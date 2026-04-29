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विधानसभा चुनाव2026: ज़ुल्म को देखिए; किस तरह हो रही गुंडागर्दी, ममता का BJP पर आरोप

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण के लिए आज बुधवार 29 अप्रैल को वोटिंग हो रही है. चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 9 बजे तक करीब 18.39 फीसदी मतदान हुआ है. सुबह से ही सभी पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी-लंबी लाइनें देखी जा रही हैं. चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.

वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और भवानीपुर से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार ममता बनर्जी ने बुधवार को बीजेपी पर 'चुनाव में जबरदस्ती धांधली' करने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा और वोटिंग प्रक्रिया में रुकावट डालने का भी आरोप लगाया. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए रात में हमारे वर्कर को कैसे पीटा गया. जरा इस ज़ुल्म को देखिए. किस तरह की गुंडागर्दी चल रही है? वोटिंग ऐसे नहीं होती. वोटिंग शांति से होती है. यह लोकतंत्र का त्योहार है.

ऑब्जर्वर पर भी उठाए सवाल

वहीं, ममता ने आगे कहा कि मेरी पार्टी और मैं, तृणमूल कांग्रेस के चेयरमैन के तौर पर, चाहते हैं कि वोटिंग शांति से हो ताकि लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें. लेकिन, अलग-अलग जगहों से कुछ ऑब्जर्वर लाए गए हैं, साथ ही ऐसे पुलिस ऑफिसर भी हैं जिन्हें बंगाल की समझ नहीं है. मंगलवार एक ऑफिसर ने पूरे बंगाल में परेशानी खड़ी कर दी. मैं पूरी रात जागती रही. ऑब्जर्वर पुलिस स्टेशनों में जाकर टीएमसी पर दबाव बना रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी टीएमसी एजेंटों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए. मेरे यूथ ब्लॉक प्रेसिडेंट को सुबह गिरफ्तार कर लिया गया. इसीलिए मैं चेतला गई थी. मैं पुलिस स्टेशन नहीं गई थी; मेरा पार्टी वर्कर वहां गया था. कल रात, करीब 2 बजे, CRPF की एक टीम 'गुंडा', सॉरी, 'गुंडा' नहीं। CRPF फोर्स मेरे वार्ड 70 के काउंसलर के घर लोकल पुलिस के बिना गई और उनके घर पर हमला कर दिया. उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ अकेली थीं. जब उन्होंने कहा कि वह घर पर नहीं हैं, तो CRPF ने उन पर हमला किया (उन्हें लात मारी), उनका फोन छीन लिया, और चेतावनी दी कि वह पार्टी का कोई काम न करें. मैं आपको सबूत दिखा सकती हूं.