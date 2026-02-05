ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस, किसी से नहीं होगा गठबंधन

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन करते कांग्रेस नेता ( @kcvenugopalmp )

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले, कांग्रेस ने गुरुवार को राज्य में आगामी चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की. यह फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया. इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पार्टी के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल और पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए. खड़गे के घर पर हुई बैठक में कांग्रेस की पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष शुभंकर सरकार और पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी समेत दूसरे लोग शामिल हुए. एक घंटे से ज़्यादा समय तक चली बैठक के दौरान, वरिष्ठ नेताओं ने पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने इस बारे में आगे का रास्ता तय करने के लिए वरिष्ठ नेताओं की राय ली. मीडिया से बात करते हुए, कांग्रेस महासचिव और पश्चिम बंगाल प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा, "आज, कांग्रेस की प्रमुख नेताओं ने पीसीसी अध्यक्ष शुभंकर सरकार और पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी समेत पश्चिम बंगाल के सीनियर नेताओं के साथ बातचीत की. चर्चा पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों के बारे में थी."