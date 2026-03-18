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'बंगाल में चुनाव लेकिन जेडीयू नेता दिल्ली में गृह प्रवेश में व्यस्त..' चुनाव लड़ने पर अब तक नहीं हो पाया फैसला

बंगाल विधानसभा चुनाव जेडीयू लड़ेगी या नहीं इसको लेकर असमंजस की स्थिति है. बंगाल इकाई डेरा जमाकर पटना में डटी है, लेकिन...

बंगाल जेडीयू चुनाव लड़ेगी या नहीं, अब तक फैसला नहीं
बंगाल जेडीयू चुनाव लड़ेगी या नहीं, अब तक फैसला नहीं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 18, 2026 at 6:50 PM IST

4 Min Read
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पटना : पश्चिम बंगाल से बिहार पहुंचे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष अमिताभ दत्ता अपनी पार्टी के कार्यप्रणाली से काफी नाराज हैं. उनका कहना है कि वह पटना में पिछले तीन दिन से डेरा डाले हुए हैं लेकिन पार्टी नेतृत्व ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है इसपर कोई फैसला नहीं लिया है.

टेंशन में बंगाल जेडीयू : अमिताभ दत्ता का ये भी कहना है कि पार्टी अगर बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी तो पार्टी का लोकतंत्र में क्या स्थिति होगी. उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि बच्चा पढ़ाई करे और परीक्षा ही न देने जाए तो क्या स्थिति होगी? जबकि उनकी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है, बस 'हां' का इंतजार है.

टेंशन में बंगाल जेडीयू (ETV Bharat)

'बंगाल में जेडीयू लड़ेगी चुनाव या नहीं..' : यानी साफ है कि जेडीयू की पश्चिम बंगाल इकाई राष्ट्रीय नेतृत्व के रवैये से काफी परेशान है. पश्चिम बंगाल इकाई ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि हमारी ओर से जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व को एक दर्जन पार्टी उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट सौंपी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

मीटिंग नहीं होने से निराशा : अमिताभ दत्ता ने निराश होकर कहा कि अभी तक लिस्ट फाइनल होने की बात तो दूर जेडीयू की ओर से न तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कोई मीटिंग की है और न ही नीतीश कुमार ने कोई बैठक की है. पार्टी कार्यकर्ताओं में इससे निराशा है और वहां बैठे कार्यकर्ता सवाल पूछ रहे हैं.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

''राष्ट्रीय पार्टी नहीं अभी तो पांच राज्यों में चुनाव हो रहा है. पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल और जब इन पांच राज्यों में आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो केवल अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में चुनाव लड़ने से राष्ट्रीय पार्टी बन जाइएगा.''- अमिताभ दत्ता, बंगाल जेडीयू अध्यक्ष

'जेडीयू कैसे बनेगी राष्ट्रीय पार्टी' : पश्चिम बंगाल जदयू की टीम का कहना है कि यह पार्टी के लिए एक अच्छा मौका था, लेकिन जब पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी तो 'राष्ट्रीय पार्टी' क्या बंगाल में पार्टी को बचाना ही मुश्किल हो जाएगा. जब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो पूरे देश में पार्टी का क्या हाल होगा. पार्टी रहेगी कि नहीं रहेगी यह कार्यकर्ता पूछेंगे?

''हम लोग पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. जदयू को भाजपा से भीख मांगने की जरूरत नहीं है. पश्चिम बंगाल में 30% से अधिक मुस्लिम वोट हैं. कुछ जिला है जहां 70% से अधिक मुस्लिम वोट हैं, इसके अलावे आदिवासी इलाका भी है. ऐसे में जनता दलयू के लिए एक सुनहरा मौका है.''- अमिताभ दत्ता, बंगाल जेडीयू अध्यक्ष

असमंजस में बंगाल जेडीयू : अमिताभ दत्ता ने कहा कि पिछले 6 महीने से बंगाल चुनाव पर रणनीति के लिए वो लोग आते रहे हैं लेकिन हर बार उदासीनता के चलते देरी होती चली गई. अब जब चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है तो फिर किस बात की देरी शीर्ष नेतृत्व की ओर से हो रही है. अमिताभ दत्ता ने साफ कहा कि पार्टी की रणनीति चुनाव लड़ने पर 'हां' या 'ना' की तरह साफ होती है.

चुनाव पर सीरियस नहीं है बड़े नेता : वहीं पश्चिम बंगाल में कोलकाता जेडीयू के अध्यक्ष ने मौजूदा स्थिति को लेकर तंज कसा और कहा कि हम लोग तीन दिन से पटना में हैं लेकिन किसी से मुलाकात नहीं हो पा रही है. बंगाल में चुनाव है लेकिन पार्टी के बड़े नेता दिल्ली में गृह प्रवेश में हिस्सा ले रहे हैं. उधर बीजेपी ने 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है.

"हम लोग 3 दिन से पटना में हैं लेकिन किसी से कोई मुलाकात नहीं हो रही है और न ही बैठक हो रही है. बंगाल में चुनाव है लेकिन पार्टी के बड़े नेता दिल्ली में गृहप्रवेश में भाग लेने में लगे हैं."- रणवीर दत्ता, कोलकाता अध्यक्ष, जेडीयू

पश्चिम बंगाल जेडीयू की बढ़ी बेचैनी : पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में चुनाव होगा जबकि अन्य राज्यों में असम, केरण और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को चुनाव की घोषणा की गई है. सभी जगह 4 मई को रिजल्ट आएंगे. असम और पश्चिम बंगाल को लेकर स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं है और इसी कारण पश्चिम बंगाल जदयू के नेताओं की बेचैनी बढ़ती जा रही है.

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