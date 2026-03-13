ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की, नागरिक मौतों पर गहरी चिंता जताई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ( File/ ANI )

नई दिल्ली: अमेरिका-इरजराइल-ईरान युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात की और पश्चिम एशिया की "गंभीर स्थिति" पर चर्चा की. पीएम मोदी ने मिडिल-ईस्ट में बढ़ते तनाव और आम नागरिकों की मौतें और नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई. प्रधानमंत्री मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, साथ ही सामान और ऊर्जा के बिना रुकावट आने-जाने की जरूरत, भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं. मोदी ने एक्स पोस्ट में कहा, "ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेश्कियान से इलाके की गंभीर स्थिति पर बात हुई. बढ़ते तनाव और आम लोगों की मौतों के साथ-साथ नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई." प्रधानमंत्री मोदी ने शांति और स्थिरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराई और संकट को खत्म करने के लिए बातचीत और कूटनीति की अपील की. एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री मोदी को ईरान के मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी और क्षेत्र में हाल के विकास पर अपना दृष्टिकोण साझा किया. बयान में कहा गया कि दोनों नेता संपर्क में रहने पर सहमत हुए.