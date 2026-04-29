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मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़कीं, बोलीं- 'सीआरपीएफ के गुंडों की टीम...बंगाल में हंगामा खड़ा कर दिया'

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( PTI )

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में बुधवार को दूसरे और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है. आज 142 सीटों पर वोटिंग है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा किया, और आरोप लगाया कि केंद्रीय बल और चुनाव पर्यवेक्षक भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं. ममता बनर्जी ने कहा, "मेरी पार्टी और मैं, एआईटीसी की अध्यक्ष के रूप में, चाहती हैं कि मतदान शांतिपूर्ण हो ताकि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें. हालांकि, अलग-अलग जगहों से कुछ पर्यवेक्षकों को लाया गया है, साथ ही ऐसे पुलिस अधिकारी भी हैं जिन्हें बंगाल की समझ नहीं है. कल एक अधिकारी ने पूरे बंगाल में हंगामा खड़ा कर दिया. मैं पूरी रात जागती रही. पर्यवेक्षक पुलिस थानों में जाकर टीएमसी पर दबाव बनाने और उसे निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि सभी टीएमसी एजेंटों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए." अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ममता ने कहा, "मेरे युवा ब्लॉक अध्यक्ष को सुबह गिरफ्तार कर लिया गया. इसीलिए मैं चेतला गई थी. मैं पुलिस स्टेशन नहीं गई. मेरा पार्टी कार्यकर्ता वहां गया था. कल रात करीब 2 बजे, सीआरपीएफ के गुंडों की एक टीम, माफ कीजिएगा, सिर्फ 'गुंडा' नहीं, सीआरपीएफ के जवान स्थानीय पुलिस के बिना मेरे वार्ड 70 के पार्षद के घर गए और उनके घर पर हमला किया. उनकी पत्नी बच्चों के साथ घर पर अकेली थीं. जब उन्होंने कहा कि वे घर पर नहीं हैं, तो सीआरपीएफ ने उन पर हमला किया (लात मारी), उनका फोन छीन लिया और उन्हें चेतावनी दी कि वे पार्टी का कोई काम न करें. मैं आपको सबूत दिखा सकती हूं."