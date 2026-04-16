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विधानसभा चुनाव 2026 : उत्तर बंगाल की खुली सीमा पर बांग्लादेशी करते हैं मवेशी की चोरी, कांटेदार तार की बाड़ लगाने की मांग

भारत-बांग्लादेश सीमा पर रहने वाले लोग समस्या के तत्काल समाधान और आरोप-प्रत्यारोप के खेल को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं.

People demanded the installation of barbed wire fencing on the India-Bangladesh border.
भारत-बांग्लादेश सीमा पर लोगों ने कांटेदार तार की बाड़ लगाने की मांग की. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 16, 2026 at 9:27 PM IST

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अभिजीत बोस

जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल): भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर रहने वाले स्थानीय लोगों की रोज रातों की नींद हराम हो जाती है. यहां तक कि कभी-कभी सीमा पार से बदमाश तबाही मचाने के लिए घुस आते हैं.

रात के अंधेरे में, इन इलाकों में रहने वाली भारतीय महिलाएं बहुत ज़्यादा असुरक्षा की वजह से डर से कांपती हैं. इसके अलावा, जानवरों की चोरी रोकने के लिए, कई लोगों को अपनी रातें अपने गौशालाओं में सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है.

चुनावों से ठीक पहले, बॉर्डर पर रहने वाले इन लोगों की एक ही सच्ची अपील है, राज्य में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने, उन्हें बॉर्डर पर जल्द से जल्द कांटेदार तार की बाड़ लगवानी चाहिए. अपने चुनाव प्रचार के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बार-बार घुसपैठ रोकने की जरूरत पर जोर दिया है.

खुली सीमा होने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है
खुली सीमा होने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है (ETV Bharat)

उनका आरोप है कि राज्य सरकार से सहयोग न मिलने के कारण बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम रुका हुआ है. इसके उलट, सत्ताधारी पार्टी का दावा है कि बांग्लादेश के बदमाश बीएसएफ (BSF) के बिना चुपचाप समर्थन के बॉर्डर पर ऐसी हिंसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे.

उत्तर बंगाल सीमांत के तहत, बीएसएफ को उत्तर बंगाल के पांच जिलों: दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, और नॉर्थ और साउथ दिनाजपुर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है.

बीएसएफ का उत्तर बंगाल फ्रंटियर भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर 936.4 किलोमीटर का हिस्सा कवर करता है. इसमें से 879.074 किलोमीटर जमीन की सीमा है, जबकि लगभग 53 किलोमीटर बॉर्डर नदियों और पानी के रास्तों से तय होता है.

जलपाईगुड़ी जिले की दक्षिण बेरूबारी ग्राम पंचायत
जलपाईगुड़ी जिले की दक्षिण बेरूबारी ग्राम पंचायत (ETV Bharat)

इस सेक्टर में 100 किलोमीटर से ज़्यादा के हिस्से में अभी कांटेदार तार की फेंसिंग नहीं है. कई जगहों पर, नदियां और पानी की जगहें होने की वजह से फेंसिंग लगाना तकनीकी रूप से अव्यवहारिक है.

इसके अलावा, आरोप यह भी हैं कि कुछ इलाकों में, जमीन अधिग्रहण से जुड़े झगड़ों की वजह से कांटेदार तार की बाड़ बनाने में रुकावट आ रही है.

जलपाईगुड़ी जिले के दक्षिण बेरुबारी ग्राम पंचायत के मरिंगडांगा के रहने वाले सचिन शील ने कहा, "हम चाहते हैं कि इस खुली सीमा पर कांटेदार तार की बाड़ लगाई जाए.

स्थानीय लोगों ने चुनाव से पहले कांटेदार तार की बाड़ लगाने की मांग की
स्थानीय लोगों ने चुनाव से पहले कांटेदार तार की बाड़ लगाने की मांग की (ETV Bharat)

हमारी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए. जो भी पार्टी सत्ता में आए, उसे यह पक्का करना चाहिए कि हमारे लिए यह फेंसिंग लगाई जाए. बांग्लादेश से बदमाश जानवरों की तस्करी करते हैं, वे इस रास्ते से जानवरों के झुंड को ले जाते हैं, और इस चक्कर में हमारी सारी खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती हैं.”

बॉर्डर इलाके के एक और निवासी तुलसी शर्मा कहते हैं, "बांग्लादेश से लोग यहां आते हैं. कभी-कभी बीएसएफ उन्हें पकड़ लेती है, लेकिन अक्सर वे ऐसा करने में नाकाम रहते हैं."

हमें सुरक्षा चाहिए. हम रात में हमेशा डर में रहते हैं—पता नहीं कब कोई हादसा हो जाए. हम कांटेदार तार की बाड़ लगाने की मांग कर रहे हैं. भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पूरी तरह से खुला इलाका है. हमें सुरक्षा चाहिए.

उत्तरी बंगाल की खुली सीमा पर 'बांग्लादेशियों' द्वारा दंगे करने के आरोप
उत्तरी बंगाल की खुली सीमा पर 'बांग्लादेशियों' द्वारा दंगे करने के आरोप (ETV Bharat)

एक और रहने वाले, सुनिर्मल रॉय शिकायत करते हैं, "हमारे जानवर चोरी हो सकते हैं, इस डर से हमें आज भी रात में अपनी गौशालाओं में सोना पड़ता है. अंधेरे की आड़ में, बदमाश हमारे टमाटर के खेतों में से जानवर ले जाते हैं. वे बांग्लादेश से आते हैं और हमारे खेतों से जानवरों को ले जाते हैं. इसीलिए हमने बांस की बाड़ लगाई है. हम चाहते हैं कि कांटेदार तार की बाड़ लगाई जाए ताकि हम अपनी फसलों को बचा सकें."

भारत-बांग्लादेश सीमा पर लोग फेंसिंग की समस्या का तत्काल समाधान चाहते हैं .
भारत-बांग्लादेश सीमा पर लोग फेंसिंग की समस्या का तत्काल समाधान चाहते हैं . (ETV Bharat)

जलपाईगुड़ी जिले के बॉर्डर पर रहने वाले बबलू रॉय के मुताबिक, "बीएसएफ ने जानवरों की आवाजाही रोकने के लिए कुछ खास जगहों पर बाड़ लगाई है. अगर यह बाड़ बॉर्डर के 'ज़ीरो पॉइंट' पर लगाई जाती तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता."

फिर भी, बीएसएफ की फेंसिंग से पिछले कुछ दिनों में जानवरों की तस्करी में काफी कमी आई है. इसलिए, लोग अब कभी-कभी ही एक-दूसरे के पास से गुजरते हैं. हम बांग्लादेशी लोगों की तरफ से की जा रही परेशानी खत्म करना चाहते हैं. हमारी सरकार से बस एक ही गुजारिश है: हमारी सुरक्षा पक्की करो."

स्थानीय लोग सीमा पर जल्द से जल्द कांटेदार तार की बाड़ लगाना चाहते हैं
स्थानीय लोग सीमा पर जल्द से जल्द कांटेदार तार की बाड़ लगाना चाहते हैं (ETV Bharat)

उत्तर बंगाल विकास मंत्री और दिनहाटा विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार उदयन गुहा ने इस मामले पर कहा, "बॉर्डर के जो हिस्से खुले हैं, वे ज़्यादातर नदी वाले इलाके हैं. और जिन जगहों पर कांटेदार तार की फेंसिंग है, वहां जानवरों की तस्करी कैसे हो सकती है? जानवर छोटे पैकेट नहीं होते जिन्हें आसानी से बॉर्डर पार फेंक दिया जाए. उन्हें पैदल ही पार करना पड़ता है. यह सिर्फ एक या दो मवेशियों की बात नहीं है; बड़े झुंडों को ले जाया जा रहा है. यह सब बीएसएफ की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता."

उत्तरी बंगाल में खुली सीमा पर 'बांग्लादेशियों' अक्सर मवेशियों की चोरी कर लेते हैं.
उत्तरी बंगाल में खुली सीमा पर 'बांग्लादेशियों' अक्सर मवेशियों की चोरी कर लेते हैं. (ETV Bharat)

इसके उलट, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और कूच बिहार जिले की माथाभांगा विधानसभा सीट से उम्मीदवार निसिथ प्रमाणिक कहते हैं, "बांग्लादेश की तरफ से बॉर्डर के खुले इलाकों में बदमाशों द्वारा अक्सर हमले होते रहते हैं. केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर ममता बनर्जी और मुख्य सचिव को बार-बार पत्र भेजे हैं. मैंने खुद भी मंत्री रहते हुए पत्र भेजे थे.

खुली सीमा पर स्थानीय लोग हर दिन नींद हराम करके रातें गुजारते हैं
खुली सीमा पर स्थानीय लोग हर दिन नींद हराम करके रातें गुजारते हैं (ETV Bharat)

गृह मंत्री ने 17 पत्र भेजे हैं. फिर भी, कुछ नहीं हुआ. जमीन राज्य का विषय है, केंद्र सीधे जमीन नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसा करना गैर-कानूनी होगा." "राज्य किसी खास व्यक्ति को जगह देने के लिए बॉर्डर पर ज़मीन नहीं ले रहा है. मैंने मौके पर जाकर जांच की है. मैंने जमीन के मालिकों से बात की; वे अपनी जमीन देने को तैयार हैं—असल में, बहुत उत्सुक हैं. वे बॉर्डर एरिया में खेती नहीं कर पा रहे हैं.”

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