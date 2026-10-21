पश्चिम एशिया में तनाव के बीच, भारत-UAE विदेश मंत्रियों की बैठक, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा और टेक्नोलॉजी पर जोर
यूएई के डिप्टी पीएम शेख अब्दुल्ला अल नाहयान के भारत दौरे से दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत हुए.
Published : October 21, 2026 at 8:37 AM IST
नई दिल्ली: पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर मौजूदा चिंताओं के बीच भारत और यूएई ने व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा और टेक्नोलॉजी पर ध्यान देते हुए करीबी रणनीतिक संबंधों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है.
यह प्रगति यूएई के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के दो दिन के भारत दौरे के दौरान हुआ है, जहाँ उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बातचीत की और भारत- यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की.
एक्स पर एक पोस्ट में यूएई के विदेश मंत्री के ऑफिस ने कहा, 'शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने मुंबई में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के साथ एक बड़ी मीटिंग की, जहां उन्होंने यूएई और भारत के बीच बड़ी रणनीतिक और आर्थिक साझेदारीा को बढ़ाने और दोनों देशों की आगे की प्रगति और खुशहाली की उम्मीदों के समर्थन में जरूरी सेक्टर्स में आपसी सहयोग का दायरा बढ़ाने के नए मौकों पर चर्चा की.'
अब्दुल्ला बिन ज़ायद और @DrSJaishankar ने मुंबई में विस्तारित बैठक की, जिसमें 🇦🇪-🇮🇳 व्यापक रणनीतिक एवं आर्थिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने, प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने तथा विकास और समृद्धि के साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए नए अवसरों पर चर्चा की। https://t.co/mB0zVLA7IL— OFM (@OFMUAE) October 20, 2026
विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार दोनों मंत्रियों ने 'व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, टेक्नोलॉजी और लोगों के बीच संबंधों सहित सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में हुई लगातार प्रगति पर संतोष व्यक्त किया. चर्चा में हाल ही में हुए उच्च-स्तरीय राजनयिक लेन-देन का भी जिक्र हुआ. इसमें दोनों नेताओं ने 'विदेश मंत्री के अबू धाबी और रास अल खैमाह के हालिया फायदेमंद दौरे' पर ध्यान दिया. आपसी मुद्दों के अलावा, जयशंकर और शेख अब्दुल्ला ने 'आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने नजरिए शेयर किए और अपनी करीबी और नियमित बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए.'
इस मुलाकात की अहमियत बताते हुए विदेश मंत्रालय ने जोर दिया कि इस दौरे ने 'भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी की ताकत और रफ़्तार को और पक्का किया है और दोनों देशों के आपसी सहयोग को और बड़ा और गहरा करने के साझा कमिटमेंट को भी पक्का किया है.'
बाद में यूएई के विदेश मंत्री ने मुंबई में जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ एक तीन-तरफ़ा मीटिंग में भी हिस्सा लिया. इस मीटिंग में देशों के बीच आर्थिक, कमर्शियल, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजिकल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में पार्टनरशिप और सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई. साथ ही जॉइंट स्ट्रेटेजिक पहल और क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और स्थिरता बढ़ाने की कोशिशों पर भी बात हुई.
ऐतिहासिक संबंधों की मज़बूत नींव, रणनीतिक एवं आर्थिक साझेदारी की बढ़ती मज़बूती और समृद्ध भविष्य के लिए साझा संकल्प। 🇦🇪🇮🇳 अब्दुल्ला बिन ज़ायद ने मुंबई में @DrSJaishankar से मुलाकात की और यूएई-भारत संबंधों को और सुदृढ़ करने तथा व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने के नए अवसरों पर चर्चा की। महामहिम ने आपसी विश्वास और साझा दृष्टिकोण पर आधारित दोनों देशों की स्थायी साझेदारी को रेखांकित करते हुए द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ती गति और दोनों देशों के सतत विकास एवं समृद्धि को आगे बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की।— OFM (@OFMUAE) October 19, 2026
इससे पहले दिन में जयशंकर ने कहा कि पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय स्थिति 'गहरी चिंता' का विषय बनी हुई है, और कहा कि नई दिल्ली बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए शांति को बढ़ावा देने वाली हर पहल का समर्थन करेगी. यूएई के अपने समकक्ष के साथ बातचीत के दौरान, जयशंकर ने बताया कि कैसे भारत और यूएई के बीच हुए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) ने दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को काफी बढ़ावा दिया है.
उन्होंने कहा, 'खाड़ी में हालात अभी भी गहरी चिंता का विषय बने हुए हैं. हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे और बातचीत और डिप्लोमेसी को बढ़ावा देने की सभी कोशिशों को सपोर्ट करेंगे.' उन्होंने कहा, 'हम ट्रेड, एनर्जी और फर्टिलाइजर के फ्री, सेफ और बिना रुकावट फ्लो को सपोर्ट करते रहेंगे. मैं आपको और आपके जरिए यूएई लीडरशिप को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने यूएई में भारतीय समुदाय की भलाई सुनिश्चि की है.'
Growing strategic partnerships, stronger trilateral cooperation, and paving the way for a future of shared prosperity 🇦🇪🇮🇳🇺🇸 Abdullah bin Zayed joined @DrSJaishankar and @marcorubio for a trilateral meeting in Mumbai to discuss ways to enhance cooperation and partnerships among 🇦🇪, 🇮🇳, and 🇺🇸 across trade, investment, technology, and AI, as well as advance joint strategic initiatives and promote regional and international security and stability.— OFM (@OFMUAE) October 20, 2026
इसके अलावा जयशंकर ने कहा कि मैक्रोइकोनॉमिक उथल-पुथल और जियोपॉलिटिकल चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच कमर्शियल पार्टनरशिप नए मानक बना रहा है. उन्होंने कहा, 'सीईपीए पर साइन होने के बाद से द्विपक्षीय व्यापार 100 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है और टू-वे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं, जो एक-दूसरे की इकोनॉमी में हमारे बिजनेस के भरोसे को दिखाता है.'
उन्होंने कहा, 'रक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी में सहयोग एक रणनीतिक रूप ले रहा है. हमारे लोगों के बीच संबंध हमारे समुदायों के जीवन को बेहतर बना रहे हैं. हमारी सांस्कृतिक साझेदारी भी मजबूत हो रही है.' जयशंकर 14 से 16 अक्टूबर तक यूएई के ऑफिशियल दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने खाड़ी के हालात समेत द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय विकास पर अमीराती नेताओं के साथ चर्चा की.
इस दौरे के दौरान जयशंकर ने अबू धाबी में रायसीना मिडिल ईस्ट डायलॉग में भी हिस्सा लिया, जहां चर्चा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, जियोपॉलिटिकल चुनौतियों और मजबूत अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की जरूरत पर केंद्रित थी. 2022 में नई दिल्ली और अबू धाबी के सीईपीए पर साइन करने के बाद से द्विपक्षीय व्यापार और सांस्कृतिक लेन-देन में काफी बढ़ोतरी हुई है.