नंदीग्राम पर बंगाल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की अंतरिम जमानत रद्द करने की अपील
पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस के नंदीग्राम उम्मीदवार की अंतरिम जमानत रद्द करने की अपील की है.
By Sumit Saxena
Published : September 30, 2026 at 1:52 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार की उस अर्जी पर सोमवार को विचार करने के लिए तैयार हो गया, जिसमें कांग्रेस के नंदीग्राम उपचुनाव उम्मीदवार मिलन प्रधान को 2007 में दर्ज आपराधिक मामले में दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती दी गई है.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच के सामने मामले को अति-आवश्यकता (अर्जेंट लिस्टिंग) के आधार पर जल्दी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह किया. मेहता ने बेंच से कहा, "उन्हें (मिलन प्रधान) चुनाव के लिए अंतरिम जमानत दी गई है." उन्होंने मामले को सूचीबद्ध करने की अपील की.
बेंच ने मामले की तत्काल सुनवाई करने के आग्रह को स्वीकार नहीं किया और कहा कि मामला सोमवार को सूचीबद्ध किया जा सकता है. हालांकि मेहता ने मामले को गुरुवार को सूचीबद्ध करने पर जोर दिया. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मौखिक रूप से कहा, "हम भरोसा दिला सकते हैं कि हम याचिका खारिज कर देंगे... लेकिन सोमवार को खारिज करेंगे." छोटी दलीलें सुनने के बाद बेंच 5 अक्टूबर को मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गई.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को प्रधान को 20 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे दी. ऐसे में वह 6 अक्टूबर को नंदीग्राम सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार कर सकेंगे. यह सीट मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने खाली की है. शुभेंदु ने भवानीपुर सीट अपने पास रखने का फैसला किया है. सीएम शुभेंदु अधिकारी ने इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भवानीपुर सीट से भी जीत हासिल की थी.
हाई कोर्ट ने प्रधान को 21 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का भी निर्देश दिया. हत्या और हत्या की कोशिश जैसे आरोपों और आर्म्स एक्ट के नियमों के उल्लंघन के लिए ये सभी आपराधिक मामले प्रधान के खिलाफ 2007 में नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए थे.
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