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बंगाल में आश्रम के बाहर बम फेंकने का मामला, दो आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने पकड़ा

बंगाल के दो आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने पकड़ा ( प्रतीकात्मक फोटो- ETV Bharat )

मुंबई: मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक आश्रम के बाहर हुए बम हमले में शामिल फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. यह चौंकाने वाली घटना 14 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के तुरंत बाद हुई थी. इस मामले में बरहामपुर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया गया था. पुलिस का कहना है कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए पश्चिम बंगाल से मुंबई भाग आए थे. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान 24 वर्षीय रॉकी खान और 35 वर्षीय सहादत सरकार के रूप में हुई है. रॉकी खान ड्राइवर का काम करता है, जबकि सहादत सरकार ग्राम नतुन पुरा का निवासी है, जो मजदूरी करता है. गिरफ्तारी के बाद जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के लिए दो दिन की ट्रांजिट रिमांड हासिल कर ली. इसके बाद, दोनों आरोपियों को आगे की जांच के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस को सौंप दिया गया. गिरफ्तारी कैसे हुई

मुंबई क्राइम ब्रांच की सीआईयू टीम ने मिली इंटेलिजेंस और उनके मोबाइल फोन लोकेशन के आधार पर आरोपियों के ठिकाने का पता लगाया. जैसे ही आरोपी बोरीवली रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे, पुलिस ने जाल बिछाकर उन्हें पकड़ लिया. पश्चिम बंगाल पुलिस अब इस मामले में शामिल मुख्य आरोपी की सक्रिय रूप से तलाश कर रही है.