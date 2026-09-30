ETV Bharat / bharat

नंदीग्राम पर बंगाल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की अंतरिम जमानत रद्द करने की अपील

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार की उस अर्जी पर सोमवार को विचार करने के लिए तैयार हो गया, जिसमें कांग्रेस के नंदीग्राम उपचुनाव उम्मीदवार मिलन प्रधान को 2007 में दर्ज आपराधिक मामले में दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती दी गई है.