CM योगी के IPS अजय पाल शर्मा की प.बंगाल में दबंगई; ममता के कैंडीडेट को दी खुली चुनौती
IPS अजय पाल शर्मा के इस वीडियो पर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं. विस्तार से पढ़ें.
Published : April 28, 2026 at 9:56 AM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण में 142 सीटों पर बुधवार 29 अप्रैल 2026 को वोटिंग होनी है. मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. सभी दलों के नेताओं ने सोमवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जमकर समर्थन मांगा. वहीं, चुनाव आयोग भी सतर्क और सतर्कता से नजर बनाए हुए है.
दूसरे चरण की वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के 'एनकाउंटर स्पेशलिस्ट' के तौर पर पहचान बनाने वाले IPS अधिकारी अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना जिले का नया पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किया है. इस कदम को दूसरे चरण के मतदान से पहले राज्य के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के उपाय के रूप में देखा जा रहा है. नया पुलिस ऑब्जर्वर बनते ही आईपीएस अजय पाल शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसके बाद राजनीतिक बहस भी चालू हो गई है.
Ajay Pal Sharma, the encounter specialist and Singham of UP police, is deployed as police observer of South 24 Parganas. He just read the riot act to Bhaipo’s henchman Jehangir Khan’s family members.— BJP West Bengal (@BJP4Bengal) April 27, 2026
Nobody can stop this election from being the most free and fair election in 50… pic.twitter.com/p3WOLLXL6d
भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पेज भी शेयर किया है. इस वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अजय पाल शर्मा फाल्टा इलाके से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर के घर जाकर सीधे उन्हें डांटते और कानून का पालन करने का आदेश देते नजर आ रहे हैं. वीडियो में वह जहांगीर से कहते सुधर जाओ, वरना बाद में उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा. जैसे ही यह घटना सामने आई, राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई.
हालांकि, वीडियो के असली होने और कॉन्टेक्स्ट को लेकर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं. विरोधी राजनीतिक पार्टियां इस घटना को लेकर सत्ताधारी पार्टी पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं. दूसरी तरफ, तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि पूरी घटना को जानबूझकर फैलाया जा रहा है और इसके जरिए चुनाव से पहले कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है. चुनाव आयोग ने अभी तक इस वीडियो पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.
हालांकि, चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए ऑब्जर्वर पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया गया है. यह भी कहा गया है कि अगर किसी उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी के खिलाफ कानून तोड़ने का कोई आरोप लगता है, तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी. राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, अजय पाल शर्मा जैसे सख्त छवि वाले अधिकारी की मौजूदगी चुनाव से पहले कानून-व्यवस्था की स्थिति को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभा सकती है. हालांकि, यह कहने की जरूरत नहीं है कि उनके हर कदम का राजनीतिक मतलब निकाला जाएगा. हाल ही में, चुनाव आयोग ने 11 नए पुलिस ऑब्जर्वर की लिस्ट जारी की. उस लिस्ट में सबसे ऊपर अजय पाल शर्मा हैं.
जानिए कौन हैं IPS अजय पाल शर्मा
उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकाल के दौरान अपनी सख्त प्रशासनिक भूमिका और हिम्मत वाले कदमों की वजह से उन्हें 'दबंग ऑफिसर' के नाम से जाना जाता है. क्राइम से निपटने में उनके सख्त रवैये और तुरंत फैसले लेने की काबिलियत ने उन्हें दूसरों से अलग बनाया है. अजय पाल शर्मा उत्तर प्रदेश कैडर के 2011 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर हैं. वह अभी प्रयागराज में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस के तौर पर काम कर रहे हैं.
West Bengal Elections 2026 | What are the duties of observers during election.— Trinamool Supporters TMCS (@TMC_Supporters) April 27, 2026
উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা পুলিশ পর্যবেক্ষকের হুঁশিয়ারি-ভিডিয়ো দেখে উঠছে ‘এক্তিয়ার’ নিয়ে প্রশ্ন! কী বলছে কমিশনের ‘হ্যান্ডবুক’?
ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ পর্যবেক্ষকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল।… pic.twitter.com/Aq5Cc1IAa0
टीएमसी ने जारी किया बयान
तृणमूल कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर इस वायरल हो रहे वीडियो को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, अजय पाल शर्मा को चुनाव आयोग ने नया पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर पैराशूट से उतारा है. आरोप लगाते हुए आगे लिखा कि अजय पाल शर्मा पुलिस की खाकी ड्रेस को प्राइवेट एटीएम की तरह प्रयोग करते हैं. उन पर एनकाउंटर को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं.
बंगाल चुनाव के दौरान ऑब्ज़र्वर बने, उप्र के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का जो अभद्र वीडियो सरेआम चल रहा है, उससे उत्तर प्रदेश सरकार के शासन-प्रशासन की छवि बेहद क्षतिग्रस्त हुई है साथ ही भाजपा सरकार के तथाकथित ‘महिला सम्मान’ व ‘नारी वंदन’ के दावों की पोल भी महिलाओं के सामने पूरी तरह…— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) April 28, 2026
अखिलेश यादव ने भी साधा निशाना
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अजय पाल शर्मा के वायरल हो रहे वीडियो पर आपत्ति जताई है. उन्होंने अजय पाल को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट तक करार दिया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पर्यवेक्षक के नाम पर रामपुर और संभल में टेस्ट किए हुए एजेंट भेजे हैं, लेकिन इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है.
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