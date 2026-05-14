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BRICS: इजराइल और अमेरिका की निंदा करे ब्रिक्स: ईरान के विदेश मंत्री अराघची

नई दिल्ली : ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने गुरुवार को कहा कि ईरान ‘‘अवैध विस्तारवाद और युद्धोन्माद’’ का शिकार है तथा ब्रिक्स देशों को अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन को लेकर अमेरिका तथा इजराइल की ‘‘स्पष्ट रूप से निंदा’’ करनी चाहिए.

अराघची ने यह बात नई दिल्ली में दो दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की और जिसमें रूस, ब्राजील तथा संगठन के अन्य सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया.

उन्होंने कहा, ‘‘सच्चाई यह है कि ईरान, कई अन्य स्वतंत्र देशों की तरह, अवैध विस्तारवाद और युद्धोन्माद का शिकार है. ये घिनौनी बातें हैं जिनका आज की दुनिया में कोई स्थान नहीं है.’’

भारत द्वारा आयोजित इस बैठक का महत्व और भी बढ़ गया क्योंकि प्रभावशाली गुट पश्चिम एशिया संकट के आर्थिक नतीजों से जूझ रहा है, विशेष रूप से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के कारण ऊर्जा आपूर्ति में आई गंभीर बाधाओं के चलते.

उन्होंने कहा, ‘‘भयानक हिंसा के बावजूद, ईरानी जनता ने दृढ़ता और गर्व के साथ अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई है. क्या हम स्वतंत्रता के अपने आदर्श से पीछे हट गए? क्या हमने साम्राज्यवादी सत्ता की इच्छाओं और मनमानी के आगे आत्मसमर्पण कर दिया? इसका उत्तर स्पष्ट है: हमने ऐसा नहीं किया, और न ही कभी करेंगे.’’

अराघची ने कहा, ‘‘जैसा कि मैंने बार-बार कहा है, ईरान से संबंधित किसी भी समस्या का सैन्य समाधान संभव नहीं है. हम ईरानी कभी किसी दबाव या धमकी के आगे नहीं झुकते, बल्कि सम्मान की भाषा में जवाब देते हैं.’’