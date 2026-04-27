'मैं 4 मई के बाद भाजपा के शपथ ग्रहण समारोह में वापस आऊंगा', पीएम मोदी ने बंगाल में जीत का भरोसा जताया
पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की बैरकपुर रैली में भरोसा जताया कि राज्य में भाजपा सरकार बनेगी.
Published : April 27, 2026 at 1:44 PM IST
बैरकपुर (पश्चिम बंगाल): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले बैरकपुर में एक विजय संकल्प रैली को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने राज्य के साथ अपने लंबे जुड़ाव पर प्रकाश डाला और 4 मई को नतीजों के बाद भाजपा की जीत का भरोसा जताया.
उन्होंने कहा, "इस चुनाव में यह मेरी आखिरी रैली है और पश्चिम बंगाल में मैं जहां भी गया हूं, मैंने लोगों का मूड देखा है. मैं इस भरोसे के साथ लौट रहा हूं कि 4 मई को नतीजों के बाद मुझे भाजपा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए वापस आना होगा."
#WATCH | West Bengal Assembly Elections: Prime Minister Narendra Modi holds roadshow in Barrackpore— ANI (@ANI) April 27, 2026
The second phase of elections here is scheduled for April 29, and the counting will take place on May 4
पीएम ने कहा, बैरकपुर ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को शक्ति प्रदान की थी; आज यही भूमि बंगाल में बदलाव का मार्ग प्रशस्त कर रही है.
#WATCH | Barrackpore, West Bengal: Prime Minister Narendra Modi says, " ... in this election, tmc leaders haven't even once mentioned 'maa, maati, and manush'. the slogan with which tmc formed the government in bengal, they've forgotten that slogan... they've done nothing for…— ANI (@ANI) April 27, 2026
पीएम ने कहा कि ओडिशा और बिहार के बाद इस बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा. उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत का विकास राष्ट्र की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है; तृणमूल के पास बंगाल के विकास के लिए कोई दूरदृष्टि नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा कि स्वयं को बंगाल की सेवा करने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और राज्य की रक्षा करने के लिए समर्पित मानता हूं.
#WATCH | Barrackpore, West Bengal: Prime Minister Narendra Modi says, " seeing the atmosphere here, it is certain that the lotus (bjp's symbol) will bloom in bengal this time."— ANI (@ANI) April 27, 2026
उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान निरस्त करके, भाजपा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्पों में से एक को पूरा किया. बंगाल में नई भाजपा सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राज्य की समृद्धि के सपने को पूरा करेगी और शरणार्थी मुद्दे का समाधान करेगी.
#WATCH | Barrackpore, West Bengal: Prime Minister Narendra Modi says, " this election in west bengal will change the destiny of bengal as well as eastern india. in the past, when india was prosperous, it had three strong pillars: anga, banga, and kalinga—meaning bihar, bengal, and…— ANI (@ANI) April 27, 2026
बैरकपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- एक ओर मिलें बंद हो रही हैं, दूसरी ओर कच्चे बम बनाने की फैक्ट्रियां खुल रही हैं, गुंडों को नौकरियां मिल रही हैं, टीएमसी का गिरोह फल-फूल रहा है. उन्होंने कहा- टीएमसी का फॉर्मूला है गाली दो, धमकी दो, झूठ बोलो, इन्होंने सेना, संवैधानिक संस्थाएं सब को गालियां दी. वहीं रोजगार की कमी के कारण बंगाल ने दशकों तक पलायन का दर्द सहा है, बीजेपी सरकार की प्राथमिकता युवाओं को रोजगार प्रदान करना होगी. दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा और वोटों की गिनती 4 मई को होगी.
