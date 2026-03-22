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Explainer: बंगाल की रणनीति, जनजातीय वोट बैंक की "ममता" सियासी जरुरत और मजबूरी, जाति पर सोशल इंजीनियरिंग का रजिस्ट्रेशन बंगाल का SIR

सीएम ने पत्र में आगे लिखा, '' इससे पहले भी हमने संदेशखाली कांड पर आपका ध्यान आकृष्ट कराया था, वहां जनजातीय समाज की स्त्रियों के विरुद्ध भी आपकी पार्टी के नेताओं द्वारा अपराध की पराकाष्ठा पार कर दी गयी थी, तब भी आपने मुद्दे पर बात नहीं कर अपनी आदिवासी वंचित विरोधी मानसिकता का परिचय दिया था. आखिर जनजातीय समाज ने आपका क्या बिगाड़ा है ? पश्चिम बंगाल के संथाल समाज समेत सभी निवासियों की प्रदेश के विकास में भागीदारी रही है. आपके द्वारा पश्चिम बंगाल के वंचित समाज से लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा है, यह सर्वथा ही अनुचित है। प्रदेश की जनता इसे कभी भी नहीं भूलेगी.''

चिट्टी में सीएम साय ने आगे लिखा, '' महिला दिवस से ठीक पहले आपके द्वारा किया गया यह व्यवहार अक्षम्य है. विशेषकर आप स्वयं महिला हैं और बावजूद इसके ऐसा किया जाना अत्यधिक पीड़ादायक है. हमें अब तक लगा था कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुई ऐसी दुखद घटना पर आप दु:ख जताएंगी, पर उस घटना के बाद आपकी प्रतिक्रिया ने देश को और अधिक आहत किया. ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी राज्य शासन के विरुद्ध राष्ट्रपति जी को अपनी व्यथा सार्वजनिक करनी पड़ी है, यह अत्यधिक कष्टकर है. पश्चिम बंगाल, जिसके भद्र लोक की विश्व भर में चर्चा है, यह उस राज्य की छवि को भी काफी नुकसान पहुंचाने वाला है.'' चिट्टी में सीएम साय ने आगे लिखा, ''अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से ऐन पहले एक जनजातीय समाज से आनेवाली महिला राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान न्यूनतम शिष्टाचार का भी पालन नहीं किया जाना, जनजातीय समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम का स्थान मनमाने ढंग से बदल देना, राष्ट्रपति जी को मूलभूत सुविधाओं तक से वंचित रखकर आपने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ का भी उल्लंघन किया. यह अपमान वास्तव में निंदनीय है. यह विशेषकर देश भर के मेरे जैसे करोड़ों आदिवासियों, पिछड़ों और दलितों का अपमान है. मातृशक्ति का भी आपने अपमान किया है.

मुख्यमंत्री ने अपनी चिट्ठी में लिखा, ''सुश्री ममताजी, आशा है, आप सानंद होंगी. आपको दूसरी बार बड़े ही दुखी मन से यह पत्र लिख रहा हूं, आशा है कि आप संज्ञान लेंगी. भारत की लोकतांत्रिक परम्पराएं और शिष्टाचार हमेशा से प्रशंसित रहे हैं. यहां मतभेद को कभी भी मनभेद नहीं बनाया गया. हमें इसे अक्षुण्ण रखना चाहिए. जनजाति समाज से आनेवाली भारत की महिला राष्ट्रपति माननीया द्रौपदी मुर्मू जी के साथ पिछले दिनों आपके द्वारा किया गया अपमान इन परंपराओं को तिलांजलि देता महसूस हुआ है, मुझे इसका दु:ख है.''

11 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पश्चिम बंगाल के सीएम को पत्र लिखा, जिसमें देश की महामहिम राष्ट्रपति के अपमान की बात को कहा गया. सीएम विष्णु देव साय ने अपने पत्र में लिखा है कि आप ने एक जनजातीय महिला का अपमान किया है.

देश के आदिवासी राज्य़ के तौर पर छत्तीसगढ़ ने इसके लिए चिट्टी भी लिख दी है. हालांकि छत्तीसगढ़ से पश्चिम बंगाल जो राजनीति पहुंची है, उसे पर विभेद भी बहुत है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा ममता बनर्जी को लिखा गया पत्र और उस पर आया जवाब, राजनीति में जाति की गोलबंदी को कितना जगह दे पाएगा यह अभी कहना मुश्किल है. हालांकि जाति कि जिस जगह को भाजपा ने खोजने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और ओडिशा के मुख्यमंत्री से ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखवाई है उसके एक नहीं कई कारण है. जनजाति राजनीति, महिला का सम्मान और अस्मिता के साथ जनजातीय गौरव की कहानी वाली पटकथा है. पश्चिम बंगाल के चुनाव में नई रणनीति के साथ जाने का यह आधार भी है, जो छत्तीसगढ़ जैसे जनजातीय राज्य से शुरु हुआ है.

छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों से इसकी भूमिका तैयार करके भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर इस सियासत की गोलबंद कर रही है. जनजाति राष्ट्रपति का अपमान वह भी महिला का अपमान महिला द्वारा किया जाना लोकतंत्र में विकास के किस बुनियाद को खड़ा करेगा, यह प्रचार में होगा और बीजेपी इसे अपने चुनावी एजेंडे में भी शामिल कर रही है. पश्चिम बंगाल के लिए जिस सियासत को छत्तीसगढ़ से भेजा जा रहा है, उसमें जनजातीय अस्मिता और उसके गौरव के अपमान की बात है.

यह अलग बात है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में आदिवासी वोट बैंक उतना ज्यादा नहीं है कि सत्ता परिवर्तन कर दे. लेकिन सत्ता परिवर्तन के लिए जिस जातिवादी सियासत से गोलबंदी की तैयारी शुरू हुई है, वह बीजेपी के लिए मजबूत कड़ी जरूर है.

पश्चिम बंगाल 2026 की सियासत से एक नए मापदंड का आधार गढ़ने जा रहा है. पहली बार किसी राज्य के होने वाले विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण और धर्म वाली राजनीति में उतनी जगह नहीं पाई है, जितना मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर हुए सियासी बवाल से चुनाव को तैयार किया जा रहा है. पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी मतदाता सूची पुनरीक्षण के आधार को लेकर जिस मुद्दे के साथ चली हैं, उसी से फिर से सत्ता की गद्दी पर काबिज होना चाहती हैं. जबकि इस गद्दी से ममता को हटाने और भाजपा के काबिज होने की सारी रणनीति तैयार कर रही भाजपा, इस बार सोशल इंजीनियरिंग के उस जातीय समीकरण के आधार पर जाना चाह रही है. जिसमें चुनाव की शुरुआत में ही जनजातीय गौरव की बात और अस्मिता को सबसे आगे रखा गया है.

रायपुर: देश में जब भी लोकतंत्र के महापर्व की तैयारी शुरू होती है, तो भ्रष्टाचार, जातीय समीकरण की गोलबंदी और उसको संरक्षण के साथ धर्म के आधार का ध्रुर्वीकरण वाला समीकरण, किसी भी दल का सबसे बड़ा हथियार होता है. यह भी कहा जाता है कि चुनावी में जीत के लिए, जिसके पास जितना बड़ा धनबल, बाहुबल और जातिबल है, वह विकास के हर मुद्दे पर भारी बनकर चुनाव की दिशा को सियासी आकार देता है.

साय ने पत्र के अंतिम चरण में लिखा, ''आपसे आग्रह है कि कृपया सच्चे मन से देश-समाज और राष्ट्रपतिजी से क्षमा मांग कर अपनी भूल स्वीकारें और आगे से हमेशा लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अच्छा भाव रखने के प्रति देश को आश्वस्त करें. ऐसा किया जाना आपकी निजी छवि को ठीक करने की दृष्टि से भी उपयोगी रहेगा.''



मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया संपूर्ण आदिवासी समाज का अपमान

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि जिस तरह का व्यवहार हुआ है वह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था का प्रतीक हैं और उनके सम्मान से ही लोकतंत्र की गरिमा जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठकर संवैधानिक पदों का सम्मान किया जाना चाहिए. साय ने कहा कि जनजातीय समाज से आने वाली देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति के साथ किया गया यह व्यवहार केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था, आदिवासी समाज और मातृशक्ति का अपमान है। सीएम ने कहा कि यह ममता बनर्जी से आग्रह है कि वे इस विषय पर देश और समाज से क्षमा मांगते हुए अपनी भूल स्वीकार करें तथा भविष्य में लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक पदों के प्रति सम्मान बनाए रखने के लिए देश को आश्वस्त करें."



पहले चरण की अग्निपरीक्षा (ETV Bharat)

सीएम साय की चिट्ठी और टीएमसी का जवाब

छत्तीसगढ़ के सीएम साय द्वारा भेजे गए पत्र पर टीएमसी का जवाब ममता बनर्जी के कार्यक्रम होने को लेकर बताया गया. राष्ट्रपति के कार्यक्रम में ममता बनर्जी के नहीं शामिल होने को लेकर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, सीएम का कार्यक्रम पहले से ही तय था. इसकी जानकारी भी दे दी गई थी. सभी जानकारी के बाद भी अलग-अलग लोग अलग-अलग तरह से इस बात के रख रहे हैं, इसका कोई औचित्या नहीं है. ईटीवी भारत को भेजे अपने वक्तव्य में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने कहा, "राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति के दौरे के संबंध में जो कुछ भी कहना था, वह पहले ही स्पष्ट रूप से कह दिया है. धर्मतला में धरने के दौरान, उन्होंने यह भी विस्तार से बताया था कि वह उस विशेष दिन वहां उपस्थित क्यों नहीं हो पाई थीं. क्या अब हमसे यह उम्मीद की जाती है कि हम BJP के बड़े नेताओं और छोटे-मोटे पदाधिकारियों द्वारा एक-एक करके हर दिन की जा रही अलग-अलग टिप्पणियों का जवाब देते रहें? हमारा मानना है कि इस पर कोई जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है."

पहले चरण की अग्निपरीक्षा (ETV Bharat)

इनके वोट बैंक पर सबकी नजर

छत्तीसगढ़ से शुरू हुई राजनीति के एक नहीं कई मायने हैं. जनजातीय राज्य होने के नाते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर जिस तरीके का काम ममता बनर्जी द्वारा किया गया, भारतीय जनता पार्टी उसे पश्चिम बंगाल में जनजाति वोट बैंक से जोड़ना चाहती है. राष्ट्रपति की अस्मिता और गौरव की बात कह दी जा रही है. महत्वपूर्ण यह भी है कि जिस तरीके के वोट की राजनीति में पश्चिम बंगाल है, उसमें लगभग 5.8 फ़ीसदी वोट आदिवासियों का है. भारतीय जनता पार्टी इसी वोट बैंक पर अपनी जीत दर्ज करना चाहती है. भारतीय जनता पार्टी जनजाति वोट बैंक को लेकर पश्चिम बंगाल में जी राजनीति को साधना चाहती है, उसमें पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटे अहम है.

पहले चरण की अग्निपरीक्षा (ETV Bharat)

पहले चरण की अग्निपरीक्षा (ETV Bharat)

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पहला चरण पहली परीक्षा

पश्चिम बंगाल की 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में इस मुद्दे को भुनाना चाहती है. इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह भी है. पश्चिम बंगाल में हो रहे दो चरणों के चुनाव में पहले चरण में ही अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 15 विधान सभा क्षेत्र में मतदान होना है. 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा. जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 15 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया होगी. जबकि दूसरे चरण में 29 अप्रैल को एक विधानसभा सीट पर चुनाव होगा. बीजेपी ने इसके लिए अपनी मजबूत रणनीति भी तैयार कर रखी है. पश्चिम बंगाल के लिए जारी किए गए अपनी पहली मतदाता सूची में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित जिन 13 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, उसमें से 6 वर्तमान विधायक हैं. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रपति के अपमान की चिट्ठी को भेजना और छत्तीसगढ़ से इस राजनीति को लॉन्च करना इसका सबसे बड़ा कारण है.

पहले चरण की अग्निपरीक्षा (ETV Bharat)

छत्तीसगढ़ से क्यों हो रहा है दावा

छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेता यह दावा कर रहे हैं की पश्चिम बंगाल को जीतना है. पश्चिम बंगाल के लिए अनुसूचित जनजाति वाले समीकरण की गोलबंदी शुरू है. छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में जनजातीय समीकरण के एक पहलू है, लेकिन मुस्लिम वोट के समीकरण पर क्षेत्रीय ताने-बाने में परिवर्तन है. इस राजनीति के पीछे की मूल वजह भाजपा का संगठन और उसमें छत्तीसगढ़ राज्य की मजबूत पैठ है. नितिन नबीन भाजपा अध्यक्ष हैं और किसी भी राज्य के समीकरण और संगठन को सबसे मजबूत करने का काम उन्होने किया है, तो वह छ्त्तीसगढ़ है. ममता बनर्जी पर राष्ट्रपति के अपमान की राजनीति वाला मजमून तैयार किया गया है, अब उसे मजबूत किया जा रहा है.

एक महिला द्वारा महिला का अपमान और देश के सबसे उंचे पद के गरिमा का सम्मान नहीं करना ठीक बात नहीं है. यह एक अदिवासी महिला का अपमान है और इसे पूरा जनजातीय समुदाय देख रहा है. पीएम मोदी सबका साथ, सबका विकास सबका प्रयास वाली राजनीति करते हैं. पश्चिम बंगाल में भी अब डबल इंजन की सरकार बनेगी: विष्णु देव साय, सीएम



वित्त मंत्री का टीएमसी पर हमला

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का हाल खराब है. पश्चिम बंगाल से जंगल राज को खत्म करने की रणनीति राजनीति का मुख्य हिस्सा बन रही है. पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से बलात्कार. हिंदू मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति. एसआईआर का विरोध, बीजेपी के लिए मजबूत राजनीतिक मुद्दे हैं. यह मुद्दे इसलिए भी बड़े बनते जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए जो मुद्दे हैं, नितिन नबीन के साथ बिहार में उन्हीं मुद्दों को हराकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है.



बिहार वाली पॉलिटिक्स बंगाल में होगी सफल

बिहार और पश्चिम बंगाल की राजनीति की तुलना नहीं है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के नेता इस बात को भी जोड़ने लगे हैं. बिहार को जीते हैं और पश्चिम बंगाल को भी जीतेंगे. वास्तव में इस चुनाव में ममता बनर्जी ने एसआईआर को सबसे मुद्दा बनाया है. हालांकि एसआईआर पर सबसे बड़ी लड़ाई बिहार में शुरु हुई थी और कांग्रस इसे बिहार के चुनाव में बदलाव की तरह देख रही थी, लेकिन वह बदलाव नहीं हुआ. अभी तक जो राजनीति सामने आई है उसमें विकास की बात से आगे बंगाल में एसआईआर का मुद्दा है. 2025 के बिहार विधान सभा चुनाव में इसे बहुत बड़ा बताया गया था. राहुल गांधी ने पूरे देश में सबसे पहले एसआईआर का विरोध बिहार में शुरू किया. लगभग 15 दिनों की यात्रा का परिणाम निकला ही नहीं. भारतीय जनता पार्टी को सामने रख तेजस्वी यादव मुस्लिम राजनीति की बात करते रहे और तेजस्वी यादव की पूरी राजनीति को बिहार की जनता ने नकार दिया.



एसआईआर विरोध से किसको मिलेगा सियासी फायदा

ममता बनर्जी को एसआईआर का विरोध और मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ दो ऐसे बड़े आधार हैं, जिन पर जीत का दारोमदार टिका है. लेकिन बिहार विधान सभा चुनाव 2025 के आए चुनाव के परिणामों ने तृणमूल कांग्रेस के लिए भी परेशानी इस रूप में खड़ी कर दी है, कि विकसित भारत का नारा, गांव की बढ़ती आर्थिक संरचना, संसाधनों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास, जो विकसित बिहार के लिए एक चुनौती माना जाता था, उसे बिहार में आत्मसात किया गया. अब यह बात मानी भी जा रही है कि जब बिहार में बदलाव किया जा सकता है तो विकास के उसी एजेंडे पर ममता की तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में राजनीतिक समीकरण के मुद्दों वाली राजनीति का वोट बैंक भी डगमगा सकता है. इसी के लिए भाजपा अपनी तैयारी कर रही है.

पहले चरण की अग्निपरीक्षा (ETV Bharat)

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भारतीय और बाहरी मुस्लिम की चर्चा

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बात करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट ममता बनर्जी का वोट नहीं है. जिन बाहरी मुसलमान को लाकर पश्चिम बंगाल में बसाया गया वैसे लोग जो मूल भारतीय हैं, उनके हक पर सेंधमारी कर रहे हैं. उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जो हक और हिस्सा भारतीयों का है उसे पर बाहरी लोग कब्जा कर रहे हैं और जो मूल भारतीय हैं उनका हिस्सा मारा जा रहा है. इसी की राजनीति ममता बनर्जी कर रही हैं.

अरुण साव ने कहा कि अब वहां की जनता इस बात को समझ गई है. अब मुसलमान का सीधा वोट बैंक जिसे ममता बनर्जी अपना मानती हैं, वह उनका नहीं है. क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश के विकास का काम किया है. हर घर को सुधारने के लिए हम काम कर रहे हैं. विकास योजनाओं पर किसी एक जाति या धर्म के लोगों का हक नहीं है. नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश लगातार आगे जा रहा है. लेकिन जहां पर धर्म और जाति को बताकर काम किया गया है, वहां पर कानून व्यवस्था भी बिगड़ी है और वहां का विकास भी नहीं हुआ है. पश्चिम बंगाल इस दंश को झेल रहा है. अरुण साव ने कहा कि अब इससे पश्चिम बंगाल को मुक्ति मिलेगी. विधानसभा 2026 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी.



बंगाल का मुस्लिम समीकरण

2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल की कुल आबादी का 27 फीसदी मुसलमान हैं. पश्चिम बंगाल राज्य की औसत साक्षरता दर 76.3 फीसदी है. मुसलमान समुदाय की साक्षरता दर 69.7 फ़ीसदी है. इनकी आर्थिक स्थिति भी उतनी मजबूत नहीं है. ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मुसलमान में 10 में से 8 मुसलमान खेतिहर मजदूर हैं. जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है. अगर इनके औसत कमाई की बात किया जाए तो ₹5000 या उससे कम महीने की आमदनी उनकी होती है.

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासनकाल में सरकारी नौकरी में खास तौर से पुलिस महकमें मुसलमान का प्रतिनिधित्व जरूर बढ़ा है, लेकिन इसमें अधिकतर पुलिस कांस्टेबल या सिपाही रहे हैं. अगर गांव की स्थिति को देखा जाए तो मुसलमान की अधिकांश पर आबादी खेतिहर मजदूरी की है और शहर में यह आबादी छोटे-मोटे काम धंधों की है. पश्चिम बंगाल की आर्थिक संरचना में विकास के आधार को रखा जाए तो मुसलमान की आबादी आर्थिक तौर पर अभी भी कमजोर है.

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पश्चिम बंगाल में भाजपा बनाम टीएमसी

देश में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के मजबूत होने और विकास के दावे के बाद भी भाजपा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बहुत बड़ा टक्कर नहीं पाई. हालांकि जिस शेयर को बीजेपी अपने पक्ष में होने का दावा कर रही है इसके कई आधार भी है. द्रौपदी मुर्मू को लेकर पश्चिम बंगाल में चल रही राजनीति और उसके प्रभाव पर ईटीवी भारत से बात करते हुए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक शैवाल गुप्ता ने कहा, पश्चिम बंगाल में जिस जातिगत राजनीति को हवा दी जा रही है वह एक डिप्लोमेटिक मुद्दा है. पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुरा, झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर जैसे इलाके आदिवासी बाहुल्य हैं. उसी वोट बैंक की राजनीति भाजपा कर रही है. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जिस SIR की बात कर रहीं हैं वह पश्चिम बंगाल के रोटी कपड़ा और मकान से जुड़ा हुआ मुद्दा है. आदिवासी वोट बैंक वाली राजनीति बहुत ज्यादा असर नहीं करेगी.

शैवाल गुप्ता ने कहा, ममता बनर्जी और द्रौपदी मुर्मू को लेकर जिस तरह की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वह उतना ज्यादा प्रासंगिक नहीं है. ममता बनर्जी लगातार इस बात को जनता के बीच रख रही हैं और इस मुद्दे को मजबूत कर रहीं हैं, कि पश्चिम बंगाल में जिनका नाम काट जा रहा है या जो उसकी जद में हैं वे यहां के हैं ही नहीं. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी इस मुद्दे को ज्यादा मजबूती से जनता के बीच रख पाई हैंं भारतीय जनता पार्टी उतना मजबूती से इस मुद्दे को नहीं भुना रही है.

पहले चरण की अग्निपरीक्षा (ETV Bharat)

'' ममता बनर्जी अपनी बात मजबूती से रख रहीं ''

वरिष्ठ पत्रकार शैवाल गुप्ता ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू और आदिवासी जनजाति मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उठा रहीं हैं वह ममता बनर्जी द्वारा उठाए जा रहे मुद्दे को प्रभावित नहीं कर पाएगा. शैवाल गुप्ता ने कहा कि जिस तरह से नाम पश्चिम बंगाल में काटे गए हैं, उनमें से लगभग 65 लाख लोग मृत पाए गए हैं. बाकी जो नाम काटे हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, उसके तहत लोग अपना नाम जुड़वा सकते हैं. लेकिन यहां यह मुद्दा ही नहीं है. शैवाल गुप्ता ने कहा कि ममता बनर्जी लगातार इस बात को जनता के बीच रखने का काम कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ रणनीति तैयार कर रही है, उनके वोट को काटने का काम कर रही है. सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ममता बनर्जी लोगों के बीच इस मुद्दे को समझने में कामयाब रही हैं और वहां के लोग यह मन भी रहे हैं की ममता बनर्जी जो कह रही हैं वह सही है.

पहले चरण की अग्निपरीक्षा (ETV Bharat)

''बिहार और बंगाल में जमीन आसमान का राजनीतिक फर्क''

एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में राहुल गांधी ने बहुत बड़ी रैली निकाली थी, लेकिन उसका असर नहीं हुआ, क्योंकि जनता यह जान गई थी कि राहुल गांधी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के नाम पर अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं. पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की राजनीति ममता बनर्जी कर रहीं हैं. इस बात को लेकर वरिष्ठ पत्रकार शैवाल गुप्ता ने कहा कि बिहार की भौगोलिक संरचना और पश्चिम बंगाल की भौगोलिक संरचना में बहुत अंतर है. इस बात को समझना होगा. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से जो सटा हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र हैं उसमें एक बहुत बड़ी संख्या बाहर से आए हुए लोगों की है, जो बिहार में नहीं है. जो लोग भी इस सीमा क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में आकर बसे हैं वह टीएमसी का मूल वोट हैं. बिहार में बाहर में आने वाले लोग बंगाल से हैं, झारखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, या थोड़े बहुत नेपाल से भी हो सकते हैं, क्योंकि यह उनका बॉर्डर है.

वरिष्ठ पत्रकार शैवाल गुप्ता ने कहा कि बंगाल का जो लगभग 2000 किलोमीटर का बॉर्डर क्षेत्र है, उसमें 1972 - 73 के आसपास जो लोग यहां आए हैं, उन लोगों के भीतर एक बात का डर है कि हम लोग बांग्लादेश से आए हैं. उनको यह पता है कि वे बाहरी हैं. ममता वैसे लोगों को आर्थिक पोषण दे रही है. बिहार में यह मुद्दा काम नहीं करेगा. क्योंकि वहां की राजनीतिक संरचना अलग है बंगाल की संरचना अलग है. उन्होने कहा कि अभी जो राजानति चल रही है उसमें ममता का बंगाल में एसआईआर वाला मुद्दा आदिवासी और जनजातीय मुद्दे से ज्यादा मजबूत है.



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