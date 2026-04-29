मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़कीं, बोलीं- 'सीआरपीएफ के गुंडों की टीम...बंगाल में हंगामा खड़ा कर दिया'
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बाहर के पुलिस अधिकारियों पर की कड़ी टिप्पणी. कहा- बंगाल की समझ नहीं है.
Published : April 29, 2026 at 10:16 AM IST
कोलकाता : पश्चिम बंगाल में बुधवार को दूसरे और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है. आज 142 सीटों पर वोटिंग है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा किया, और आरोप लगाया कि केंद्रीय बल और चुनाव पर्यवेक्षक भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं.
ममता बनर्जी ने कहा, "मेरी पार्टी और मैं, एआईटीसी की अध्यक्ष के रूप में, चाहती हैं कि मतदान शांतिपूर्ण हो ताकि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें. हालांकि, अलग-अलग जगहों से कुछ पर्यवेक्षकों को लाया गया है, साथ ही ऐसे पुलिस अधिकारी भी हैं जिन्हें बंगाल की समझ नहीं है. कल एक अधिकारी ने पूरे बंगाल में हंगामा खड़ा कर दिया. मैं पूरी रात जागती रही. पर्यवेक्षक पुलिस थानों में जाकर टीएमसी पर दबाव बनाने और उसे निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि सभी टीएमसी एजेंटों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए."
West Bengal Chief Minister and TMC candidate from Bhabanipur Assembly constituency, Mamata Banerjee, says, " my party and i, as chairman of aitc, want the voting to be peaceful so that people can exercise their franchise. however, some observers have been brought in from different… https://t.co/8IZn4Ctj2n pic.twitter.com/0bAwcKA9Va— ANI (@ANI) April 29, 2026
अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ममता ने कहा, "मेरे युवा ब्लॉक अध्यक्ष को सुबह गिरफ्तार कर लिया गया. इसीलिए मैं चेतला गई थी. मैं पुलिस स्टेशन नहीं गई. मेरा पार्टी कार्यकर्ता वहां गया था. कल रात करीब 2 बजे, सीआरपीएफ के गुंडों की एक टीम, माफ कीजिएगा, सिर्फ 'गुंडा' नहीं, सीआरपीएफ के जवान स्थानीय पुलिस के बिना मेरे वार्ड 70 के पार्षद के घर गए और उनके घर पर हमला किया. उनकी पत्नी बच्चों के साथ घर पर अकेली थीं. जब उन्होंने कहा कि वे घर पर नहीं हैं, तो सीआरपीएफ ने उन पर हमला किया (लात मारी), उनका फोन छीन लिया और उन्हें चेतावनी दी कि वे पार्टी का कोई काम न करें. मैं आपको सबूत दिखा सकती हूं."
बनर्जी ने कहा, "कई पर्यवेक्षक बाहर से आए हैं और भाजपा के निर्देशों पर काम कर रहे हैं. लोगों को मतदान करना है - क्या इस तरह मतदान हो सकता है?" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के सभी पार्टी झंडे पहले ही हटा दिए गए और बाहरी लोग मतदान प्रक्रिया में दखल दे रहे हैं.
उन्होंने कहा, "वे वार्ड नंबर 70 के पार्षद को बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं. वे हमारे सभी कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं. अभिषेक और मैं पूरी रात जागते रहे." बनर्जी ने दावा किया कि राज्य के बाहर से कुछ लोग निर्वाचन क्षेत्र में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने निर्वाचन आयोग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की.
डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने मित्रा इंस्टीट्यूशन में मतदान करने के बाद विभिन्न स्थानों पर चुनाव पर्यवेक्षकों द्वारा मनमानी करने का आरोप लगाया. उन्होंने पत्रकारों से कहा, "लेकिन इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इस चुनाव में पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे."
हालांकि, भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री यह चुनाव हार जाएंगी. विपक्ष के नेता ने निर्वाचन क्षेत्र के खिदिरपुर इलाके में दो मंदिरों में पूजा-अर्चना की. अधिकारी ने कहा कि लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए बाहर निकल रहे हैं और चुनाव आयोग ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्थाएं की हैं. तृणमूल प्रमुख के मतदान के दिन सुबह-सुबह बाहर निकलने के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने पत्रकारों से कहा, "कोई फर्क नहीं पड़ता, वह हार जाएंगी."
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