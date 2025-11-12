ETV Bharat / bharat

आसनसोल में फेरीवाले का बेटा बना चार्टर्ड अकाउंटेंट, परिजनों को दिन बहुरने की उम्मीद

आसनसोल (पश्चिम बंगाल) : बांस पर खड़ी टिन की छत वाली संरचना, देहाती दीवारें, कुछ पुराने फर्नीचर और खाना पकाने के बर्तन चारों ओर बिखरे हुए हैं. ये हालत है एक रेहड़ी-पटरी वाले के घर की. घर में न टीवी है, न फ्रिज, न ही कोई और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दुर्गेश प्रसाद के घर की दीवारों पर गरीबी साफ दिखाई देती है.

हालांकि, हाल की घटनाओं से उनकी किस्मत बदल सकती है. दुर्गेश प्रसाद के बड़े बेटे आदर्श प्रसाद ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा पास कर ली है और उनके पूरे परिवार को उम्मीद है कि आदर्श को निकट भविष्य में कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी.

पिता सुबह रोज फेरी का काम करने जाते हैं

पड़ोसियों का भी मानना ​​है कि यह प्रसाद परिवार के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है. दुर्गेश प्रसाद सड़क पर बच्चों के कपड़े बेचते हैं. वह रोज सुबह जल्दी उठते हैं और सीतारामपुर स्टेशन से धनबाद के लिए ट्रेन पकड़ते हैं. वह दिन भर फेरीवाला का काम करते हैं और दोपहर में ब्लैक डायमंड ट्रेन से वापस घर लौटते हैं.

यही उनका रोज का काम है. वह परिवार का गुजारा करने लायक पैसा नहीं कमा पाता. घर पर पत्नी के अलावा उसके तीन बच्चे हैं. सभी पढ़ाई में होशियार हैं और आगे की पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं. इस बीच, दुर्गेश के बड़े बेटे की सीए परीक्षा में सफलता की खबर ने हाशिए पर पड़े परिवार के चेहरों पर मुस्कान ला दी है. आदर्श प्रसाद ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की अंतिम परीक्षा में 53 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं.

आदर्श को शिक्षक फ्री ट्यूशन देते थे

आदर्श बचपन से ही एक मेधावी छात्र थे. उन्होंने अपनी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कुल्तुर के एक निजी स्कूल से उत्तीर्ण की. पढ़ाई के प्रति उसकी लगन को देखते हुए, स्कूल के शिक्षक उसे मुफ्त में ट्यूशन देते थे. इतना ही नहीं, जब आदर्श ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तैयारी शुरू की, तो कई लोगों ने उसका साथ दिया.

सफलता पर क्या बोले आदर्श

आदर्श ने उन्हें निराश नहीं किया. उसने घर पर ही बड़ी मुश्किल से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा पास की. 3 नवंबर को नतीजे घोषित हुए. आदर्श ने कहा, "मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की. मेरे पिता ने फेरीवाले का काम करके मुझे पढ़ाया.

बहुत मुश्किलों के बावजूद, उन्होंने मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया. इसलिए, भविष्य में मैं अपने परिवार का साथ देना चाहता हूं. मुझे उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी. फिर मैं घर का माहौल बदलना चाहता हूं." आदर्श के भाई और बहन भी कोलकाता में अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहे हैं. आदर्श को उम्मीद है कि वे भी भविष्य में अच्छा करेंगे.