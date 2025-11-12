आसनसोल में फेरीवाले का बेटा बना चार्टर्ड अकाउंटेंट, परिजनों को दिन बहुरने की उम्मीद
पश्चिम बंगाल के आसनसोल के एक फेरीवाले के लड़के ने सीए की परीक्षा पास करके सफलता का नया अध्याय लिख दिया है.
आसनसोल (पश्चिम बंगाल) : बांस पर खड़ी टिन की छत वाली संरचना, देहाती दीवारें, कुछ पुराने फर्नीचर और खाना पकाने के बर्तन चारों ओर बिखरे हुए हैं. ये हालत है एक रेहड़ी-पटरी वाले के घर की. घर में न टीवी है, न फ्रिज, न ही कोई और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दुर्गेश प्रसाद के घर की दीवारों पर गरीबी साफ दिखाई देती है.
हालांकि, हाल की घटनाओं से उनकी किस्मत बदल सकती है. दुर्गेश प्रसाद के बड़े बेटे आदर्श प्रसाद ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा पास कर ली है और उनके पूरे परिवार को उम्मीद है कि आदर्श को निकट भविष्य में कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी.
पिता सुबह रोज फेरी का काम करने जाते हैं
पड़ोसियों का भी मानना है कि यह प्रसाद परिवार के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है. दुर्गेश प्रसाद सड़क पर बच्चों के कपड़े बेचते हैं. वह रोज सुबह जल्दी उठते हैं और सीतारामपुर स्टेशन से धनबाद के लिए ट्रेन पकड़ते हैं. वह दिन भर फेरीवाला का काम करते हैं और दोपहर में ब्लैक डायमंड ट्रेन से वापस घर लौटते हैं.
यही उनका रोज का काम है. वह परिवार का गुजारा करने लायक पैसा नहीं कमा पाता. घर पर पत्नी के अलावा उसके तीन बच्चे हैं. सभी पढ़ाई में होशियार हैं और आगे की पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं. इस बीच, दुर्गेश के बड़े बेटे की सीए परीक्षा में सफलता की खबर ने हाशिए पर पड़े परिवार के चेहरों पर मुस्कान ला दी है. आदर्श प्रसाद ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की अंतिम परीक्षा में 53 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं.
आदर्श को शिक्षक फ्री ट्यूशन देते थे
आदर्श बचपन से ही एक मेधावी छात्र थे. उन्होंने अपनी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कुल्तुर के एक निजी स्कूल से उत्तीर्ण की. पढ़ाई के प्रति उसकी लगन को देखते हुए, स्कूल के शिक्षक उसे मुफ्त में ट्यूशन देते थे. इतना ही नहीं, जब आदर्श ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तैयारी शुरू की, तो कई लोगों ने उसका साथ दिया.
सफलता पर क्या बोले आदर्श
आदर्श ने उन्हें निराश नहीं किया. उसने घर पर ही बड़ी मुश्किल से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा पास की. 3 नवंबर को नतीजे घोषित हुए. आदर्श ने कहा, "मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की. मेरे पिता ने फेरीवाले का काम करके मुझे पढ़ाया.
बहुत मुश्किलों के बावजूद, उन्होंने मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया. इसलिए, भविष्य में मैं अपने परिवार का साथ देना चाहता हूं. मुझे उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी. फिर मैं घर का माहौल बदलना चाहता हूं." आदर्श के भाई और बहन भी कोलकाता में अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहे हैं. आदर्श को उम्मीद है कि वे भी भविष्य में अच्छा करेंगे.
पिता दुर्गेश बोले, बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की
अपने बच्चों की सफलता के बारे में दुर्गेश प्रसाद ने कहा, "हमने बहुत गरीबी से संघर्ष किया है. बरसात के दिनों में घर पानी से भर जाता है. हम किसी तरह एक कोने में रहते हैं. बच्चों की पढ़ाई के लिए हमने बहुत मेहनत की है. आज मुझे अच्छा लग रहा है. मेरे बेटे ने अच्छे नतीजे हासिल किए हैं. मुझे उम्मीद है कि वह हमारा साथ देता रहेगा."
मां ने कहा- वह अपनी जिम्मेदारी से पीछे न हटे
आदर्श की मां माया प्रसाद ने कहा, "हमारे बच्चे ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है. आज उन्हें अच्छे नतीजे मिले हैं. मुझे बहुत खुशी हो रही है. आदर्श परिवार का सबसे बड़ा बेटा है. इसलिए मैं चाहती हूं कि वह अपनी जिम्मेदारियों से पीछे न हटे. ताकि भविष्य में वह अपने परिवार और भाई-बहनों के साथ रह सके."
जानिए पड़ोसियों ने क्या कहा
आदर्श के पड़ोसी भी उसकी इस उपलब्धि से बेहद खुश हैं. एक पड़ोसी ने बताया, "आदर्श के पिता ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की थी. काका सुबह-सुबह फेरी लगाने निकल जाते. दिन भर मेहनत करते. शाम को वापस आते. यही उनकी रोज की दिनचर्या थी.
मैंने उनसे कई बार कहा था कि मैं घर तक केबल लाइन जोड़ दूंगा. लेकिन आदर्श के पिता मुझसे कहते, 'नहीं, हम यह सुविधा नहीं दे सकते.' और लाइन का क्या, हमारे घर में टीवी भी नहीं है.' आदर्श के परिणाम की खबर सुनकर उसके पड़ोसी बिमल नाथ दौड़कर घर पहुंचे और आदर्श को गले लगा लिया.
हालांकि, केवल वह ही नहीं, बल्कि सभी पड़ोसी इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए आदर्श के घर पर एकत्र हुए थे. सबके मन में एक ही बात थी कि जिस तरह से उसके पिता ने कड़ी मेहनत से आदर्श का पालन-पोषण किया था, उससे वह जीवन में आगे बढ़ने के बाद भी अपने 'आदर्श' को नहीं भूलेगा.
