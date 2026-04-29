विधानसभा चुनाव 2026: आरजी कर रेप पीड़िता की मां और BJP कैंडिडेट ने उठाया EVM का मुद्दा, जानें क्यों
सभी 5 राज्यों के परिणाम सोमवार 4 मई 2026 को घोषित होंगे. देखना होगा कि इस बार क्या गुल खिलता है.
Published : April 29, 2026 at 9:50 AM IST
नार्थ 24 परगना: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे और अंतिम चरण में आज बुधवार 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है. इस फेज में सीएम ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुवेंदु अधिकारी समेत तमाम नेताओं की किस्मत का फैसला होगा.
ताजा जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों से हिंसक वारदातें होने की खबर मिली है, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बलों ने हालात को नियंत्रण मे ले लिया है. यहां के नॉर्थ 24 परगना के पानीहाटी विधानसभा से से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रत्ना देबनाथ चुनावी मैदान में हैं. बता दें, रत्ना देबनाथ आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस की पीड़िता की मां भी हैं. उन्होंने वोट डालने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में समस्या की ओर इशारा किया.
Ratna Debnath says, " i feel there is some problem with the press button on the evm. it is taking time to press it, i will inform the officer... i thank every voter who came early to vote and i appeal to all voters to come out and vote. i believe i will get justice." https://t.co/l0B8B4mTdZ pic.twitter.com/zMdv5Z2iIC— ANI (@ANI) April 29, 2026
उन्होंने कहा कि वह चुनाव अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराएंगी. रत्ना देबनाथ ने दावा किया कि वोट डालते समय EVM बटन में दिक्कत का सामना करना पड़ा. वहीं, उन्होंने जल्दी वोट देने वालों को धन्यवाद दिया. इसके साथ-साथ बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील की और न्याय की उम्मीद भी जताई. वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि EVM पर बटन दबाने में कुछ दिक्कत है. इसे दबाने में समय लग रहा है. मुझे विश्वास है कि मुझे इंसाफ मिलेगा.
बता दें, आज सुबह से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है और पोलिंग बूथ पर वोटर्स की लंबी-लंबी कतारें देखी जा रही हैं. पानीहाटी विधानसभा क्षेत्र, दमदम लोकसभा सीट का हिस्सा है, जिसमें पानीहाटी नगर पालिका के वार्ड 1-14, 16, 17 और 22 शामिल हैं. तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने पूरे क्षेत्र में जमकर रैलियां और चुनाव प्रचार किया है. पानीहाटी एक हाई-प्रोफाइल चुनावी मैदान बन गया है, जहां महिलाओं की सुरक्षा, जवाबदेही और गवर्नेंस के मुद्दे पारंपरिक राजनीतिक निष्ठा से जुड़ते हैं. पूरे पश्चिम बंगाल में इस मुकाबले के नतीजे पर करीब से नजर रखी जा रही है.
इससे पहले 23 अप्रैल को हुए पहले फेज के चुनाव में रिकॉर्ड 93 फीसदी वोटिंग हुई थी. आज बुधवार को होने वाली वोटिंग 1,448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी, जिसमें 1,228 पुरुष और 220 महिलाएं शामिल हैं. चुनाव आयोग ने वोटिंग प्रक्रिया को आसानी से कराने के लिए सभी इंतजाम किए हैं.
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पश्चिम बंगाल चुनाव: अंतिम चरण में 142 सीटों पर वोटिंग, ममता बनर्जी समेत 1448 उम्मीदवार मैदान में