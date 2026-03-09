ETV Bharat / bharat

पश्चिम एशिया युद्ध: पुणे का सबसे बड़ा गैस श्मशान घाट कुछ समय के लिए बंद

ईरान पर अमेरिका-इजराइल हमले से मिडिल ईस्ट से तेल और नेचुरल गैस निर्यात में रुकावट आई है.

gas crematorium
गैस शवदाह गृह (प्रतीकात्मक फोटो- IANS)
Published : March 9, 2026 at 2:56 PM IST

पुणे (महाराष्ट्र): खाड़ी देशों में पिछले दस दिनों से चल रहे युद्ध का असर तेल, गैस और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स की कीमतों पर पड़ा है. सोमवार सुबह कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर के पार जाने से इसका असर दुनिया भर में गैस और एनर्जी प्रोडक्ट्स पर पड़ा है.

इसका असर अपने देश में भी बहुत ज्यादा महसूस किया गया है. घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है, और सबसे पहले, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (PMC) ने पुणे शहर के सबसे बड़े गैस श्मशान घाट को बंद कर दिया है.

नवी पेठ इलाके में वैकुंठ श्मशान घाट पर चल रहे तीन गैस बर्नर कुछ समय के लिए बंद रहेंगे.

भारत सरकार के तहत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 05 मार्च 2026 को जारी एक आदेश में, पुणे नगर निगम के बिजली विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह मुख्य रूप से घरेलू एलपीजी सप्लाई के लिए देश भर में उपलब्ध प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण के कंपोनेंट का इस्तेमाल करें.

नागरिक निकाय ने कहा, "चूंकि गैस सप्लाई की कमी है, इसलिए पुणे सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के गैस-बेस्ड बर्नर 5 मार्च, 2026 से अगले ऑर्डर तक अस्थायी तौर पर बंद रहेंगे."

पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण कुछ समय से गैस के कमर्शियल इस्तेमाल पर रोक लगी हुई है. हमारे पास 18 ऐसे श्मशान हैं जो गैस से चलते हैं, लेकिन हमारे बाकी सभी श्मशान नॉर्मल तरीके से काम करेंगे. ज़्यादातर, पावर वाले जो करीब 10 हैं. हां, चिता श्मशान घाट नॉर्मल चल रहे हैं, ये करीब 34 हैं.

पुणे म्युनिसिपल कमिश्नर नवल किशोर राम ने ईटीवी भारत को बताया, "अगर इन सभी का अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे अस्पतालों से सही जानकारी लें, जिन्हें एलपीजी से चलने वाले उन श्मशान घाटों के बारे में बताया गया है जो कुछ समय के लिए बंद हैं."

लोगों को परेशानी से बचाने के लिए, इलेक्ट्रिक बर्नर और एपीसी (एयर पॉल्यूशन कंट्रोल) सिस्टम पर आधारित बर्नर चालू रखे जाएंगे. इस बीच, लोगों की सुविधा के लिए वहां पांच इलेक्ट्रिक बर्नर चालू रखे जाएंगे, इसकी जानकारी पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बिजली विभाग के जरिए दी जा रही है.

राम ने कहा कि नागरिकों से इस पर ध्यान देने और नगर निगम प्रशासन के साथ सहयोग करने का आग्रह किया गया है. घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 114.5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

