जुल्म हो रहा है.