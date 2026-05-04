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रुझानों पर ममता बनर्जी का पहला बयान, बोलीं- BJP को जानबूझकर आगे दिखाया जा रहा

पश्चिम बंगाल में मतगणना के बीच ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि साजिश के तहत रुझानों में बीजेपी को आगे दिखाया जा रहा है.

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बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 4, 2026 at 1:25 PM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम के रुझानों में बीजेपी ने बड़ी बढ़त हासिल कर ली है. सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पीछे चल रही है. इस बीच टीएमसी प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रुझानों पर प्रतिक्रिया दी है और कई जगहों पर मतणगना रोकने का आरोप लगाया है.

भवानीपुर से टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी ने एक बयान में कहा कि काउंटिंग एजेंट और कैंडिडेट काउंटिंग सेंटर छोड़कर न जाएं. यह BJP का प्लान है, मैं कल से कह रही हूं कि उन्हें पहले आगे दिखाया जाएगा. उन्होंने कई जगहों पर काउंटिंग रोक दी है. कल्याणी में ऐसी मशीनें मिली हैं, जहां कोई मैच नहीं है; सेंट्रल फोर्स के जरिये हर तरफ से TMC पर जुल्म हो रहा है.

उन्होंने आगे कहा, "SIR के जरिये उन्होंने वोट चुराने की कोशिश की, और अब भी हम 100 से ज्यादा सीटों से आगे हैं, जिसकी रिपोर्ट नहीं हो रही है. सब कुछ गलत बताया जा रहा है. चुनाव आयोग पूरी तरह से अपनी मर्जी से काम कर रहा है, और सेंट्रल फोर्स भी उनके साथ हैं. पुलिस भी सेंट्रल फोर्स के साथ काम कर रही है. मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से कहती हूं कि निराश होने की जरूरत नहीं है, सूरज डूबने के बाद आप जीतेंगे. 2-4 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, काउंटिंग 14-18 राउंड तक जाएगी, और हम जीतेंगे. किसी को डरने की जरूरत नहीं है."

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी रुझानों के मुताबिक, दोपहर 1:25 बजे तक बीजेपी 189 सीटों पर आगे चल रही थी, जबकि टीएमसी 95 सीटों पर आगे थी. पांच सीटों पर अन्य दलों के उम्मीदवार आगे थे.

यह भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम : रुझानों में टीएमसी और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर

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