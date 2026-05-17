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बड़ी राहत : होर्मुज पार कर 20,000 टन LPG लेकर गुजरात पहुंचा जहाज

होर्मुज पार कर 20,000 टन LPG लेकर गुजरात पहुंचा जहाज ( स्रोत: दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण,कांडला )

पश्चिम एशिया में संकट पैदा होने के बाद मार्च की शुरुआत से अबतक 13 भारतीय ध्वज वाले जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर चुके हैं. इनमें 12 एलपीजी टैंकर और एक कच्चा तेल ले जाने वाला पोत भी शामिल है.

इस बारे में अधिकारियों ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि मार्शल आइलैंड के ध्वज वाला पोत ‘एमवी सिमी’ कतर से रवाना हुआ था. यह जहाज 13 मई को होर्मुज पार करने के बाद शनिवार रात करीब 11:30 बजे कांडला बंदरगाह पर पहुंच गया.

कांडला (गुजरात) : फारस की खाड़ी में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर दुनिया भर में बनी चिंता के बीच भारत का एक और जहाज एलपीजी लेकर गुजरात पहुंच गया. कतर से 20,000 टन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) लेकर आया यह जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित पार करने के बाद गुजरात के कच्छ जिले स्थित कांडला स्थित दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण पहुंच गया है.

बता दें कि ओमान तट के समीप स्थित होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग माना जाता है. इसी मार्ग से दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का करीब पांचवां हिस्सा गुजरता है.

हालांकि पश्चिम एशिया संघर्ष की वजह से इस समुद्री मार्ग पर गंभीर असर पड़ा है. अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर संयुक्त हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई शुरू हुई, जिसके कारण हाल के दशकों के सबसे बड़े ऊर्जा संकट में से एक पैदा हो गया है.

दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (यूएनईसीओएसओसी) की ऊर्जा एवं आपूर्ति प्रवाह सुरक्षा पर आयोजित विशेष बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि परवथनेनी हरीश ने कहा कि होर्मुज में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के अलावा नागरिक चालक दल की सुरक्षा को खतरे में डालना और नौवहन की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाना अस्वीकार्य है.

इस बीच, 13 मई को ओमान तट के पास एक भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत पर हमला हुआ था. इसके बाद ओमान के अधिकारियों ने सोमालिया से आ रहे उस पोत के सभी 14 चालक दल सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया था. हालांकि हमला किसने किया, इसका पता अभी नहीं चला है.

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