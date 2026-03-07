ETV Bharat / bharat

पश्चिम एशिया तनाव से नहीं डगमगाएगा भारत का कृषि व्यापार, नीति आयोग ने गिनाए मजबूती के कारण

चंद ने यह भी रेखांकित किया कि ईरान ने संकेत दिया है कि भारत उसकी शत्रु देशों की सूची में नहीं है. भारत ने परंपरागत रूप से इस क्षेत्र में संतुलित संबंध बनाए रखे हैं. हालांकि इजरायल के साथ उसके रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ईरान के साथ संबंध खराब हैं. इस तटस्थ और व्यावहारिक राजनयिक दृष्टिकोण के कारण, उनका विश्वास है कि इस क्षेत्र में भारत के खाद्य निर्यात को किसी बड़े व्यवधान का सामना नहीं करना पड़ेगा.

उनका मानना है कि वर्तमान स्थिति के कारण व्यापार लंबे समय तक बाधित होने की संभावना नहीं है. भले ही कुछ रास्तों में कठिनाइयाँ आएं, लेकिन वैकल्पिक समुद्री मार्ग उपलब्ध हैं. उदाहरण के लिए, निर्यात सऊदी अरब और पश्चिमी समुद्री मार्गों के जरिए भी किया जा सकता है, इसलिए केवल हॉर्मुज मार्ग पर निर्भर रहना पूरी तरह अनिवार्य नहीं है. जहां वह मार्ग तेल की शिपमेंट और रिफाइनरी से जुड़े व्यापार के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, वहीं खाद्य निर्यात के पास लॉजिस्टिक्स के मामले में अधिक विकल्प मौजूद हैं.

उनके अनुसार, खाड़ी देश खाद्य आपूर्ति के लिए भारत पर बहुत अधिक निर्भर हैं, ठीक वैसे ही जैसे भारत कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए उस क्षेत्र पर निर्भर है. उन्होंने उल्लेख किया कि वास्तव में, इनमें से कई देशों में खाद्य उत्पादन की आत्मनिर्भरता लगभग शून्य है. वे कुछ समय के लिए अपने भंडार पर निर्भर रह सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं. जिसका अर्थ है कि भारत जैसे देशों से खाद्य आपूर्ति उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनी रहेगी.

हालांकि नीति निर्माताओं के विचार अलग-अलग हैं. लेकिन वे इस बात को लेकर आशावादी हैं कि संघर्ष के बुरे प्रभाव कम और नियंत्रण में रहेंगे. ईटीवी भारत के साथ एक विशेष बातचीत में, नीति आयोग के सदस्य और प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री रमेश चंद ने कहा कि पश्चिम एशिया में मौजूदा तनाव का कृषि निर्यात पर केवल अस्थायी असर पड़ने की संभावना है.

श्रीवास्तव के अनुसार, यदि हॉर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास अस्थिरता बनी रहती है, तो इसका असर भारत की पूरी कृषि अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है. यह स्थिति निर्यातकों के लिए बाजारों में विविधता लाने और किसी एक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता कम करने की जरूरत को रेखांकित करती है.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि जोखिम का स्तर अलग-अलग उत्पादों के लिए अलग-अलग है. भेड़ और बकरी का मांस, ताजा बीफ, केले, खोपरा और कुछ खास मसालों जैसे उत्पादों का 70 प्रतिशत से अधिक निर्यात पश्चिम एशिया को ही होता है, जिससे व्यापार रुकने की स्थिति में इन्हें भारी नुकसान हो सकता है. डेयरी उत्पाद, पेय पदार्थ, चाय और कई खाद्य तेल भी खाड़ी देशों की मांग पर बहुत अधिक निर्भर हैं.

GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के अनुसार, पिछले एक दशक में भारत का कृषि निर्यात पश्चिम एशियाई बाजारों पर बहुत अधिक निर्भर हो गया है, खासकर चावल, केले, मसाले, मांस और डेयरी उत्पादों जैसे सामानों के लिए. अकेले 2025 में, भारत ने इस क्षेत्र को लगभग 11.8 बिलियन डॉलर मूल्य के कृषि और खाद्य उत्पादों का निर्यात किया, जो देश के कुल कृषि निर्यात के पांचवें हिस्से से भी अधिक है.।

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण भारत के बढ़ते कृषि व्यापार की एक नई परीक्षा हो रही है. खाड़ी देश भारतीय खाद्य निर्यात के सबसे बड़े ठिकानों में से एक बनकर उभरे हैं, जहां चावल और केले से लेकर मांस और मसालों तक का निर्यात किया जाता है. हालांकि इस संघर्ष ने सप्लाई चेन और समुद्री रास्तों को लेकर चिंता बढ़ा दी है, लेकिन नीति निर्माताओं का मानना है कि फिलहाल जोखिम नियंत्रण में है.

रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2025 में पश्चिम एशिया को 7.48 बिलियन डॉलर मूल्य के अनाज, फल, सब्जियां और मसालों का निर्यात किया. इस श्रेणी में भारत के कुल वैश्विक निर्यात का 29.2 प्रतिशत हिस्सा इसी क्षेत्र को जाता है. मुख्य शिपमेंट में चावल, केले, प्याज, सब्जियां, दालें, मेवे, कॉफी, चाय और मसालों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है. अकेले केले का निर्यात 396.5 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें भारत के कुल केला निर्यात का 79.6% हिस्सा पश्चिम एशिया को गया. इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात के किसानों पर जोखिम सबसे अधिक है.

आंकड़े बताते हैं कि प्याज और लहसुन का निर्यात कुल 111 मिलियन डॉलर रहा, जबकि अन्य सब्जियां 91.5 मिलियन डॉलर तक पहुंच गईं. इन उत्पादों के कुल भारतीय निर्यात में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमशः 26.9 प्रतिशत और 50.8 प्रतिशत है. सबसे बड़ा संभावित असर चावल पर पड़ सकता है, क्योंकि भारत ने पश्चिम एशिया को 4.43 बिलियन डॉलर मूल्य के चावल का निर्यात किया, जो इसके वैश्विक चावल निर्यात का 36.7 प्रतिशत है. यही कारण है कि खाड़ी के बाजार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के उत्पादकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं.

इसके अलावा, मसाले और बागवानी फसलें भी क्षेत्रीय मांग से गहराई से जुड़ी हुई हैं. जायफल, जावित्री और इलायची का कुल निर्यात 295.5 मिलियन डॉलर रहा, जिसका 70.5 प्रतिशत हिस्सा पश्चिम एशिया भेजा गया. जीरा और धनिया जैसे मसाला बीजों का निर्यात 163 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जबकि अदरक और हल्दी का निर्यात कुल 173 मिलियन डॉलर रहा. भारत के इन उत्पादों के कुल निर्यात का लगभग 23 प्रतिशत इसी क्षेत्र में जाता है, जो केरल, कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात के किसानों को सहारा देता है.

भारत ने पश्चिम एशिया को 240.7 मिलियन डॉलर की कॉफी और 410.1 मिलियन डॉलर की चाय का निर्यात किया, जो भारत के कुल निर्यात का क्रमशः 17.7 प्रतिशत और 44.1 प्रतिशत है. यह कर्नाटक, केरल, असम और पश्चिम बंगाल के उत्पादकों के लिए बड़ी मदद है.

पश्चिम एशिया निर्यात डेटा 2025

भारत ने 11.8 बिलियन डॉलर के कृषि और खाद्य उत्पादों का निर्यात किया, जो इसके कुल कृषि निर्यात का 21.8% है.

के कृषि और खाद्य उत्पादों का निर्यात किया, जो इसके कुल कृषि निर्यात का है. निर्यात में अनाज, फल, सब्जियां और मसालों का दबदबा है.

केले का निर्यात पूरी तरह खाड़ी देशों पर निर्भर है, क्योंकि भारत के कुल निर्यात का 79.6% हिस्सा यहीं जाता है.

हिस्सा यहीं जाता है. भेड़ और बकरी के मांस का 98.9% और ताजे बीफ के निर्यात का 97.4% हिस्सा पश्चिम एशिया भेजा गया.

और ताजे बीफ के निर्यात का हिस्सा पश्चिम एशिया भेजा गया. डेयरी और पेय पदार्थ भी खाड़ी देशों पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जिनमें 58.1% मक्खन और 81% बीयर का निर्यात शामिल है.

मक्खन और बीयर का निर्यात शामिल है. सब्जियां, चाय, तंबाकू उत्पाद और खाद्य तेल अपने कुल निर्यात का 40-55% इसी क्षेत्र में भेजते हैं.

मांस, सीफूड और डेयरी उत्पाद

GTRI के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने 2025 में पश्चिम एशिया को 1.81 बिलियन डॉलर की मछली, मांस, फ्रोजन और प्रोसेस्ड उत्पादों का निर्यात किया. निर्यात किए गए प्रमुख उत्पादों में ताजा या ठंडा बीफ, फ्रोजन बीफ, भेड़ और बकरी का मांस, और झींगा जैसे जलीय जीव शामिल हैं. 2025 में पश्चिम एशिया को ताजा या ठंडे बीफ का निर्यात 139 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो इस उत्पाद के भारत के कुल निर्यात का 97.4 प्रतिशत है.

वहीं, इस क्षेत्र को फ्रोजन बीफ का निर्यात कुल 1.27 बिलियन डॉलर रहा, जो भारत के वैश्विक निर्यात का 28.9 प्रतिशत है. भेड़ और बकरी के मांस का निर्यात 95.2 मिलियन डॉलर रहा, जिसमें भारत के कुल निर्यात का 98.9 प्रतिशत हिस्सा पश्चिम एशिया को गया. इसलिए, खाड़ी के बाजारों में किसी भी तरह की रुकावट भारत के भैंस के मांस और पशुधन निर्यातकों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में, जहां अधिकांश प्रसंस्करण इकाइयां (processing units) स्थित हैं.

समुद्री भोजन की शिपमेंट पर भी इसका असर पड़ सकता है. भारत ने 2025 में पश्चिम एशिया को 220 मिलियन डॉलर के झींगे और अन्य जलीय जीवों का निर्यात किया, जिससे आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल के निर्यातक प्रभावित हो रहे हैं.

इसके अलावा, भारत ने 2025 में पश्चिम एशिया को 281.1 मिलियन डॉलर के डेयरी उत्पादों का निर्यात किया, जो भारत के कुल डेयरी निर्यात का 28.9 प्रतिशत है. निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों में मक्खन, डेयरी फैट्स, पनीर और दही शामिल हैं. पश्चिम एशिया को मक्खन और डेयरी फैट्स का निर्यात कुल 203 मिलियन डॉलर रहा, जो भारत के इन उत्पादों के कुल निर्यात का 58.1 प्रतिशत है. वहीं, पनीर और दही का निर्यात 31.4 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें भारत के कुल निर्यात का 47.8 प्रतिशत हिस्सा इसी क्षेत्र में गया.

खाड़ी देशों की यह मांग गुजरात, पंजाब और राजस्थान के डेयरी प्रसंस्करणकर्ताओं को सहारा देती है और शिपिंग में लंबे समय तक रहने वाली रुकावटें इस निर्यात मांग को कमजोर कर सकती हैं.

