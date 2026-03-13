ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की, नागरिक मौतों पर गहरी चिंता जताई

ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने शांति और स्थिरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराई.

West Asia Conflict PM Modi speaks to Iran President Pezeshkian Expresses Concern Over Loss Of Lives
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान (File/ ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 13, 2026 at 7:00 AM IST

नई दिल्ली: अमेरिका-इरजराइल-ईरान युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात की और पश्चिम एशिया की "गंभीर स्थिति" पर चर्चा की. पीएम मोदी ने मिडिल-ईस्ट में बढ़ते तनाव और आम नागरिकों की मौतें और नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई.

प्रधानमंत्री मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, साथ ही सामान और ऊर्जा के बिना रुकावट आने-जाने की जरूरत, भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं. मोदी ने एक्स पोस्ट में कहा, "ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेश्कियान से इलाके की गंभीर स्थिति पर बात हुई. बढ़ते तनाव और आम लोगों की मौतों के साथ-साथ नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई."

प्रधानमंत्री मोदी ने शांति और स्थिरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराई और संकट को खत्म करने के लिए बातचीत और कूटनीति की अपील की.

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री मोदी को ईरान के मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी और क्षेत्र में हाल के विकास पर अपना दृष्टिकोण साझा किया. बयान में कहा गया कि दोनों नेता संपर्क में रहने पर सहमत हुए.

खास बात यह है कि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है, जो एक महत्वपूर्ण शिपिंग रास्ता है, जिससे भारत के ऊर्जा आयात का बड़ा हिस्सा गुजरता है.

दो दिन पहले, भारत आ रहे एक बल्क ऑयल कैरियर पर ईरानी सेना ने तब गोली चलाई जब वह होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की कोशिश कर रहा था.

ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद से पीएम मोदी ने पिछले 10 दिनों में कई पश्चिम एशियाई देशों- ओमान, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, UAE, जॉर्डन, इजराइल और कतर के नेताओं से बात की है और उनके देशों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई, और कुछ देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की निंदा की. उन्होंने खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के कल्याण और सुरक्षा पर भी चर्चा की.

28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई थी. जवाबी कार्रवाई में, ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिसमें दुबई और दोहा के ग्लोबल बिजनेस और एविएशन हब भी शामिल हैं.

