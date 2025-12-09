'भीड़ में घुसकर करती थी गहने की चोरी', महंगी गाड़ी में घूमती थी 14 महिलाओं की ये टोली
प.बंगाल पुलिस भी इस गैंग को देखकर सन्न रह गई. महिलाओं ने बनाई थी पूरी टोली.
Published : December 9, 2025 at 8:23 PM IST
अलीपुरद्वार : पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसकी अधिकांश सदस्य महिलाएं थीं और वे अक्सर महिलाओं को ही टारगेट करती थीं. इसे देखकर पुलिस भी चौंक गई.
पुलिस ने जो जनकारी दी है, उसके अनुसार पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में अनुकूल ठाकुर की जयंती पर मेला लगा था. इसे प्रचिचेता उत्सव के रूप में मनाया जाता है. इस अवसर पर अलीपुरद्वार परेड मैदान में उत्सव का आयोजन किया गया था. उत्सव के दौरान कई श्रद्धालुओं के आभूषण और पैसे चोरी हो गए थे. शिकायत के आधार पर अलीपुरद्वार जिला पुलिस ने 14 महिला चोरों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया है. गिरोह के चार पुरुष सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए 18 लोगों के घर चंदननगर कमिश्नरेट के बंदेल थाना क्षेत्र में हैं. जांच में पता चला है कि वे दो लग्जरी कारों में अलीपुरद्वार आते थे. वे इन्हीं कारों में अपने काम के लिए जाते थे. आरोप है कि वे विभिन्न धार्मिक आयोजनों में भीड़ में शामिल होकर महिलाओं के सोने के गहने और पैसे चुराकर फरार हो जाते थे. पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के पास से दो महंगी कारें भी जब्त की हैं. साथ ही चोरी के दो सोने के हार और 1 लाख 30 हजार रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं.
अलीपुरद्वार के एसडीपीओ श्रीनिवास एमपी ने कहा, "वे 14 महिलाओं का एक समूह हैं. इसमें 4 पुरुष भी हैं. सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है. मूल रूप से महिलाएं चोरी करती थीं. वे विभिन्न धार्मिक आयोजनों और मेलों की भीड़ में घुलमिल जाती हैं. फिर वे लक्ष्य तय करती हैं. महिलाओं को सोने के आभूषणों के लिए निशाना बनाया जाता है. 4-5 लोग एक महिला को चारों तरफ से घेर लेते थे, ताकि यह स्पष्ट न हो कि आगे या पीछे कौन है. फिर गिरोह का एक सदस्य चुपचाप पीछे से हार या चेन निकाल लेता था. इसी तरह वे पैसों का बैग भी उठा लेते थे."
एससडीपीओ ने कहा, "रविवार को अलीपुरद्वार थाने में कई शिकायतें दर्ज की गईं. कहा गया कि प्राचीन महोत्सव में आए श्रद्धालुओं के सोने के आभूषण और पैसे चोरी हो गए. इसके बाद हमने महोत्सव परिसर में एक टीम भेजी. निगरानी के बाद शाम को तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया. उनसे पूछताछ के बाद पता चला कि गिरोह में कुल 18 लोग हैं. जिनमें से 14 महिलाएं हैं. इलाके की तलाशी के बाद रविवार सुबह बाकी सभी को गिरफ्तार कर लिया गया."
अलीपुरद्वार की एक बुज़ुर्ग ममता चक्रवर्ती भी इस गिरोह के जाल में फंस गईं. उन्होंने बताया, "मैं त्योहार से बाहर निकली तो लोगों को कहते सुना कि सोने-चांदी के गहने चोरी हो गए हैं. फिर मैंने भी अपनी गर्दन पर हाथ रखा तो देखा कि मेरी चेन चोरी हो गई है. मेरे बेटे ने पुलिस में शिकायत कर दी है."
पुलिस 18 लोगों को गिरफ्तार कर अपनी हिरासत में लेने की तैयारी कर रही है. जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि गिरोह ने कहां-कहां से चोरी की, चोरी का सामान और पैसा कहां छिपाया है. इसके अलावा प्राचीन उत्सव से चुराए गए बाकी सामान की बरामदगी के प्रयास भी किए जा रहे हैं.
