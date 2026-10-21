ETV Bharat / bharat

पश्चिम एशिया में तनाव के बीच, भारत-UAE विदेश मंत्रियों की बैठक, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा और टेक्नोलॉजी पर जोर

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यूएई के अपने समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की ( ANI )

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर मौजूदा चिंताओं के बीच भारत और यूएई ने व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा और टेक्नोलॉजी पर ध्यान देते हुए करीबी रणनीतिक संबंधों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है.

यह प्रगति यूएई के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के दो दिन के भारत दौरे के दौरान हुआ है, जहाँ उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बातचीत की और भारत- यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की.

एक्स पर एक पोस्ट में यूएई के विदेश मंत्री के ऑफिस ने कहा, 'शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने मुंबई में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के साथ एक बड़ी मीटिंग की, जहां उन्होंने यूएई और भारत के बीच बड़ी रणनीतिक और आर्थिक साझेदारीा को बढ़ाने और दोनों देशों की आगे की प्रगति और खुशहाली की उम्मीदों के समर्थन में जरूरी सेक्टर्स में आपसी सहयोग का दायरा बढ़ाने के नए मौकों पर चर्चा की.' विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार दोनों मंत्रियों ने 'व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, टेक्नोलॉजी और लोगों के बीच संबंधों सहित सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में हुई लगातार प्रगति पर संतोष व्यक्त किया. चर्चा में हाल ही में हुए उच्च-स्तरीय राजनयिक लेन-देन का भी जिक्र हुआ. इसमें दोनों नेताओं ने 'विदेश मंत्री के अबू धाबी और रास अल खैमाह के हालिया फायदेमंद दौरे' पर ध्यान दिया. आपसी मुद्दों के अलावा, जयशंकर और शेख अब्दुल्ला ने 'आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने नजरिए शेयर किए और अपनी करीबी और नियमित बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए.' इस मुलाकात की अहमियत बताते हुए विदेश मंत्रालय ने जोर दिया कि इस दौरे ने 'भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी की ताकत और रफ़्तार को और पक्का किया है और दोनों देशों के आपसी सहयोग को और बड़ा और गहरा करने के साझा कमिटमेंट को भी पक्का किया है.' बाद में यूएई के विदेश मंत्री ने मुंबई में जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ एक तीन-तरफ़ा मीटिंग में भी हिस्सा लिया. इस मीटिंग में देशों के बीच आर्थिक, कमर्शियल, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजिकल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में पार्टनरशिप और सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई. साथ ही जॉइंट स्ट्रेटेजिक पहल और क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और स्थिरता बढ़ाने की कोशिशों पर भी बात हुई.