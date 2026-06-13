मिडिल ईस्ट संकट का फायदा उठा रहे साइबर ठगः एलपीजी बुकिंग और सब्सिडी के नाम पर खाली हो रहे बैंक खाते
सावधान! तेजी से पैर पसार रहे हैं साइबर ठगी के दो नए तरीके. आप भी गंवा सकते हैं अपनी गाढ़ी कमाई. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : June 13, 2026 at 5:16 PM IST
नई दिल्लीः साइबर अपराधी इनदिनों आम लोगों को ठगने के लिए अंतरराष्ट्रीय संकटों और युद्ध के डर का फायदा उठाकर नए-नए तरीके अपना रहे हैं. ये ठग पश्चिम एशिया के मौजूदा संकट का फायदा उठाकर एलपीजी बुकिंग, सब्सिडी और आपातकालीन सेवाओं के बारे में फर्जी अलर्ट फैलाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. इसके अलावा, ये जालसाज साइबर धोखाधड़ी की कमाई को ठिकाने लगाने के लिए अनजान क्रेडिट कार्ड धारकों को 'मनी म्यूल्स' के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं.
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ये दोनों ही योजनाएं धोखे और जल्दबाजी पर टिकी हैं. ये आम नागरिकों को अनजाने में आपराधिक नेटवर्क में फंसा देती हैं या उन्हें बहला-फुसलाकर उनकी संवेदनशील वित्तीय जानकारी (बैंक डिटेल्स) चुरा लेती हैं. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने लोगों को इन दोनों तरह के ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में जागरूक करने के लिए एक बड़ा जागरूकता अभियान शुरू किया है.
पश्चिम एशिया संकट से जुड़े घोटाले
I4C (आई4सी) ने पश्चिम एशिया में चल रहे मौजूदा संकट से जुड़े घोटालों में भारी तेजी देखी है. जांच में सामने आया है कि जालसाज ईंधन की संभावित किल्लत, बढ़ती ऊर्जा कीमतों और सप्लाई चेन में रुकावटों को लेकर आम जनता की चिंता का फायदा उठा रहे हैं. इसके लिए वे डिस्काउंट पर एलपीजी बुकिंग, इमरजेंसी फ्यूल सप्लाई, सरकारी सब्सिडी और प्रायोरिटी डिलीवरी योजनाओं के बारे में फर्जी मैसेज भेज रहे हैं.
ये मैसेज, जो अक्सर एसएमएस, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए बांटे जाते हैं. उनमें धोखाधड़ी वाले लिंक, क्यूआर (QR) कोड या खतरनाक ऐप्स होते हैं, जिन्हें बैंकिंग पासवर्ड और व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए तैयार किया गया है. इनमें से कई मैसेजों में धोखाधड़ी वाले लिंक, एपीके (APK) फाइलें या क्यूआर (QR) कोड होते हैं, जो यूजर्स को असली एलपीजी वितरकों जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइटों पर ले जाते हैं.
कुछ मामलों में, पीड़ितों को बताया जाता है कि सरकारी एजेंसियां या ऊर्जा कंपनियां पश्चिम एशिया संकट के कारण ईंधन की बढ़ती कीमतों से परिवारों को बचाने के लिए विशेष सब्सिडी दे रही हैं. इन लाभों का दावा करने के लिए, यूजर्स से उनकी व्यक्तिगत जानकारी, बैंकिंग विवरण मांगे जाते हैं या एक छोटा सा "वेरिफिकेशन पेमेंट" करने के लिए कहा जाता है. एक बार जानकारी साझा होने के बाद, जालसाज बैंक खातों तक पहुंच हासिल कर लेते हैं या आगे की धोखाधड़ी के लिए उस डेटा का दुरुपयोग करते हैं.
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ दुग्गल कहते हैं-"अपराधी अक्सर बड़ी भू-राजनीतिक घटनाओं का फायदा उठाते हैं क्योंकि अनिश्चितता के माहौल में लोग जल्दबाजी में कदम उठाते हैं. इसी तरह के घोटाले कोविड-19 महामारी, प्राकृतिक आपदाओं और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के दौरान भी देखे गए थे. पश्चिम एशिया के मौजूदा संकट ने जालसाजों को जल्दबाजी का माहौल बनाने और उपभोक्ताओं को धोखा देने का एक और मौका दे दिया है."
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा जारी की गई मुख्य सावधानियांः
- आधिकारिक माध्यमों का ही करें उपयोग: एलपीजी बुकिंग और सर्विस अपडेट हमेशा अधिकृत वेबसाइटों या ऑफिशियल मोबाइल ऐप्स के जरिए ही करें.
- अनजान लिंक्स से रहें दूर: किसी भी अज्ञात या संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से पूरी तरह बचें.
- अनवेरिफाइड ऐप्स को न करें इंस्टॉल: असत्यापित स्रोतों से एपीके (APK) फाइलें या ऐप्स डाउनलोड न करें, ये आपके डिवाइस को हैक कर सकते हैं.
- संदिग्ध क्यूआर कोड न करें स्कैन: किसी अनजान व्यक्ति या मैसेज में आए क्यूआर (QR) कोड को स्कैन करने से बचें.
- गोपनीय जानकारी कभी न करें साझा: चाहे कोई भी कारण या इमरजेंसी बताई जाए, अपना ओटीपी, पिन (PIN), पासवर्ड और बैंक डिटेल्स किसी को न दें.
- जल्दबाजी या दबाव वाले संदेशों से बचें: ऐसे मैसेज जो घबराहट पैदा करते हैं या तुरंत कदम उठाने का दबाव बनाते हैं, उन्हें लेकर बेहद सतर्क रहें.
बैंकिंग क्षेत्र का जागरूकता अभियान
एलपीजी (LPG) से जुड़े साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों को देखते हुए, आईसीआईसीआई बैंक ने एक जागरूकता अभियान शुरू किया है, ताकि ग्राहकों को जालसाजों के तौर-तरीकों और ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए जरूरी सावधानियों के बारे में शिक्षित किया जा सके.
बैंक ने अपनी जागरूकता सामग्री में कहा, "उपभोक्ताओं से आग्रह किया गया है कि वे बुकिंग और सर्विस अपडेट के लिए केवल अधिकृत (ऑथराइज्ड) एलपीजी प्रदाताओं की आधिकारिक वेबसाइटों और मोबाइल एप्लिकेशन का ही उपयोग करें." बैंक ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी वित्तीय संस्थान (बैंक) या एलपीजी एजेंसियां फोन कॉल, मैसेज या लिंक के जरिए गोपनीय जानकारी नहीं मांगती हैं.
काले धन को वैध बनाने का खेल
साइबर अपराधी कथित तौर पर ऑनलाइन घोटालों की कमाई को वैध बनाने (मनी लॉन्ड्रिंग करने) के लिए अनजाने क्रेडिट कार्ड धारकों की मदद ले रहे हैं. साइबर अपराध घटना के जांचकर्ताओं के हालिया जागरूकता अभियान में क्रेडिट कार्ड धारकों को चेतावनी दी गई है कि वे किसी अन्य व्यक्ति को अपने कार्ड से लेन-देन न करने दें, और न ही पेमेंट कराने के बदले में कोई कमीशन लें.
जांचकर्ताओं का कहना है कि जालसाज लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाते हैं. वे लोगों को यह भरोसा दिलाकर फंसाते हैं कि वे किसी कानूनी वित्तीय काम का हिस्सा हैं, जबकि असलियत में वे फिशिंग, इन्वेस्टमेंट स्कैम और अन्य साइबर अपराधों से कमाए गए अवैध पैसे को ठिकाने लगाने में ठगों की मदद कर रहे होते हैं. विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि ऐसे "मनी म्यूल" (अवैध लेन-देन करने वाले) नेटवर्क के कारण कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए अपराध की कमाई का पता लगाना और संगठित साइबर फ्रॉड गिरोहों को खत्म करना बेहद मुश्किल हो जाता है.
क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले साइबर फ्रॉड को लेकर I4C (आई4सी) द्वारा जारी एडवाइजरी इस प्रकार है:
- वित्तीय लेन-देन या बिलों के भुगतान के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति को अपना क्रेडिट कार्ड बिल्कुल न दें.
- कार्ड से पेमेंट कराने या बिल भरवाने के बदले मिलने वाले किसी भी तरह के कमीशन या नकद के ऑफर को स्वीकार न करें.
- ठग मुख्य रूप से उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जिनका क्रेडिट कार्ड बिल बहुत ज्यादा बकाया (आउटस्टैंडिंग) है.
- ठगों द्वारा कर्ज कम करने या आसान पैसा कमाने के नाम पर बिल चुकाने के बहानों से पूरी तरह सावधान रहें.
- आपके क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए ठग जिस पैसे का इस्तेमाल करते हैं, वह अक्सर साइबर धोखाधड़ी का काला धन होता है.
- इस खेल का हिस्सा बनने पर आप अनजाने में ही ठगों के 'मनी म्यूल' बन जाते हैं और बड़े साइबर अपराध नेटवर्क में फंस सकते हैं.
- फर्जी बैंक खातों (म्यूल अकाउंट्स) के बजाय अपराधी अब काली कमाई को छिपाने और ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट कार्ड पेमेंट सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं.
- हाल ही में ठगों ने कर्जदार कार्डधारकों के बिल चोरी के पैसे से चुकाए और उनसे उतनी ही रकम कैश में वापस लेकर मनी लॉन्ड्रिंग की.
- जिनको संदेह है कि वे साइबर धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं, तो तुरंत नेशनल साइबरक्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर डायल करके घटना की सूचना दें.
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल ने ईटीवी भारत से कहा- "यह साइबर अपराध का एक नया चलन (ट्रेंड) है जहां जालसाज भोले-भाले लोगों का इस्तेमाल धोखाधड़ी के पैसे को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। क्रेडिट कार्ड की मदद से, वे फिशिंग, निवेश घोटालों और अन्य साइबर अपराधों से कमाए गए अवैध पैसे को ठिकाने लगाते हैं."
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