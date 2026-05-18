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बंगाल में आश्रम के बाहर बम फेंकने का मामला, दो आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने पकड़ा

मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने पश्चिम बंगाल में एक आश्रम के बाहर बमबाजी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Mumbai Crime Branch arrested two accused from Bengal
बंगाल के दो आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने पकड़ा (प्रतीकात्मक फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 18, 2026 at 3:50 PM IST

3 Min Read
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मुंबई: मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक आश्रम के बाहर हुए बम हमले में शामिल फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. यह चौंकाने वाली घटना 14 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के तुरंत बाद हुई थी. इस मामले में बरहामपुर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया गया था.

पुलिस का कहना है कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए पश्चिम बंगाल से मुंबई भाग आए थे. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान 24 वर्षीय रॉकी खान और 35 वर्षीय सहादत सरकार के रूप में हुई है. रॉकी खान ड्राइवर का काम करता है, जबकि सहादत सरकार ग्राम नतुन पुरा का निवासी है, जो मजदूरी करता है.

गिरफ्तारी के बाद जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के लिए दो दिन की ट्रांजिट रिमांड हासिल कर ली. इसके बाद, दोनों आरोपियों को आगे की जांच के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस को सौंप दिया गया.

गिरफ्तारी कैसे हुई
मुंबई क्राइम ब्रांच की सीआईयू टीम ने मिली इंटेलिजेंस और उनके मोबाइल फोन लोकेशन के आधार पर आरोपियों के ठिकाने का पता लगाया. जैसे ही आरोपी बोरीवली रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे, पुलिस ने जाल बिछाकर उन्हें पकड़ लिया. पश्चिम बंगाल पुलिस अब इस मामले में शामिल मुख्य आरोपी की सक्रिय रूप से तलाश कर रही है.

क्या है मामला
मुर्शिदाबाद जिले के बरहामपुर के एक व्यापारी पशुपतिनाथ साहा ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी. उनकी शिकायत के अनुसार, यह पता चला कि अली हुसैन (उर्फ 'लादेन'), हसन एसके, और तीन अन्य अज्ञात साथियों ने यह साजिश रची थी.

शिकायत के मुताबिक 12 मई को, कुछ अनजान लोगों ने आश्रम के पास मां दुर्गा मंदिर के सामने लगे बिजली के खंभे पर लगी तस्वीरें फाड़ दीं. इस हरकत का बदला लेने के लिए, 13 मई की रात को, आरोपी अपने साथियों के साथ उस जगह पर पहुचे और आश्रम के सामने खुले मैदान में 'सॉकेट बम' फेंके.

इन बड़े धमाकों की तेज आवाज से आस-पास के इलाके में बहुत अधिक डर फैल गया. इसके बाद, 14 मई की सुबह 10:30 बजे आरोपी दोपहिया वाहन पर साहा की दुकान के पास वापस फिर आ गए.

इतना ही नहीं वे लोग साहा को धमकी देकर मौके से भाग गए और चेतावनी दी कि अगर उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी तो वे और भी बड़े बम धमाके करेंगे. इस मामले में साहा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, कोलकाता पुलिस ने 15 मई को बरहामपुर पुलिस स्टेशन में औपचारिक रूप से मामला दर्ज किया.

केस दर्ज होते ही आरोपी गिरफ्तारी के डर से पश्चिम बंगाल से फरार हो गए. इसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ गोपनीय खुफिया जानकारी शेयर की, जिससे पता चला कि आरोपी 'गीतांजलि एक्सप्रेस' से मुंबई भाग गए थे. इसी आधार पर मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को दबोच लिया.

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