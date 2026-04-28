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CM योगी के IPS अजय पाल शर्मा की प.बंगाल में दबंगई; ममता के कैंडीडेट को दी खुली चुनौती

IPS अजय पाल शर्मा के इस वीडियो पर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं. विस्तार से पढ़ें.

IPS AJAY PAL SHARMA
IPS अजय पाल शर्मा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 28, 2026 at 9:56 AM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण में 142 सीटों पर बुधवार 29 अप्रैल 2026 को वोटिंग होनी है. मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. सभी दलों के नेताओं ने सोमवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जमकर समर्थन मांगा. वहीं, चुनाव आयोग भी सतर्क और सतर्कता से नजर बनाए हुए है.

दूसरे चरण की वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के 'एनकाउंटर स्पेशलिस्ट' के तौर पर पहचान बनाने वाले IPS अधिकारी अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना जिले का नया पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किया है. इस कदम को दूसरे चरण के मतदान से पहले राज्य के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के उपाय के रूप में देखा जा रहा है. नया पुलिस ऑब्जर्वर बनते ही आईपीएस अजय पाल शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसके बाद राजनीतिक बहस भी चालू हो गई है.

भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पेज भी शेयर किया है. इस वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अजय पाल शर्मा फाल्टा इलाके से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर के घर जाकर सीधे उन्हें डांटते और कानून का पालन करने का आदेश देते नजर आ रहे हैं. वीडियो में वह जहांगीर से कहते सुधर जाओ, वरना बाद में उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा. जैसे ही यह घटना सामने आई, राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई.

हालांकि, वीडियो के असली होने और कॉन्टेक्स्ट को लेकर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं. विरोधी राजनीतिक पार्टियां इस घटना को लेकर सत्ताधारी पार्टी पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं. दूसरी तरफ, तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि पूरी घटना को जानबूझकर फैलाया जा रहा है और इसके जरिए चुनाव से पहले कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है. चुनाव आयोग ने अभी तक इस वीडियो पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

हालांकि, चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए ऑब्जर्वर पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया गया है. यह भी कहा गया है कि अगर किसी उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी के खिलाफ कानून तोड़ने का कोई आरोप लगता है, तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी. राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, अजय पाल शर्मा जैसे सख्त छवि वाले अधिकारी की मौजूदगी चुनाव से पहले कानून-व्यवस्था की स्थिति को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभा सकती है. हालांकि, यह कहने की जरूरत नहीं है कि उनके हर कदम का राजनीतिक मतलब निकाला जाएगा. हाल ही में, चुनाव आयोग ने 11 नए पुलिस ऑब्जर्वर की लिस्ट जारी की. उस लिस्ट में सबसे ऊपर अजय पाल शर्मा हैं.

जानिए कौन हैं IPS अजय पाल शर्मा
उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकाल के दौरान अपनी सख्त प्रशासनिक भूमिका और हिम्मत वाले कदमों की वजह से उन्हें 'दबंग ऑफिसर' के नाम से जाना जाता है. क्राइम से निपटने में उनके सख्त रवैये और तुरंत फैसले लेने की काबिलियत ने उन्हें दूसरों से अलग बनाया है. अजय पाल शर्मा उत्तर प्रदेश कैडर के 2011 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर हैं. वह अभी प्रयागराज में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस के तौर पर काम कर रहे हैं.

टीएमसी ने जारी किया बयान
तृणमूल कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर इस वायरल हो रहे वीडियो को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, अजय पाल शर्मा को चुनाव आयोग ने नया पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर पैराशूट से उतारा है. आरोप लगाते हुए आगे लिखा कि अजय पाल शर्मा पुलिस की खाकी ड्रेस को प्राइवेट एटीएम की तरह प्रयोग करते हैं. उन पर एनकाउंटर को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं.

अखिलेश यादव ने भी साधा निशाना
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अजय पाल शर्मा के वायरल हो रहे वीडियो पर आपत्ति जताई है. उन्होंने अजय पाल को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट तक करार दिया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पर्यवेक्षक के नाम पर रामपुर और संभल में टेस्ट किए हुए एजेंट भेजे हैं, लेकिन इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है.

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