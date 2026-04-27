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विधानसभा चुनाव 2026: पीएम मोदी की रैली से पहले TMC-BJP में झड़प, गोलियां भी चलीं

जगद्दल: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का चुनाव प्रचार आज सोमवार शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा. बता दें, राज्य की 294 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में वोटिंग हो रही है. इससे पहले 23 अप्रैल को पहले चरण में करीब 152 सीटों पर मतदान हो चुका है. बाकी 142 सीटों के लिए बुधवार 29 अप्रैल 2026 को वोटिंग होगी. मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिखाई दे रहा है. खैर इसका पता 4 मई 2026 को मतगणना के दिन हो जाएगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जमकर चुनाव प्रचार और रोड शो कर रहे हैं. उनका कहना है कि इस बार राज्य से टीएमसी की सरकार को जनता उखाड़ फेकेंगी. वहीं, उनकी चुनावी रैली से पहले, नॉर्थ 24 परगना का जगद्दल इलाका तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच हिंसक झड़पों के बाद जंग के मैदान में बदल गया. पुलिस स्टेशन के सामने, दोनों गुटों ने एक-दूसरे पर पत्थर फेंकें और गोलियां भी चलाईं. इस घटना के दौरान, बीजेपी कैंडिडेट पवन सिंह (अर्जुन सिंह के बेटे) के एक बॉडीगार्ड को गोली भी लग गई. वहीं, हालात को काबू में करने के लिए देर रात सेंट्रल फोर्स की तैनाती की गई.

चुनाव प्रचार के आज आखिरी दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी उम्मीदवार राजेश कुमार के समर्थन में जगद्दल में एक चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं. हालांकि, इस रैली से पहले, टीएमसी और बीजेपी के बीच हिंसक वारदातों के चलते जगद्दल में माहौल बिल्कुल बदल गया है.

बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा टीएमसी के सपोर्ट वाले बदमाश घर-घर जाकर लोगों को धमका रहे हैं और उन्हें प्रधानमंत्री की रैली में न आने की चेतावनी दे रहे हैं. इसके अलावा, कुछ दिन पहले, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक चुनावी सभा के दौरान बीजेपी उम्मीदवार राजेश कुमार के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक बातें भी कहीं. इसके बाद राजेश कुमार ने जगद्दल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

रविवार रात करीब 10:30 बजे, बीजेपी कैंडिडेट राजेश कुमार कार्यकर्ताओं के साथ जगद्दल पुलिस स्टेशन गए. उसी समय, टीएमसी के दो कार्यकर्ता मनोज पांडे और सौरव सिंह भी अपने समर्थकों के साथ स्टेशन पहुंच गए. पुलिस स्टेशन में ही दोनों गुटों में झगड़ा शुरू हो गया. झगड़ा इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया. इसके बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी शुरू हो गई.