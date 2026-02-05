ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस, किसी से नहीं होगा गठबंधन

पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक में विचार-विमर्श किया गया. बैठक में पार्टी अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी मौजूद थे.

Congress leaders brainstorming about the West Bengal Assembly elections
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन करते कांग्रेस नेता (@kcvenugopalmp)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 5, 2026 at 4:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले, कांग्रेस ने गुरुवार को राज्य में आगामी चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की. यह फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया. इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पार्टी के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल और पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए.

खड़गे के घर पर हुई बैठक में कांग्रेस की पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष शुभंकर सरकार और पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी समेत दूसरे लोग शामिल हुए.

एक घंटे से ज़्यादा समय तक चली बैठक के दौरान, वरिष्ठ नेताओं ने पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने इस बारे में आगे का रास्ता तय करने के लिए वरिष्ठ नेताओं की राय ली.

मीडिया से बात करते हुए, कांग्रेस महासचिव और पश्चिम बंगाल प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा, "आज, कांग्रेस की प्रमुख नेताओं ने पीसीसी अध्यक्ष शुभंकर सरकार और पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी समेत पश्चिम बंगाल के सीनियर नेताओं के साथ बातचीत की. चर्चा पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों के बारे में थी."

उन्होंने कहा, "सभी नेताओं ने अपने विचार दिए. कुल नेतृत्व का सामूहिक विचार है कि इस बार पार्टी कैडर और आम जनता चाहती है कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर चुनाव लड़े." वरिष्ठ नेता ने आगे कहा, "सभी से बातचीत के बाद यह तय हुआ है कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सभी 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी."

उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी इसे ध्यान में रखकर की जाएगी.

इस बीच, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग की."

बता दें कि इस साल असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के साथ पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं. उल्लेखनीय है कि इससे पहले पार्टी के शीर्ष नेताओं ने असम और केरल सहित विभिन्न चुनावी राज्यों की राज्य इकाइयों के साथ बैठक की थी. उन्होंने अपने-अपने राज्यों से सत्ताधारी सरकार को हटाने का भरोसा जताया है.

ये भी पढ़ें- असम चुनाव: फरवरी में कांग्रेस की यात्रा, राहुल और प्रियंका गांधी में होंगे शामिल

TAGGED:

CONGRESS WEST BENGAL
NO ALLIANCE IN WEST BENGAL
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.