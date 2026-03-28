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पश्चिम एशिया के हालात पर राजनाथ सिंह सख्त; बोले- 'तेजी से फैसले और लंबी तैयारी ही समाधान'

नई दिल्ली में चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष पर मंत्रियों के अनौपचारिक समूह (IGoM) की बैठक के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण. ( @rajnathsingh/X via PTI Photo )