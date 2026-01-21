हर महीने 15000 रुपये फिक्स्ड सैलरी की मांग, प्रदेश भर की आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन
पश्चिम बंगाल में आशा कार्यकर्ता लंबे समये से उचित फिक्स्ड सैलरी और सामाजिक सुरक्षा की मांग कर रही हैं.
Published : January 21, 2026 at 3:22 PM IST
कोलकाता: पूरे पश्चिम बंगाल की आशा कार्यकर्ताओं ( ASHA workers protest) ने बुधवार को कोलकाता के सियालदह रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया और मौजूदा 5,000 रुपये प्रति महीने की जगह 15,000 रुपये प्रति महीना तय वेतन (Fixed Salary) की मांग की. आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि 5000 रुपये की सैलरी से घर की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं.
प्रदर्शन के दौरान आशा कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक हो गई, जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की. बाद में प्रदर्शनकारियों ने फैसला किया है कि वे स्वास्थ्य भवन पर अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे.
#WATCH | Kolkata | ASHA workers from across West Bengal protest at Esplanade, demanding a hike in their wages pic.twitter.com/852a9Rj3hM— ANI (@ANI) January 21, 2026
इस मौके पर एक आशा कार्यकर्ता ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, "हम 5,000 रुपये के बजाय हर महीने 15,000 रुपये की फिक्स्ड सैलरी की मांग कर रहे हैं. जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, हम अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे."
आशा कार्यकर्ताओं का दूसरा बड़ा प्रदर्शन
इस महीने पश्चिम बंगाल में आशा कार्यकर्ताओं का यह दूसरा बड़ा प्रदर्शन है. इससे पहले, 7 जनवरी को प्रदेश भर की आशा कार्यकर्ताओं ने भत्ते (Allowance) में बढ़ोतरी की मांग को लेकर कोलकाता के साल्ट लेक में स्वास्थ्य भवन के सामने प्रदर्शन किया था.
प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने बताया कि अभी 5,000 रुपये की सैलरी से उनके लिए घर चलाने मुश्किल हो रहा है और उन्होंने सरकार से 15,000 रुपये महीने की फिक्स्ड सैलरी सुनिश्चित करने की अपील की.
पश्चिम बंगाल में आशा कार्यकर्ताओं ने बार-बार मांग की है कि उनके कामों को उचित फिक्स्ड सैलरी और सामाजिक सुरक्षा के साथ पहचान दी जाए.
आशा कार्यकर्ता सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण में अहम भूमिका निभाती हैं, जिसमें टीकाकरण, मातृ स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और सामुदायिक गतिशीलता (Community Mobilization) शामिल हैं, फिर भी उन्हें कम सैलरी मिलती है और उन पर काम का अधिक बोझ रहता है.
सोनिया गांधी ने संसद में उठाया कम सैलरी का मुद्दा
दिसंबर 2025 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान, कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने देश भर में ASHA और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कम सैलरी पर चिंता जताई थी. शून्य काल के दौरान बोलते हुए, सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार से "समय पर सैलरी" सुनिश्चित करने और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए केंद्र के योगदान को दोगुना करने की अपील की थी.
उन्होंने कहा, "इन पहलों का मकसद महिलाओं को मजबूत बनाना है. हालांकि,सार्वजनिक सेवा देने में उनके अहम योगदान के बावजूद, इन महिला कार्यकर्ताओं पर बहुत अधिक बोझ है और उन्हें कम पैसे मिलते हैं. पूरे देश में, आशा कार्यकर्ता टीकाकरण, मोबिलाइजेशन , मातृ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का काम करती हैं, फिर भी वे कम पैसे और सीमित सामाजिक सुरक्षा के साथ वॉलंटियर बनी रहती हैं."
यह भी पढ़ें- दादा की कब्र की मिट्टी लेकर SIR सुनवाई सेंटर पहुंचा व्यक्ति, DNA टेस्ट की मांग