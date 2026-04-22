वोटिंग से ऐन पहले चुनाव आयोग का सख्त एक्शन, नंदीग्राम के पुलिस ऑब्जर्वर को हटाया
बताया जाता है कि नंदीग्राम की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता बनाने के लिए यह फैसला लिया गया.
Published : April 22, 2026 at 7:25 AM IST
कोलकाता: चुनाव आयोग ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के लिए पुलिस पर्यवेक्षक को बदलने की घोषणा की. यह क्षेत्र पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी का गृह क्षेत्र है, और राज्य में दो चरणों में होने वाले मतदान के पहले चरण में 23 अप्रैल को यहाँ वोट डाले जाएँगे.
सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम और दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र, दोनों जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं; जहाँ उनका मुकाबला तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है.
भवानीपुर के लिए वोटिंग दूसरे चरण में 29 अप्रैल को होगी. चुनाव आयोग ने शुरू में नंदीग्राम के लिए हितेश चौधरी को पुलिस ऑब्ज़र्वर नियुक्त किया था. हालाँकि, मंगलवार दोपहर को चुनाव आयोग द्वारा जारी एक नए आदेश के अनुसार, चौधरी की जगह अखिलेश सिंह को नियुक्त किया गया है.
आयोग ने यह भी कहा कि यह बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू होगा. हालाँकि, चुनाव आयोग इस बात पर चुप रहा कि गुरुवार को नंदीग्राम में होने वाले चुनावों से ठीक दो दिन पहले यह बदलाव क्यों किया गया. हालाँकि, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि नंदीग्राम की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए यह फ़ैसला लिया गया.
संयोग से सोमवार को तृणमूल कांग्रेस ने नंदीग्राम पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अधिकारी के खिलाफ चौधरी को एक शिकायत सौंपी. इस शिकायत में अधिकारी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ दर्ज शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की.
शिकायत में तृणमूल कांग्रेस ने इन पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ दर्ज शिकायतों पर निष्क्रिय रहते हैं, जबकि स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों में वे अत्यधिक सक्रिय रहते हैं. इस साल नंदीग्राम से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार पवित्र हैं. वे इसी निर्वाचन क्षेत्र से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता रह चुके हैं और कभी सुवेंदु अधिकारी के करीबी विश्वासपात्र थे.
संयोग से उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए सत्ताधारी पार्टी द्वारा अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा किए जाने से ठीक एक घंटा पहले ही तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे.