पश्चिम एशिया के हालात पर राजनाथ सिंह सख्त; बोले- 'तेजी से फैसले और लंबी तैयारी ही समाधान'
पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर भारत की सप्लाई चेन की मजबूती के जोखिमों का रिव्यू करने के लिए IGoM की मीटिंग हुई.
Published : March 28, 2026 at 10:27 PM IST
नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को पश्चिम एशिया में उभरते संकट के असर से निपटने के लिए मीडियम से लॉन्ग-टर्म तैयारी और तेज़ी से फ़ैसले लेने की प्रक्रिया पक्की करने की जरूरत पर जोर दिया. सिंह ने यह बात पश्चिम एशिया की स्थिति पर नजर रखने के लिए बनाए गए इनफॉर्मल एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (IGoM) की पहली मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहीं.
इस मीटिंग में फ़ाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, पार्लियामेंट्री अफ़ेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू, ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, पावर मिनिस्टर मनोहर लाल और केमिकल्स एंड फ़र्टिलाइज़र्स मिनिस्टर जेपी नड्डा शामिल हुए. कंज्यूमर अफ़ेयर्स, फ़ूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, सिविल एविएशन मिनिस्टर किंजरापु राममोहन नायडू और साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टेट मिनिस्टर जितेंद्र सिंह भी बातचीत में शामिल हुए.
Delhi | Raksha Mantri Rajnath Singh chaired the first meeting of the Informal Empowered Group of Ministers (IGoM) set up to monitor the evolving situation in West Asia and recommend proactive measures in response to the developments.— ANI (@ANI) March 28, 2026
Need to adopt medium to long-term… pic.twitter.com/u33SsXzigd
एक ऑफ़िशियल बयान के मुताबिक, IGoM ने उभरते हालात और भारत के अलग-अलग सेक्टर्स पर इसके असर का पूरी तरह से जायज़ा लिया. रक्षा मंत्री सिंह ने एक प्रोएक्टिव, कोऑर्डिनेटेड और आगे की सोच वाले नज़रिए की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, और बदलते हालात को देखते हुए सतर्क रहने की अहमियत पर ज़ोर दिया, ऐसा कहा गया.
राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर एनर्जी सप्लाई, ज़रूरी चीज़ों की घरेलू उपलब्धता, ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मज़बूती और भारत की सप्लाई चेन की मज़बूती के जोखिमों का रिव्यू करने के लिए IGoM की मीटिंग हुई थी.
उन्होंने कहा, "भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे सभी कदमों पर गहराई से चर्चा हुई. PM @narenddamodi के नेतृत्व में NDA सरकार स्थिति पर करीब से नज़र रख रही है और वह संघर्ष के किसी भी असर से भारतीय लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है."
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