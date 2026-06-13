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मिडिल ईस्ट संकट का फायदा उठा रहे साइबर ठगः एलपीजी बुकिंग और सब्सिडी के नाम पर खाली हो रहे बैंक खाते

नई दिल्लीः साइबर अपराधी इनदिनों आम लोगों को ठगने के लिए अंतरराष्ट्रीय संकटों और युद्ध के डर का फायदा उठाकर नए-नए तरीके अपना रहे हैं. ये ठग पश्चिम एशिया के मौजूदा संकट का फायदा उठाकर एलपीजी बुकिंग, सब्सिडी और आपातकालीन सेवाओं के बारे में फर्जी अलर्ट फैलाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. इसके अलावा, ये जालसाज साइबर धोखाधड़ी की कमाई को ठिकाने लगाने के लिए अनजान क्रेडिट कार्ड धारकों को 'मनी म्यूल्स' के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं.

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ये दोनों ही योजनाएं धोखे और जल्दबाजी पर टिकी हैं. ये आम नागरिकों को अनजाने में आपराधिक नेटवर्क में फंसा देती हैं या उन्हें बहला-फुसलाकर उनकी संवेदनशील वित्तीय जानकारी (बैंक डिटेल्स) चुरा लेती हैं. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने लोगों को इन दोनों तरह के ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में जागरूक करने के लिए एक बड़ा जागरूकता अभियान शुरू किया है.

पश्चिम एशिया संकट से जुड़े घोटाले

I4C (आई4सी) ने पश्चिम एशिया में चल रहे मौजूदा संकट से जुड़े घोटालों में भारी तेजी देखी है. जांच में सामने आया है कि जालसाज ईंधन की संभावित किल्लत, बढ़ती ऊर्जा कीमतों और सप्लाई चेन में रुकावटों को लेकर आम जनता की चिंता का फायदा उठा रहे हैं. इसके लिए वे डिस्काउंट पर एलपीजी बुकिंग, इमरजेंसी फ्यूल सप्लाई, सरकारी सब्सिडी और प्रायोरिटी डिलीवरी योजनाओं के बारे में फर्जी मैसेज भेज रहे हैं.

ये मैसेज, जो अक्सर एसएमएस, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए बांटे जाते हैं. उनमें धोखाधड़ी वाले लिंक, क्यूआर (QR) कोड या खतरनाक ऐप्स होते हैं, जिन्हें बैंकिंग पासवर्ड और व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए तैयार किया गया है. इनमें से कई मैसेजों में धोखाधड़ी वाले लिंक, एपीके (APK) फाइलें या क्यूआर (QR) कोड होते हैं, जो यूजर्स को असली एलपीजी वितरकों जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइटों पर ले जाते हैं.

कुछ मामलों में, पीड़ितों को बताया जाता है कि सरकारी एजेंसियां या ऊर्जा कंपनियां पश्चिम एशिया संकट के कारण ईंधन की बढ़ती कीमतों से परिवारों को बचाने के लिए विशेष सब्सिडी दे रही हैं. इन लाभों का दावा करने के लिए, यूजर्स से उनकी व्यक्तिगत जानकारी, बैंकिंग विवरण मांगे जाते हैं या एक छोटा सा "वेरिफिकेशन पेमेंट" करने के लिए कहा जाता है. एक बार जानकारी साझा होने के बाद, जालसाज बैंक खातों तक पहुंच हासिल कर लेते हैं या आगे की धोखाधड़ी के लिए उस डेटा का दुरुपयोग करते हैं.

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ दुग्गल कहते हैं-"अपराधी अक्सर बड़ी भू-राजनीतिक घटनाओं का फायदा उठाते हैं क्योंकि अनिश्चितता के माहौल में लोग जल्दबाजी में कदम उठाते हैं. इसी तरह के घोटाले कोविड-19 महामारी, प्राकृतिक आपदाओं और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के दौरान भी देखे गए थे. पश्चिम एशिया के मौजूदा संकट ने जालसाजों को जल्दबाजी का माहौल बनाने और उपभोक्ताओं को धोखा देने का एक और मौका दे दिया है."

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा जारी की गई मुख्य सावधानियांः